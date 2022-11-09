Zoomtopia 2022：推動現代工作體驗的新創新

Zoom 電子郵件和日曆（測試版）整合成綜合的 Zoom 通訊平台

Zoom Spots 將提供持久的虛擬聯合工作空間，以促進員工聯絡和協作

新的創新還包括 Contact Center 的對話 AI 功能，爲開發人員提供的額外益處等

Zoomtopia 首次推出了由 Zoom Events 提供的多元混合體驗

/EIN News/ -- 加州聖荷西, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ：ZM) 今天在公司的年度活動上啓動了 Zoomtopia 2022，旨在展示推動現代工作體驗的新創新，並慶祝未來的溝通和合作。Zoomtopia 2022 是有史以來首次由 Zoom Events 提供的混合體驗，是 Zoom 的一體化虛擬事件管理解決方案。

Zoom 首席執行官 Eric S. Yuan 表示：「隨着全球組織適應工作的方式、時間和地點，人與人之間的聯絡仍然是推動商業戰略向前發展的重中之重。」「Zoom 旨在使各種聯絡成爲可能、有效和有意義。今年我們的團隊已經在 Zoom 平台上構建和推出了 1500 多個功能和增強功能，促進了人們、組織和客戶之間的聯絡，最終爲創造力和共同協作打開了一扇大門。」

「圍繞未來工作的不確定性從未像如今這樣多。隨時隨地工作、混合辦公室和其他趨勢產生了一系列複雜的問題，企業和 IT 領導者都需要解決這些問題。無論結果如何，有一點是肯定的，那就是協作工具將是保持員工聯絡的關鍵」，ZK Research 首席分析師 Zeus Kerravala 表示。「Zoom 已經從一個小眾會議公司迅速發展成爲一個廣泛的協作平台，爲員工和客戶提供無與倫比的體驗，並幫助組織解決當前和未來的工作需求。」

「我們的團隊透過 Zoom 進行連絡和合作，使我們無論在何地都能無縫合作，因此我們可以繼續提供來自 HBO、Warner Bros.、CNN 和 Food Network 等標誌性品牌以及蝙蝠俠、超人、兔八哥和哈利波特等深受喜愛角色的世界級內容」，Warner Bros. Discovery 技術與運營首席信息官 Dave Duvall 説道。「有了 Zoom Phone、Zoom Room 和 Zoom Team Chat 等產品，我們已經能夠與 Zoom 一起發展進步，尤其是在會議之外。整個平台確實擴展了我們在組織內部協作和保持聯絡的能力。」

在 Zoomtopia 宣佈 Zoom 平台創新

爲進一步推進下一個通信時代，Zoom 推出了幾款新產品，爲企業和個人提供支援。

最新的公告包括：

Zoom 郵件和日曆（測試版）： 有了 Zoom 郵件和日曆客戶端，用戶不再需要離開 Zoom 平台即可訪問他們的電子郵件和日曆。流行的電子郵件和日曆服務將直接整合納入到 Zoom 中，這意味著用戶可以快速訪問他們的通訊和日程安排，並更有效地完成工作。對於可能沒有專門的 IT 服務但專注於隱私和安全的企業，Zoom 還推出了由 Zoom 託管的電子郵件和日曆服務選項，也直接與 Zoom 平台整合集成。Zoom 郵件服務對在活躍 Zoom 郵件服務用戶之間直接發送的電子郵件進行端到端加密。Zoom 郵件和日曆客戶端以及 Zoom 郵件和日曆服務將推出測試版。





有了 Zoom 郵件和日曆客戶端，用戶不再需要離開 Zoom 平台即可訪問他們的電子郵件和日曆。流行的電子郵件和日曆服務將直接整合納入到 Zoom 中，這意味著用戶可以快速訪問他們的通訊和日程安排，並更有效地完成工作。對於可能沒有專門的 IT 服務但專注於隱私和安全的企業，Zoom 還推出了由 Zoom 託管的電子郵件和日曆服務選項，也直接與 Zoom 平台整合集成。Zoom 郵件服務對在活躍 Zoom 郵件服務用戶之間直接發送的電子郵件進行端到端加密。Zoom 郵件和日曆客戶端以及 Zoom 郵件和日曆服務將推出測試版。 Zoom Spots： 歡迎來到 Zoom 的虛擬共享辦公空間！Zoom Spots 將於 2023 年初推出，這是一個支援視像的持久空間，整合在 Zoom 平台中，有助於促進包容性討論，保持同事之間的聯繫，並可全天爲分佈式混合團隊帶來面對面工作的流暢互動。





歡迎來到 Zoom 的虛擬共享辦公空間！Zoom Spots 將於 2023 年初推出，這是一個支援視像的持久空間，整合在 Zoom 平台中，有助於促進包容性討論，保持同事之間的聯繫，並可全天爲分佈式混合團隊帶來面對面工作的流暢互動。 Zoom Virtual Agent： Zoom Virtual Agent 是一個智能對話式 AI 和聊天機器人解決方案，使用自然語言處理和機器學習來理解並快速為客戶解決問題。Zoom Virtual Agent 在多個支援渠道上全天候工作，以提供快速、個性化的客戶體驗，減少人工代理的呼叫量，並顯著提高企業的運營效率。Zoom Virtual Agent 將於 2023 年初推出，可與 Zoom Contact Center 全面整合，也將作為獨立的聊天機器人解決方案提供給客戶。





Zoom Virtual Agent 是一個智能對話式 AI 和聊天機器人解決方案，使用自然語言處理和機器學習來理解並快速為客戶解決問題。Zoom Virtual Agent 在多個支援渠道上全天候工作，以提供快速、個性化的客戶體驗，減少人工代理的呼叫量，並顯著提高企業的運營效率。Zoom Virtual Agent 將於 2023 年初推出，可與 Zoom Contact Center 全面整合，也將作為獨立的聊天機器人解決方案提供給客戶。 在 Zoom One 中持續協作： Zoom One 中的連接工作流是一種將團隊聊天、電話、白板、會議等結合在一起的多合一通訊和協作工具，使個人和團隊能夠做到最好地工作。這些新功能包括團隊聊天和會議中聊天之間的整合，創建始終在線的功能，以便用戶可以在團隊聊天和會議之間切換，以減少來回切換的時間，保持項目進展，並在會議結束後繼續對話。





Zoom One 中的連接工作流是一種將團隊聊天、電話、白板、會議等結合在一起的多合一通訊和協作工具，使個人和團隊能夠做到最好地工作。這些新功能包括團隊聊天和會議中聊天之間的整合，創建始終在線的功能，以便用戶可以在團隊聊天和會議之間切換，以減少來回切換的時間，保持項目進展，並在會議結束後繼續對話。 Zoom IQ Virtual Coach：Zoom IQ Virtual Coach 即將作為 Zoom IQ for Sales 的一部分推出，它可模擬各種銷售場景，為賣家提供一個練習環境，以磨練他們的推銷技能，獲得反饋，並在與潛在客戶通話期間接收實時內容提示。



詳細了解這些創新產品和其他新的混合工作功能。

構建連接和擴展 Zoom 的價值

開發人員能夠使用 Zoom API、SDK 以及工具和資源來構建應用程式並與 Zoom 整合，或者使用 Zoom 的核心技術為任何用例提供以視像作爲基礎的創新解決方案。

開發人員可以透過以下方式在 Zoom 上做更多事情：

Zoom 開發人員平台增強功能： 通過啟用管理員授權安裝的應用程式，開發人員很快就能更輕鬆地配置和管理與 Zoom 一同使用的應用程式。這將允許 Zoom 帳戶管理員在帳戶、群組或用戶級別為組織預安裝應用程式。此外，開發人員很快將能在 Zoom 應用程式市集上透過他們的應用獲利。

通過啟用管理員授權安裝的應用程式，開發人員很快就能更輕鬆地配置和管理與 Zoom 一同使用的應用程式。這將允許 Zoom 帳戶管理員在帳戶、群組或用戶級別為組織預安裝應用程式。此外，開發人員很快將能在 Zoom 應用程式市集上透過他們的應用獲利。 Zoom App 的擴展可用性：Zoom App 是無縫整合到 Zoom 會議和線上網路研討會體驗中的產品內應用程式，正在跨平台擴展到 Team Chat、Zoom Room 等，因此開發人員可以將應用程式插入到他們的所有工作流程中。現在，開發人員只需構建一次整合，即可將其擴展到整個 Zoom 產品線。此外，隨著 Essential App 即將發布，開發人員將受益於 Zoom App 的更多分銷。Essential App 將 Zoom Meeting 付費計劃、Zoom App 與選定的應用程式開發人員捆綁在一起，滿足管理和發展業務的需求，同時幫助最大限度地減少人工繁重的工作。

可在 Zoomtopia 開發人員峯會上了解更多關於開發人員如何透過 Zoom 開發人員平台和 Zoom App 的新更新來擴展 Zoom 的功能。

加入現場直播

Zoomtopia 是在 Zoom Events 平台上舉辦的爲期兩天的混合體驗活動，有發人深省的演講者、商業領袖和名人出場，包括許多建立網絡、合作和學習的機會。加入現場直播，了解所有精彩內容。

關於 Zoom

Zoom 專為您而設計。我們協助您表達想法、與他人建立聯繫，並助您朝著只受限於想像力的未來前進。我們的順暢通訊平台是唯一以視訊為基礎的平台，自此樹立了創新標準的平台。正因如此，我們成為大型企業、小型企業和個人的直覺式、可擴充和安全的選擇。Zoom 於 2011 創立，已公開上市 (NASDAQ:ZM)，總部設於美國加州聖荷西。請瀏覽 zoom.com 並關注 @zoom。

Zoom 公共關係

Candace Dean

公司公關專員

press@zoom.us