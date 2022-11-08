圣诞节即将到来之际，Crurated宣布在NFT技术支持下与法国和意大利的酿酒厂推出更多非整桶酒品拍卖活动

用于馈赠、收藏，或日常享用，新的拍卖日程表包含欧洲多家顶尖酒厂，覆盖2022年剩余时间

/EIN News/ -- 伦敦, Nov. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着圣诞假期和馈赠时节的临近，区块链会员制葡萄酒社区Crurated为2022年剩余时间推出了新的桶装酒拍卖日程表。此次拍卖的酒品来自法国和意大利多家顶级酿酒厂，在第一轮拍卖获得成功后延续非整桶酒品的销售。最近宣布的计划让Crurated会员能够购买通过区块链和NFT技术认证的非整桶酒。



拍卖活动还让买家能够为礼品获赠方或买家自己定制酒瓶造型及标签。该平台上的许多酒厂极少或根本不生产较大瓶装酒品，尽管收藏者和买家经常提出这样的要求。通过非整桶酒售卖，酒厂现在可以确定所需酒瓶的确切数量和尺寸。在许多情况下，只有通过Crurated才能进行较大容量规格的葡萄酒拍卖。

下一轮非整桶酒品拍卖包括：

Domaine Gerorges Mugneret-Gibourg — 11月7日-13日 Vosne-Romanée “La Colombière” 2021 Chambolle-Musigny 1er Cru “Les Feusselottes” Cuvée Augustin 2021 Ruchottes-Chambertin Grand Cru 2021





Domaine Pierre Girardin — 11月14日-20日 Échezeaux Grand Cru 2021 Bonnes-Mares Grand Cru 2021 Griotte-Chambertin Grand Cru 2021 Richebourg Grand Cru 2021





Montevertine — 11月21日-27日 Le Pergole Torte 2020





Domaine Y. Clerget — 12月5日-11日 Clos de Vougeot Grand Cru 2021 Volnay 1er Cru Clos du Verseuil 2021 Pommard 1er Cru Les Rugiens 2021





Domaine Hubert Lignier — 12月12日-18日 Clos de la Roche Grand Cru Bio 2021 Morey Saint-Denis 1er Cru Vieilles Vignes Bio 2021 Morey-Saint-Denis Trilogie Bio 2021 Bourgogne Pinot Noir Grand Chaliot 2021





Domaine Bruno Colin — 12月19日-25日 Corton-Charlemagne Grand Cru 2021



Crurated创始人Alfonso de Gaetano表示：“在推出桶装酒销售时，我们知道我们为会员提供的这种选择独一无二。我们没有预料到桶装酒售卖会如此迅速，有的甚至在24小时内即告售罄。我们团队很高兴地宣布推出新一轮拍卖活动，售卖欧洲最受欢迎的葡萄酒产品，迎接圣诞节的到来。”

关于Crurated

Crurated是2021年推出的一个会员制葡萄酒社区，该社区以法国和意大利为中心，旨在为品酒家与世界一流生产商直接建立联系。Crurated的专家团队提供个性化服务和正宗的体验。同时，Crurated的无缝物流服务通过安全的葡萄酒酒窖存储技术和创新的区块链技术提供酒品质量和来源保证。如需了解有关Crurated的更多信息，请访问crurated.com。

Michael Volpatt

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