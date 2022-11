Domo Health et Roche mettent au point une solution de santé digitale pour détecter les signes d’infections respiratoires

Domo Health and Roche develop a digital health solution Domo Health logo

Domo Health annonce le lancement de son étude clinique en partenariat avec Roche Pharma Suisse SA

Dans le cadre de cette étude, l’application de notre méthode innovante permettra d’améliorer l’indépendance et la qualité de vie des patients atteints d’une maladie neuromusculaire grave.” — Guillaume DuPasquier, CEO et co-fondateur de Domo Health

BASEL, SUISSE, November 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- Domo Health et Roche mettent au point une solution de santé digitale pour détecter les premiers signes d’infections respiratoires

Domo Health, leader dans le domaine de la santé digitale, annonce, depuis le congrès BiotechX, le lancement de son étude clinique en partenariat avec Roche Pharma Suisse SA dont l’objectif est de mettre au point une solution de santé digitale afin de détecter l’hypoventilation et les signes avant-coureurs d’infections respiratoires.

L’adoption de nouvelles technologies de santé digitale s’accélère globalement, notamment car elles permettent de suivre au quotidien l’évolution d’une maladie de manière globale, continue et avec une précision clinique. Dans les cas d’amyotrophie spinale (SMA), une maladie neuromusculaire rare, les patients sont souvent limités physiquement en plus d’être contraints d’utiliser une chaise roulante. Avec une telle perte d’autonomie, une situation d’urgence peut rapidement avoir des conséquences dramatiques.

La méthode unique présentée à BiotechX par Domo Health et Roche Pharma a pour ambition d’améliorer la qualité de vie des patients souffrant d’amyotrophie spinale, et apporte une solution fiable pour plus d’indépendance et de sécurité à domicile et en déplacement.

En combinant système d’alerte à domicile, expertise clinique et données de santé en temps réel, la plateforme universelle de santé digitale Domo Health est ne mesure de détecter les premiers signes de maladie et d’informer en direct les proches aidants, la centrale d’urgence et les médecins. Ainsi, la prise en charge se fait dans les plus brefs délais, où que soit le patient. Une solution qui peut permettre de sauver des vies dans les situations d’urgence.

Guillaume DuPasquier, CEO et co-fondateur de Domo Health commente : «Notre plateforme universelle de santé digitale à le potentiel de révolutionner la prise en charge et le suivi des patients au quotidien. Dans le cadre de cette étude, l’application de notre méthode innovante permettra d’améliorer l’indépendance et la qualité de vie des patients atteints d’une maladie neuromusculaire grave».

Domo Health a développé et breveté ses propres algorithmes d’intelligence artificielle qui traitent les données de santé de manière à détecter et prédire les détériorations soudaines de la maladie. Ces algorithmes sont le fruit d’analyses effectuées à partir de milliards de points de données physiologiques et comportementales.

L’étude clinique en collaboration avec l’association de patient SMA Schweiz, le CHUV, lnselspital et Roche a déjà commencé avec le recrutement des premiers patients souffrants d’amyotrophie spinale. Le but à terme est de développer des biomarqueurs digitaux afin de prédire l’insuffisance respiratoire et sauver des vies. Les résultats de l’étude sont attendus pour le 2ème trimestre 2023. Cette méthode sera présentée sur poster «Comprehensive digital health solution to improve the independence of people living with spinal muscular atrophy (SMA)», le mercredi 9 novembre au congrès BiotechX à Bâle.

Anne Marquet, SMA Rare Conditions Partner chez Roche en Suisse ajoute : «Nous sommes confiants et attendons les premiers résultats de l’étude avec impatience afin de pouvoir continuer à collaborer avec toute la communauté SMA et développer ensemble de nouvelles solutions pour améliorer le quotidien des personnes vivant avec cette maladie rare».



À propos de Roche

Roche est un pionnier mondial dans le domaine des produits pharmaceutiques et du diagnostic, dont l’objectif est de faire progresser la science pour améliorer la vie des gens. La force combinée des produits pharmaceutiques et du diagnostic a fait de Roche le leader des soins de santé personnalisés - une stratégie qui vise à adapter au mieux le bon traitement à chaque patient.

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie au monde, avec des médicaments de pointe dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des maladies du système nerveux central. Roche est également le leader mondial du diagnostic in vitro et du diagnostic tissulaire du cancer ainsi qu’un précurseur dans la gestion du diabète.

Les neurosciences constituent un axe majeur de la recherche et du développement chez Roche. L’objectif de la société est de mettre au point des possibilités de traitement basées sur la biologie du système nerveux pour aider à améliorer la vie des personnes atteintes de maladies chroniques et potentiellement dévastatrices.

Roche dispose de plus d’une dizaine de médicaments expérimentaux en développement clinique pour des maladies telles que la sclérose en plaques, l’amyotrophie spinale, la neuromyélite à spectre optique, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Huntington, la maladie de Parkinson, la dystrophie musculaire de Duchenne et l’autisme.

À propos de Domo Health

La plateforme de coordination des soins Domo Health connecte les patients et les acteurs de la santé dans le but d’améliorer la qualité de la prise en charge, de personnaliser les traitements et d’optimiser les ressources.

Une solution universelle qui intègre et traite des données de santé de multiples sources, en temps réel et de manière longitudinale. Ces données connectées sont issues des patients, de leurs proches aidants, des professionnels de la santé ainsi que des dispositifs médicaux certifiés ou encore de rapports cliniques.

Aujourd’hui, la combinaison de ces données apporte une vue d’ensemble plus précise sur des problèmes de santé comme les maladies neurologiques, cardiovasculaires ou certaines maladies rares, et permet d’anticiper une dégradation.

Nous utilisons des algorithmiques issus de l’intelligence artificielle combinés à l’expertise clinique afin de compiler une bibliothèque de biomarqueurs digitaux aussi bien pour les maladies répandues que pour des altérations plus rares. Ces biomarqueurs permettent de suivre les patients pendant leur traitement et mesurer la réponse à une thérapie.

Avec nos partenaires du monde de la santé, nous optimisons ensemble le parcours de soins pour une meilleure prise en charge du patient, de l’hôpital à son domicile, de la prévention au diagnostic, du suivi d’un traitement au développement de thérapies ciblées. Ainsi, nous contribuons activement à l’implémentation de soins intégrés et personnalisés au bénéfice des patients et de leurs proches.