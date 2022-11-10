美國合眾銀行通知：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵美國合眾銀行投資者在美國合眾銀行證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在2019 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 28 日期間（含上述日期，簡稱「集體訴訟期」）購買美國合眾銀行 (NYSE: USB) 證券的人士注意，首席原告的重要截止日期為 2022 年 12 月 27 日。



影響性：倘若您在集體訴訟期內購買過美國合眾銀行證券，您可能有權獲得補償，無需支付任何自付費用或勝訴分成費用。

下一步行動：如要加入美國合眾銀行集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9420 或撥打免費電話 866-767-3653 聯絡 Phillip Kim 律師或傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，瞭解關於集體訴訟的資訊。目前集體訴訟已提出。如果您想擔任首席原告，請務必在 2022 年 12 月 27 日之前向法院提出申請。所謂首席原告是指代表其他集體訴訟成員主導訴訟事務的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在擔任領導角色方面有成功可查記錄的合格律師。通常，發布通知的公司不具備類似經驗、資源或任何有意義的同行認可。其中許多公司實際上並不處理證券集體訴訟，只是作為中間人將客戶或合夥人轉介給實際處理訴訟事務的法律事務所。在選擇律師時，應謹慎考慮。Rosen Law Firm 服務範圍涵蓋全球，為世界各地的投資者提供服務，業務側重於證券集體訴訟和股東代表訴訟。事務所曾針對一間中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。另外，事務所於 2017 年因證券集體訴訟和解數量而獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所，且自 2013 年以來，每年都名列該排行榜的前 4 名，為投資者追回數億美元的資金。單在 2019 年，就為投資者追回逾 4.38 億美元的資金。2020 年時，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 Law360 評選為最佳原告律師，且事務所多名律師皆獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 認可。

案件詳情：根據訴訟內容，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假和/或誤導性陳述，和/或並未揭露以下事實：(1) U.S. Bank National Association（美國合眾銀行子公司）向員工施加銷售壓力，以致於員工在客戶不知情且未經其同意的情況下為他們辦理信用卡、信用額度和開設存款帳戶；(2) 至少自 2015 年起，U.S. Bank National Association 以及據此延伸的美國合眾銀行，便已知曉這種未經許可的行為，而這違反了旨在保護客戶的相關法規和法律；(3) 美國合眾銀行沒有適當監督員工，避免員工從事這種違法行為，亦沒有發現和制止不當行為，也沒有找出權利受到侵害的客戶並實施補救措施；(4) 所有上述情況令公司可預期將面臨更為嚴格的監管審查，或者調查可能升級；(5) 美國合眾銀行部分收益自違法行為取得，因此成長不會延續；(6) 由於上述原因，被告的公開陳述在所有相關時間均屬明知虛假且具誤導性之陳述。訴訟主張當市場取得真實資訊後，投資者便會蒙受損失。

如要加入美國合眾銀行集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9420 或撥打免費電話 866-767-3653 聯絡 Phillip Kim 律師或傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 瞭解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。在此之前，除非聘請律師，否則將不會有律師代理您處理法律事務。您可選擇聘請律師，也可選擇擔任非代表人的集體訴訟成員，目前不採取任何行動。若日後勝訴而獲得賠償金，投資者是否可分得與是否為首席原告無關。

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