طرح شاحنات دونج فينج KL وKR الجديدة كليًا في فيتنام، لتبدأ رحلتها عبر الأسواق العالمية

All-new Dongfeng KL and KR trucks introduced in Vietnam

في 4 نوفمبر 2022، عقدت دونج فينج مؤتمرًا كبيرًا لإطلاق شاحنات دونج فينج KL ودونج فينج KR في مدينة دا نانغ، بجمهورية فيتنام.