An invasive plant pathogen confirmed in Lincoln City

The Oregon Department of Agriculture (ODA), in partnership with the United States Department of Agriculture (USDA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), has confirmed the presence of Phytophthora ramorum (P. ramorum), which causes the disease commonly known as sudden oak death (SOD), at a botanical garden and private residence in Lincoln City, Oregon. ODA has intensively sampled both locations and is developing a mitigation plan based on results.

In early November, ODA and USDA APHIS will conduct a ground-based survey in and around the neighborhood where officials detected P. ramorum. ODA would like to thank nearby residents for cooperating in surveying vegetation in the immediate area. The purpose of the survey is to find out if the invasive pathogen has spread beyond the affected properties and what type of treatment and eradication efforts are needed. ODA and USDA APHIS suspect that the pathogen was introduced into Lincoln City through the planting of infested nursery stock several years ago.

The invasive fungal-like pathogen is most well known as the causal agent of sudden oak death (SOD). Since its first detection in northern California in the mid 1990s, P.ramorum has been found to naturally infect over 100 different plant species including multiple high-value ornamental plant species. Such as rhododendron, Pieris spp., cherry laurel and viburnum. On these susceptible ornamental species symptoms include leaf spots, lesions along the twig and/or leaf mid-vein. Multiple plant pathogens cause similar symptoms, so the disease must be confirmed with laboratory testing. A complete host list can be found at online: http://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/pram/index/shtml.

P. ramorum was first detected in Oregon in wholesale nursery stock in 2003. It has been detected in limited nursery sites since then. In 2001, the pathogen was confirmed for the first time in the forests outside Brookings in Curry County. Federal and state quarantines were established to prevent the spread of this pathogen in soil and infected plant material. To meet quarantine requirements, the ODA continues to monitor and test nursery stock for the presence of P. ramorum in cooperation with USDA annually.

The public can help slow the spread by buying healthy plants from reputable nurseries and avoiding purchasing plants online. In addition, if you live, work or recreate in the quarantined area of Curry County, do not remove plants from the forest, do not remove soil and stay on established trails and respect any trail closures. Finally, clean and disinfect all equipment, including your vehicle, bikes, and pet paws, with a 10 percent bleach solution.

Un patógeno de plantas invasor confirmado en Lincoln City, Oregon

El Departamento de Agricultura de Oregon (en inglés: Oregon Department of Agriculture, ODA), en asociacion con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (en inglés: Animal and Plant Health Inspection Service, USDA APHIS), ha confirmado la presencia de Phytophthora ramorum (P. ramorum) en un jardín botánico y en una residencia privada de la ciudad de Lincoln City, Oregon. P. ramorum causa la enfermedad comúnmente conocido como muerte súbita del roble (en inglés: sudden oak death, SOD). Basado en los resultados, ODA ha tomado muestras de ambos lugares y está desarrollando un plan para frenar la propagación y erradicar el patógeno.

En noviembre, el ODA y el USDA APHIS realizará una investigación de campo en el vecindario y sus alrededores donde los funcionarios detectaron P. ramorum para determinar su distribución. El ODA desea agradecer a los residentes cercanos por cooperar y permitir que el personal inspeccione su vegetación. La investigación tiene como objetivo determinar si el patógeno invasor se ha propogado más allá de las propiedades afectadas y para informar las decisiones sobre los esfuerzos de tratamiento y erradicación. El ODA y el USDA APHIS sospechan que el propietario introdujo el patógeno en la propiedad y en otra residencia cercana al plantar material de vivero infestado hace varios años.

Desde que P. ramorum se detectó por primera vez en el norte de California a mediados de la década de 1990, los científicos han aprendido que P.ramorum infecta de forma natural a más de 100 especies de plantas, incluidas múltiples especies de plantas ornamentales de gran valor, como el rododendro, Pierisspp., el laurel cerezo y el viburno. Los síntomas de estas especies ornamentales susceptibles incluyen manchas en las hojas y lesiones a lo largo del tallo y la vena media de la hoja. Múltiples patógenos de plantas causan síntomas similares, por lo que la enfermedad debe confirmarse con pruebas de laboratorio. El USDA APHIS publica una lista completa de plantas huéspedes en línea: http://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/pram/index/shtml.

P. ramorum se detectó por primera vez en Oregon en material de vivero mayorista en 2003. Desde entonces, los inspectores lo han descubierto en un número limitado de viveros. En 2001, el patógeno se confirmó por primera vez en los bosques de las afueras de Brookings, en el condado de Curry. Como resultado, se establecieron cuarentenas federales y estatales para evitar la propagación de este patógeno en el suelo y en el material vegetal infectado. Para cumplir con los requisitos de la cuarentena, cada año el ODA sigue vigilando y analizando el material de los viveros para detectar la presencia de P. ramorum en cooperación con el USDA.

El público puede ayudar a frenar la propagación comprando plantas sanas en viveros de buena reputación y evitando comprar plantas por el Internet. Además, quienes vivan, trabajen o se dediquen a actividades recreativas en la zona de cuarentena del condado de Curry, no deben retirar plantas ni tierra del bosque, deben permanecer en los senderos establecidos y respetar los cierres de senderos. Finalmente, el ODA pide al público que limpie y desinfecte todo el equipo, incluidos los vehículos, las bicicletas y las patas de las mascotas, con una solución de lejía (cloro) al 10%.