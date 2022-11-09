Athenex 將參加第 5 屆 Evercore ISI HealthCONx 年度大會

/EIN News/ -- 紐約州水牛城, Nov. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex (NASDAQ: ATNX) 是一家全球生物製藥公司，致力於探索和開發用於治療癌症及相關疾病的創新療法以及將其商業化。公司今天宣布，管理層將出席 2022 年 11 月 29 日至 12 月 1 日於網上舉行的第 5 屆 Evercore ISI HealthCONx 年度大會。



Athenex 行政總裁 Johnson Lau 博士和 Athenex 細胞治療總裁 Dan Lang 博士都將參加於美國東部時間 2022 年 11 月 30 日星期三下午 3:05 開始的爐邊談話。活動期間，Athenex 管理層也會出席參與一對一的投資者會面。請聯絡您的 Evercore ISI 代表，以安排在大會期間與管理層進行一對一網上會面。

Athenex, Inc. 簡介

Athenex, Inc. 成立於 2003 年，是一家全球臨床分期生物製藥公司，致力於在用於治療癌症的下一代細胞治療藥物上，成為探索、開發和商業化領域的領軍者。Athenex 利用多年來在研發、臨床試驗、監管標準和生產方面積累的經驗，著力實現這一使命。公司目前的臨床管線主要來自以下核心技術：(1) 基於 NKT 細胞的細胞療法；(2) 基於 P 糖蛋白 (P-gp) 抑製劑的 Orascovery 方案。Athenex 的員工遍佈全球，致力於透過創造更主動、更易獲得和更耐受的治療方法來改善癌症患者的生活。有關更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

Athenex 聯絡資料

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com