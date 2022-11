Milano: l'arte di Rosa Mundi incontra la musica del Rocket Club e il mondo digital di Tangoo

Tangoo al fianco di Terre des Hommes con il progetto “Cultura Digitale & Visioni artistiche": presso la Fondazione Eos.

“Il progetto così concepito vuole essere un tributo a tutto ciò che ruota attorno al mondo di Street Art, Visual Art, Fotografia ed NFT, con un focus sul connubio tra arte e digital marketing.” — Gaetano Polignano, Managing Director Tangoo

MILANO, LOMBARDIA, ITALIA, November 10, 2022 / EINPresswire.com / -- L’arte nelle sue più infinite sfaccettature debutta alla Milano Digital Week 2022 al fianco di musica e digital culture, nella scenografica cornice della Fondazione Eos-Edison, dove si terrà dall’11 al 14 novembre l’evento “Cultura Digitale & Visioni artistiche: connessioni inattese per nuovi linguaggi di comunicazione” ideato dal Digital Media Partner Tangoo in collaborazione con Terre des Hommes , Rocket Club Milano, Engage, Milano Arte e Fondazione Donà dalle Rose.In tale occasione sarà possibile ammirare dal vivo, e in modalità totalmente gratuita, alcune opere dello street artist Banksy e della visual artist Rosa Mundi , provenienti dalla mostra “FACELESS” in corso a Venezia presso Palazzo Donà dalle Rose. Presenti anche scatti inediti del fotoreporter Stefano Stranges, realizzati per la Onlus Terre des Hommes.Per la prima volta in Italia, inoltre, grazie alla collezione NFT firmata Rocket Club di Milano - creata appositamente per la community del club meneghino e che sarà presentata proprio in seno all’evento Tangoo - gli NFT diventano un veicolo d’eccezione per esperienze reali e uniche all’interno della night life. La NFT Club Animals Collection include 10.000 immagini, suddivise in 10 famiglie di animali, che sono a tutti gli effetti opere d’arte create ad hoc dall’artista visionario Gozer Visions e concepite ciascuna come biglietto di accesso a specifiche esperienze.I 3 workshop, ad ingresso gratuito e accessibili fino a esaurimento posti, si terranno dalle ore 15.00 alle ore 17.00:Venerdì 11 novembre - Workshop Focus NFT. Arte che diventa Digital: il Rocket Club Milano presenta in anteprima assoluta la collezione "Club Animals NFT"Sabato 12 novembre - Workshop Focus ONG. Dal terreno al digitale il caso Terre des Hommes: superare i limiti del sociale attraverso la collaborazione fra arte, creatività, tecnologia, aziende e non profit.Lunedì 14 novembre - Workshop Focus Rosa Mundi e Banksy. Riflessione intima sulla compenetrazione tra comunicazione digitale e le opere di Banksy e Rosa MundiOgni giorno sono state per altro schedulate visite guidate sia al mattino sia nel pomeriggio (in tal caso a partire dalle 17.30). Tutte le opere esposte saranno in vendite e parte del ricavato andrà a sostegno di progetti di Terre des Hommes.