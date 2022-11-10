業界領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵 International Game Technology PLC 投資人在對 IGT 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因： 全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒曾在 2018 年 3 月 16 日至 2022 年 8 月 29 日期間（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）購買 International Game Technology PLC（紐約證券交易所股票代碼：IGT）證券的人士，需注意原告代表申請的重要截止日期為 2022 年 12 月 13 日。



影響性：倘若您在集體訴訟期內曾購買 IGT 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 IGT 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9234 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。此集體訴訟案經已提出。若您希望擔任原告代表，請務必於 2022 年 12 月 13 日之前向法院申請。原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功記錄的合格律師。通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類法律事務所實際上並不處理證券集體訴訟業務，而僅充當中間人，將客戶介紹給真正提起訴訟的法律事務所，或與真正提起訴訟的法律事務所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟內容，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假和/或誤導性陳述，和/或並未揭露以下事實：(1) IGT 誇大其在遵守博奕和彩券法律及適用法規方面的情況；(2) IGT 和/或其現有和/或先前一間或多間子公司從事非法賭博活動；(3) 前述行為使 IGT 和/或其目前和/或先前的子公司面臨更高的訴訟風險和重大相關成本；(4) 該公司淡化其與 Benson v. Double Down Interactive, LLC et al.（案例編號：2:18-cv-00525，美國華盛頓西區聯邦地區法院）一案相關的財務風險和/或法律責任的全貌和嚴重性，而此案中的指控包括但不限於 International Game Technology（IGT 的全資子公司）及 DoubleDown Interactive LLC（IGT 於 2017 年賣給 DoubleU Diamond LLC 的公司）在經營 DoubleDown Casino 的過程中違反華盛頓州法律，從數以萬計的消費者身上非法獲利；和 (5) 由於上述原因，被告的公開陳述在所有相關時間皆存在重大的虛假和誤導成份。當市場得悉真實詳情時，此訴訟案聲稱投資者已遭受損失。

如欲加入 IGT 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9234 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟的成員但不主動參與訴訟，後者目前無需採取任何行動。投資人在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為原告代表無關。

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