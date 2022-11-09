Zenas BioPharma 獲得 1.18 億美元融資以推進其全球自體免疫性疾病治療管線

/EIN News/ -- 融資所得資金用於為該公司主要候選產品 Obexelimab 的全球三期註冊項目，以及支持其他管線項目的臨床開發

B 輪股權融資由 Patient Square Capital 旗下的投資公司 Enavate Sciences 領投，另外包括新投資者 Longitude Capital 和 Vivo Capital

麻省窩咸, Nov. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma 今天宣佈已透過發行 B 輪優先股獲得了 1.18 億美元的融資。Zenas BioPharma 是一家生物製藥公司，致力於成為一家開發和提供免疫療法的全球領先企業。除了 B 輪股權融資的領投方 Enavate Sciences 外，Zenas 的新股東還包括 Longitude Capital、Vivo Capital、Rock Springs Capital、Perceptive Advisors、Agent Capital、Pivotal bioVenture Partners 和 Superstring Capital。現有投資者 Fairmount、Wellington Management、Tellus BioVentures、Quan Venture Fund 和 Xencor, Inc. 也在此輪融資中參投，其中包括注入新的資本，以及在 B 輪融資結束前對發行給一些投資者的可轉換債券進行轉換。

融資所得資金將支持該公司的主要候選產品 Obexelimab 的臨床開發，包括一項針對 IgG4 相關疾病 (IgG4-RD) 患者的全球三期註冊臨床試驗，該試驗將於 2022 年底啟動。此外，新資金將推動該公司的其他全球自體免疫性疾病項目於 2023 年進入臨床開發階段。

Enavate Sciences 首席執行官 James Boylan 表示：「Zenas 團隊正在深入開展對IgG4-RD以及公司通過業務發展戰略建立的免疫療法豐富管線的臨床開發計劃。我們很樂意支持 Zenas 成為生物技術領域的創新領導者。我們相信 Zenas 將成功提供創新療法，以改善自體免疫性疾病和罕見病患者的生活。」

Zenas BioPharma 創始人兼執行主席 Lonnie Moulder 表示：「在我們繼續推進深厚且均衡的臨床階段自體免疫療法管線並繼續執行我們成功的業務發展戰略之際，我們很高興能獲得 Enavate 和全球頂級投資者群體的支持。」

通過B 輪融資，Enavate Sciences 首席執行官 Jim Boylan、Longitude Capital 聯合創始人兼董事總經理 Patrick Enright 和 Vivo Capital 執行合夥人 盧紅波已加入 Zenas 董事會。

關於 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家全球性的生物製藥公司，致力於成為為全球患者開發和提供免疫療法的領先企業。Zenas 在全球範圍內開展臨床研發和運營，並在醫療需求未滿足的患者中推進其深厚且均衡、包含潜在首创和最佳自體免疫療法的全球產品組合，力求成為潛在的全球領先企業，同時滿足全球醫療環境的動態價值要求。透過成功的業務發展戰略，公司的管線業務持續增長。我們經驗豐富的領導團隊和廣泛的業務合作夥伴共同致力於推動公司的卓越運營，為自體免疫性疾病患者及罕見病患者提供潛在的變革性療法，從而改善患者的生活。如欲瞭解 Zenas BioPharma 的更多資訊，請瀏覽 www.zenasbio.com ，並在 Twitter ( @ZenasBioPharma ) 和 LinkedIn 上關注我們。

關於 Obexelimab

Obexelimab (ZB012) 是一種研究性的三期臨床階段新型雙功能抗體，有可能成為同類首創能夠抑制表達 CD19 的 B 細胞譜系的抗體。Obexelimab 同時與 CD19 和 Fc Ƴ RIIB 結合，模擬了抗原抗體複合物並會下調 B 細胞活性。在早期的臨床研究中，obexelimab 表現出對 B 細胞功能的有效抑制作用並且不使細胞耗竭，在多種自體免疫性疾病的患者中產生了積極的治療效果。Zenas 從 Xencor, Inc. 獲得了 obexelimab 的全球獨家權利。

關於 IgG4-RD

IgG4-RD 是一類慢性嚴重纖維炎症性疾病，通常會影響到多個器官和部位（例如：胰臟、肝臟、腎臟、膽管、唾液腺和淚腺）。美國約有 2 萬人被診斷患有 IgG4-RD，各地患病率相似。許多患者在確診時都存在一定程度的不可逆器官損傷。儘管幾乎所有患者都對一線糖皮質激素 (GC) 療法有最初應答，但長期 GC 療法具有相關毒性，而且患者在逐漸減少用藥至停藥或低劑量水平時通常會復發。

關於 Enavate Sciences

Enavate Sciences 是 Patient Square Capital 建立的平台，致力於支持醫藥公司推進藥物開發以及讓有變革潛力的技術能夠實現解決患者的需要。透過對資本支持和運營經驗的應用，Enavate 努力建立起了多樣化的疾病治療公司組合並為之賦能來加速創新。如需詳細瞭解 Enavate，請瀏覽 www.enavatesciences.com 。

關於 Longitude Capital

Longitude Capital 是一家領先的醫療風投公司，對變革性的生物科技、醫療科技和健康方案公司進行投資，幫助他們尋求改善臨床結果、提高生活質量、增加醫療服務的效率。Longitude Capital 成立於 2006 年，透過各類投資策略對私人公司和上市公司均有投資。Longitude Capital 在加州門洛帕克、麻省波士頓以及康涅狄格州格林威治均設有辦公室。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽 www.longitudecapital.com 或 LinkedIn 。

關於 Vivo Capital

Vivo Capital 成立於 1996 年，是一家全球領先的醫療投資公司，在風險投資、增長實體、控股收購和公共實體方面有多元化、多基金組合的投資平台。Vivo 管理著價值約 64 億美元的資產，在全世界投資了超過 300 家上市和私人公司。Vivo 總部位於加州帕羅奧圖，另在亞洲設有辦公室，團隊由超過 50 名涉及多學科的專業人士組成。Vivo 在全部基金配置策略中對醫療均有廣泛的投資，包括生物科技、製藥、醫療器械以及醫療服務，並專注於全球最大的醫療市場。