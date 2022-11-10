全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵在 Argo Group International Holdings, Ltd. 遭受損失的投資者在證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師 – ARGO

/EIN News/ -- 紐約, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

原因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2018 年 2 月 13 日至 2022 年 8 月 9 日期間（包括首尾兩天（「集體訴訟期」））購買 Argo Group International Holdings, Ltd.（NYSE: ARGO）證券的人，2022 年 12 月 20 日為首席原告人截止日期。

那麼：如果您在集體訴訟期間購買了 Argo Group 證券，您可能有權通過風險收費合同獲得賠償，而無需任何自付費用或成本。

下一步怎麼做：要加入 Argo Group 集體訴訟，請訪問 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9346 或免費撥打 866-767-3653 致電 Phillip Kim, Esq，或發送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 以獲取有關集體訴訟的資訊。集體訴訟已提起。如果您希望擔任首席原告人，您必須在 2022 年 12 月 20 日之前向法院提出動議。首席原告人是代表其他集體成員直接訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇成功的首席合格律師。通常，發佈通知的公司沒有可比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。其中許多公司實際上並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提起訴訟的律師事務所合作的中間人。明智地選擇律師。Rosen Law Firm 代表全世界所有的股票投資者的利益，專注於證券集體訴訟和股東代表訴訟的案件處理。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。Rosen Law Firm 在 2017 年被 ISS Securities Class Action Services 評為證券集體訴訟和解數量第一名。該事務所自 2013 年以來每年均排名前四，為投資者追回數億美元。僅在 2019 年，該公司就為投資者取得了超過 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合伙人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師中的巨頭。本所多位律師均獲得了 Lawdragon 和 Super Lawyers 的認可。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告人就 Argo Group 做出了重大虛假和/或誤導性陳述：（1）設定適當儲備金的能力；（2）變更承銷政策；（3）在其「核心」業務之外製定政策。當真實資料進入市場時，訴訟稱投資者遭受了損失。

要加入 Argo Group 集體訴訟，請訪問 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9346 或免費撥打 866-767-3653 致電 Phillip Kim, Esq，或發送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 以獲取有關集體訴訟的資訊。

集體訴訟還未認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請一位律師，否則您不會有律師代表。您可以自己選擇律師。您也可以不參加集體訴訟，按兵不動。投資者可能追回的錢款數並不取決於擔任首席原告人。

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