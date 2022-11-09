Zoomtopia 2022：推動現代工作體驗的新創新
- Zoom 電子郵件和日曆（測試版）整合成綜合的 Zoom 通訊平台
- Zoom Spots 將提供持久的虛擬聯合工作空間，以促進員工聯絡和協作
- 新的創新還包括 Contact Center 的對話 AI 功能，爲開發人員提供的額外益處等
- Zoomtopia 首次推出了由 Zoom Events 提供的多元混合體驗
/EIN News/ -- 加州聖荷西, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ：ZM) 今天在公司的年度活動上啓動了 Zoomtopia 2022，旨在展示推動現代工作體驗的新創新，並慶祝未來的溝通和合作。Zoomtopia 2022 是有史以來首次由 Zoom Events 提供的混合體驗，是 Zoom 的一體化虛擬事件管理解決方案。
Zoom 首席執行官 Eric S. Yuan 表示：「隨着全球組織適應工作的方式、時間和地點，人與人之間的聯絡仍然是推動商業戰略向前發展的重中之重。」「Zoom 旨在使各種聯絡成爲可能、有效和有意義。今年我們的團隊已經在 Zoom 平台上構建和推出了 1500 多個功能和增強功能，促進了人們、組織和客戶之間的聯絡，最終爲創造力和共同協作打開了一扇大門。」
「圍繞未來工作的不確定性從未像如今這樣多。隨時隨地工作、混合辦公室和其他趨勢產生了一系列複雜的問題，企業和 IT 領導者都需要解決這些問題。無論結果如何，有一點是肯定的，那就是協作工具將是保持員工聯絡的關鍵」，ZK Research 首席分析師 Zeus Kerravala 表示。「Zoom 已經從一個小眾會議公司迅速發展成爲一個廣泛的協作平台，爲員工和客戶提供無與倫比的體驗，並幫助組織解決當前和未來的工作需求。」
「我們的團隊透過 Zoom 進行連絡和合作，使我們無論在何地都能無縫合作，因此我們可以繼續提供來自 HBO、Warner Bros.、CNN 和 Food Network 等標誌性品牌以及蝙蝠俠、超人、兔八哥和哈利波特等深受喜愛角色的世界級內容」，Warner Bros. Discovery 技術與運營首席信息官 Dave Duvall 説道。「有了 Zoom Phone、Zoom Room 和 Zoom Team Chat 等產品，我們已經能夠與 Zoom 一起發展進步，尤其是在會議之外。整個平台確實擴展了我們在組織內部協作和保持聯絡的能力。」
在 Zoomtopia 宣佈 Zoom 平台創新
爲進一步推進下一個通信時代，Zoom 推出了幾款新產品，爲企業和個人提供支援。
最新的公告包括：
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Zoom 郵件和日曆（測試版）：有了 Zoom 郵件和日曆客戶端，用戶不再需要離開 Zoom 平台即可訪問他們的電子郵件和日曆。流行的電子郵件和日曆服務將直接整合納入到 Zoom 中，這意味著用戶可以快速訪問他們的通訊和日程安排，並更有效地完成工作。對於可能沒有專門的 IT 服務但專注於隱私和安全的企業，Zoom 還推出了由 Zoom 託管的電子郵件和日曆服務選項，也直接與 Zoom 平台整合集成。Zoom 郵件服務對在活躍 Zoom 郵件服務用戶之間直接發送的電子郵件進行端到端加密。Zoom 郵件和日曆客戶端以及 Zoom 郵件和日曆服務將推出測試版。
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Zoom Spots：歡迎來到 Zoom 的虛擬共享辦公空間！Zoom Spots 將於 2023 年初推出，這是一個支援視像的持久空間，整合在 Zoom 平台中，有助於促進包容性討論，保持同事之間的聯繫，並可全天爲分佈式混合團隊帶來面對面工作的流暢互動。
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Zoom Virtual Agent：Zoom Virtual Agent 是一個智能對話式 AI 和聊天機器人解決方案，使用自然語言處理和機器學習來理解並快速為客戶解決問題。Zoom Virtual Agent 在多個支援渠道上全天候工作，以提供快速、個性化的客戶體驗，減少人工代理的呼叫量，並顯著提高企業的運營效率。Zoom Virtual Agent 將於 2023 年初推出，可與 Zoom Contact Center 全面整合，也將作為獨立的聊天機器人解決方案提供給客戶。
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在 Zoom One 中持續協作：Zoom One 中的連接工作流是一種將團隊聊天、電話、白板、會議等結合在一起的多合一通訊和協作工具，使個人和團隊能夠做到最好地工作。這些新功能包括團隊聊天和會議中聊天之間的整合，創建始終在線的功能，以便用戶可以在團隊聊天和會議之間切換，以減少來回切換的時間，保持項目進展，並在會議結束後繼續對話。
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Zoom IQ Virtual Coach：Zoom IQ Virtual Coach 即將作為 Zoom IQ for Sales 的一部分推出，它可模擬各種銷售場景，為賣家提供一個練習環境，以磨練他們的推銷技能，獲得反饋，並在與潛在客戶通話期間接收實時內容提示。
詳細了解這些創新產品和其他新的混合工作功能。
構建連接和擴展 Zoom 的價值
開發人員能夠使用 Zoom API、SDK 以及工具和資源來構建應用程式並與 Zoom 整合，或者使用 Zoom 的核心技術為任何用例提供以視像作爲基礎的創新解決方案。
開發人員可以透過以下方式在 Zoom 上做更多事情：
- Zoom 開發人員平台增強功能：通過啟用管理員授權安裝的應用程式，開發人員很快就能更輕鬆地配置和管理與 Zoom 一同使用的應用程式。這將允許 Zoom 帳戶管理員在帳戶、群組或用戶級別為組織預安裝應用程式。此外，開發人員很快將能在 Zoom 應用程式市集上透過他們的應用獲利。
- Zoom App 的擴展可用性：Zoom App 是無縫整合到 Zoom 會議和線上網路研討會體驗中的產品內應用程式，正在跨平台擴展到 Team Chat、Zoom Room 等，因此開發人員可以將應用程式插入到他們的所有工作流程中。現在，開發人員只需構建一次整合，即可將其擴展到整個 Zoom 產品線。此外，隨著 Essential App 即將發布，開發人員將受益於 Zoom App 的更多分銷。Essential App 將 Zoom Meeting 付費計劃、Zoom App 與選定的應用程式開發人員捆綁在一起，滿足管理和發展業務的需求，同時幫助最大限度地減少人工繁重的工作。
可在 Zoomtopia 開發人員峯會上了解更多關於開發人員如何透過 Zoom 開發人員平台和 Zoom App 的新更新來擴展 Zoom 的功能。
加入現場直播
Zoomtopia 是在 Zoom Events 平台上舉辦的爲期兩天的混合體驗活動，有發人深省的演講者、商業領袖和名人出場，包括許多建立網絡、合作和學習的機會。加入現場直播，了解所有精彩內容。
關於 Zoom
Zoom 專為您而設計。我們協助您表達想法、與他人建立聯繫，並助您朝著只受限於想像力的未來前進。我們的順暢通訊平台是唯一以視訊為基礎的平台，自此樹立了創新標準的平台。正因如此，我們成為大型企業、小型企業和個人的直覺式、可擴充和安全的選擇。Zoom 於 2011 創立，已公開上市 (NASDAQ:ZM)，總部設於美國加州聖荷西。請瀏覽 zoom.com 並關注 @zoom。
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Candace Dean
公司公關專員
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