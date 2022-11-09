Zenas BioPharma融资1.18亿美元以推进其丰富的自身免疫疾病治疗产品管线

/EIN News/ -- 募资款项 将为公司主要候选产品Obexelimab的全球3期注册项目提供资金，并支持其他管线项目的临床开发

此次B轮股权融资 由Patient Square Capital旗下投资公司Enavate Sciences领投，还引入了Longitude Capital和Vivo Capital等新投资者

马萨诸塞州沃尔瑟姆, Nov. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于成为免疫疗法开发和商业化领导者的全球生物制药公司Zenas BioPharma今天宣布，该公司通过发行B轮优先股筹得资金1.18亿美元。除了作为此次B轮股权融资领投方的Enavate Sciences之外，Zenas的新股东还包括Longitude Capital、Vivo Capital、Rock Springs Capital、Perceptive Advisors、Agent Capital、Pivotal bioVenture Partners和Superstring Capital。现有投资者Fairmount、Wellington Management、Tellus BioVentures、Quan Venture Fund和Xencor, Inc.也参与了此次融资，包括注入新资本以及在B轮融资结束之前对向部分投资者发行的可转债进行转换。

融资所得资金将用于支持推进公司主要候选产品Obexelimab的临床开发，包括IgG4相关性疾病（IgG4-RD）患者的全球3期注册临床试验。该试验将于2022年末启动。此外，新筹集的资金将推动公司的其他全球自身免疫疾病项目在2023年进入到临床开发阶段。

“我们很高兴能支持Zenas成为生物技术领域的创新领导者。公司团队正在进行对IgG4-RD以及公司通过战略性业务拓展而获得的强大免疫疗法产品管线的临床开发计划。我们相信，Zenas将成功实现创新疗法的商业化，以改善自身免疫疾病和罕见病患者的生活，”Enavate Sciences首席执行官James Boylan表示。

Zenas BioPharma创始人兼执行主席Lonnie Moulder表示：“我们很高兴能够得到Enavate和一众全球顶级投资者群体的支持，我们将继续推进我们深厚且均衡的临床阶段自身免疫疾病疗法管线，并继续执行我们成功的业务发展战略。”

通过本次B轮融资，Enavate Sciences首席执行官Jim Boylan、Longitude Capital联合创始人兼董事总经理Patrick Enright以及Vivo Capital管理合伙人卢红波加入了Zenas董事会。

关于Zenas BioPharma

Zenas BioPharma是一家全球性生物制药公司，致力于成为面向世界各地患者的免疫疗法开发与商业化领域领先企业。凭借覆盖全球的临床开发和运营，在面向不断发展变化的全球医疗环境以满足其价值要求的同时，Zenas不断推进其深厚而均衡的、包含潜在首创和最佳自身免疫疾病疗法的全球产品组合，服务于具有高度未满足医疗需求的领域。通过我们成功的业务发展战略，公司的产品管线持续增长。我们经验丰富的领导团队和广泛的业务合作伙伴共同致力于推动卓越运营，以提供潜在的变革性疗法来改善自身免疫疾病和罕见病患者的生活。要了解有关Zenas BioPharma的更多信息，请访问 www.zenasbio.com ，并通过Twitter （ @ZenasBioPharma ） 和 LinkedIn 关注我们。

关于Obexelimab

Obexelimab（ZB012）是一种处于三期临床试验阶段的新型双功能抗体，具有同类首创的潜力，可抑制表达CD19的B细胞谱系。Obexelimab同时与CD19和Fc Ƴ RIIB结合可模拟天然抗原-抗体复合物并下调B细胞活性。在早期临床研究中，obexellimab显示可有效抑制B细胞功能且不会造成这些细胞耗竭，同时对多种自身免疫疾病的患者产生了令人鼓舞的治疗效果。Zenas从Xencor, Inc.获得了obexelimab的全球独家权利。

关于IgG4-RD

IgG4-RD是一种慢性严重炎性纤维化疾病，通常影响到多个器官和部位（如胰腺、肝脏、肾脏、胆管、唾液腺和泪腺）。美国大约有两万人被诊断患有IgG4-RD，各地域的患病率相似。许多患者在诊断时都出现了一定程度的不可逆器官损伤。尽管几乎所有患者最初都对一线糖皮质激素（GC）治疗有应答，但长期GC治疗具有相关毒性，而且随着患者逐渐停药或逐渐减至较低剂量，复发很常见。

关于Enavate Sciences

Enavate Sciences是由Patient Square Capital创建的一个平台，致力于支持治疗开发企业推进具有变革潜力的药物和赋能技术，以满足患者需求。通过应用资本支持和运营经验，Enavate努力为各种类型的治疗开发企业提供支持和赋能，以加速创新。如需了解更多信息，请访问 www.enavatesciences.com 。

关于Longitude Capital

Longitude Capital是一家领先的医疗领域风险投资公司，投资于寻求改善临床结果、提高生命质量和提升医疗服务交付效率的变革性生物技术、医疗技术和医疗解决方案公司。Longitude Capital成立于2006年，通过多种投资方式投资于私有和上市公司。Longitude Capital在美国加利福尼亚州门洛帕克、马萨诸塞州波士顿和康涅狄格州格林尼治设有办事处。如需了解更多信息，请访问： www.longitudecapital.com 或 LinkedIn 。

关于Vivo Capital

Vivo Capital成立于1996年，是一家领先的全球医疗保健投资公司，拥有多元化的多基金投资平台，覆盖风险投资、成长型股权、收购和上市股票。Vivo的资产管理规模约为64亿美元、投资于全球300多家上市公司和私有公司。Vivo团队总部位于加州帕罗奥图，在亚洲设有多个办事处。团队由50多名多学科专业人员组成。Vivo通过各种基金战略广泛投资于包括生物技术、制药、医疗设备和医疗服务在内的医疗保健领域，并专注于全球最大的医疗保健市场。