Domo Health and Roche develop a digital health solution

BASEL, SWITZERLAND, November 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- Domo Health und Roche entwickeln eine digitale Gesundheitslösung zur Erkennung der ersten Anzeichen von Atemwegsinfekten

Domo Health, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit, gibt auf dem BiotechX-Kongress den Start seiner klinischen Studie in Partnerschaft mit der Roche Pharma Suisse SA bekannt, deren Ziel die Entwicklung einer digitalen Gesundheitslösung zur Erkennung von Hypoventilation und Vorzeichen von Atemwegsinfekten ist.

Die Einführung neuer Technologien im Bereich der digitalen Gesundheit wird weltweit schneller vorangetrieben, insbesondere weil sie es ermöglichen, den Verlauf einer Krankheit täglich umfassend, kontinuierlich und mit klinischer Genauigkeit zu verfolgen. Bei einer seltenen neuromuskulären Erkrankung, der spinalen Muskelatrophie (AMS) sind die Patienten oft körperlich eingeschränkt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit einem solchen Verlust an Autonomie kann eine Notsituation schnell dramatische Folgen haben.

Die einzigartige Methode, die Domo Health und Roche Pharma auf dem BiotechX Kongress vorstellen, soll die Lebensqualität von Patienten mit spinaler Muskelatrophie verbessern und bietet eine zuverlässige Lösung für mehr Unabhängigkeit und Sicherheit zu Hause und unterwegs.

Durch die Kombination von Hausnotrufsystem, klinischem Fachwissen und Echtzeit-Gesundheitsdaten ist die universelle digitale Gesundheitsplattform Domo Health in der Lage, erste Krankheitsanzeichen zu erkennen und Betreuer, die Notrufzentrale und Ärzte direkt zu informieren. So erfolgt die Behandlung innerhalb kürzester Zeit, unabhängig davon, wo sich der Patient befindet. Eine Lösung, die in Notsituationen Leben retten kann.

Guillaume Dupasquier, CEO und Mitbegründer von Domo Health, erklärt: „Unsere universelle digitale Gesundheitsplattform hat das Potenzial, die Patientenversorgung und die tägliche Nachsorge zu revolutionieren. Im Rahmen dieser Studie wird durch die Anwendung unserer innovativen Methode die Unabhängigkeit und Lebensqualität von Patienten mit schweren neuromuskulären Erkrankungen verbessert.“

Domo Health hat eigene Algorithmen für Künstliche Intelligenz entwickelt und patentieren lassen, die Gesundheitsdaten so verarbeiten, dass plötzliche Verschlechterungen von Krankheiten erkannt und vorhergesagt werden können. Diese Algorithmen sind das Ergebnis von Analysen, die auf der Grundlage von Milliarden physiologischer und verhaltensbezogener Daten durchgeführt werden.

Die klinische Studie in Zusammenarbeit mit dem Patientenverband AMS Schweiz, CHUV, Inselspital und Roche hat bereits mit der Anwerbung der ersten Patienten begonnen, die an spinaler Muskelatrophie leiden. Langfristiges Ziel ist es, digitale Biomarker zu entwickeln, um Atemnot vorherzusagen und Leben zu retten. Die Ergebnisse der Studie werden für das 2. Quartal 2023 erwartet. Diese Methode wird auf dem Poster „Comprehensive digital health solution to improve the independence of people living with spinal muscular atrophy (AMS)“ am Mittwoch, dem 9. November auf dem BiotechX-Kongress in Basel vorgestellt.

Anne Marquet, AMS Rare Conditions Partner bei Roche in der Schweiz, fügt hinzu: „Wir sind zuversichtlich und warten gespannt auf die ersten Ergebnisse der Studie, damit wir weiterhin mit der gesamten AMS-Gemeinschaft zusammenarbeiten und gemeinsam neue Lösungen entwickeln können, um den Alltag von Menschen, die mit dieser seltenen Krankheit leben, zu verbessern.“

Über Roche

Roche ist ein globaler Pionier im Bereich Pharma und Diagnostik, der sich darauf konzentriert, die Wissenschaft voranzutreiben, um das Leben der Menschen zu verbessern. Die kombinierten Stärken von Pharma und Diagnostik unter einem Dach haben Roche zum Marktführer in der personalisierten Medizin gemacht - eine Strategie, die darauf abzielt, für jeden Patienten die richtige Behandlung auf die bestmögliche Weise anzupassen.

Roche ist das weltweit grösste Biotech-Unternehmen mit hochspezialisierten Medikamenten in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Darüber hinaus ist Roche weltweit führend in der In-vitro-Diagnostik und der gewebebasierten Krebsdiagnostik sowie ein Vorreiter im Diabetesmanagement.

Die Neurowissenschaften sind ein wichtiger Schwerpunkt der Forschung und Entwicklung bei Roche. Ziel des Unternehmens ist es, Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln, die auf der Biologie des Nervensystems basieren, um das Leben von Menschen mit chronischen und potenziell lebensbedrohenden Krankheiten zu verbessern.

Roche hat mehr als ein Dutzend Medikamente in der klinischen Entwicklung für Krankheiten wie Multiple Sklerose, spinale Muskelatrophie (AMS), Neuromyelitis optica spectrum disorder, Alzheimer, Chorea Huntington, Parkinson, Duchenne- Muskeldystrophie und Autismus.

Über Domo Health

Die Domo Health Care Koordinationsplattform verbindet Patienten und Akteure im Gesundheitswesen miteinander, um die Versorgungsqualität zu verbessern, Behandlungen zu personalisieren und Ressourcen zu optimieren.

Eine universelle Lösung, die Gesundheitsdaten aus mehreren Quellen in Echtzeit und in Längsrichtung integriert und verarbeitet. Diese vernetzten Daten stammen von Patienten, ihren Betreuern, medizinischen Fachkräften sowie von zertifizierten medizinischen Geräten und aus klinischen Berichten.

Heute bietet die Kombination dieser Daten einen genaueren Überblick über Gesundheitsprobleme wie neurologische Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bestimmte seltene Krankheiten und ermöglicht es uns, eine Verschlechterung zu antizipieren.

Wir nutzen Algorithmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz in Kombination mit klinischem Fachwissen, um eine Bibliothek digitaler Biomarker sowohl für weit verbreitete Krankheiten als auch für seltenere Beeinträchtigungen zu entwickeln. Diese Biomarker ermöglichen es, Patienten während der Behandlung zu überwachen und das Ansprechen auf die Therapie zu messen.

Gemeinsam mit unseren Partnern im Gesundheitswesen optimieren wir den Versorgungsweg für eine bessere Versorgung des Patienten vom Krankenhaus bis zu Hause, von der Prävention bis zur Diagnostik, von der Behandlungsnachverfolgung bis hin zur Entwicklung gezielter Therapien. Auf diese Weise tragen wir aktiv zur Umsetzung einer integrierten und personalisierten Versorgung bei, von der die Patienten und ihre Angehörigen weltweit profitieren.