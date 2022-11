Meamedica Anuncia Kit de Teste de Colheita Domiciliar de Farmacogenética

meamedica anuncia o lançamento do teste de ADN de Medicina Pessoal. A farmacogenética descreve como os genes de uma pessoa afetam sua resposta aos medicamentos.

Temos o prazer de anunciar que a meamedica oferece agora testes de ADN de Medicina Pessoal para consumidores em Portugal, Reino Unido, Áustria e Suíça também” — Wendela Wessels, farmacêutica, fundadora e CEO da Insight Pharma Services

APELDOORN, THE NETHERLANDS, November 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- Hoje, a meamedica anuncia o lançamento do seu teste de ADN de Medicina Pessoal em meamedica.com. A farmacogenética determina a forma como o seu corpo decompõe os medicamentos com base no seu ADN. Com estes resultados, pode decidir, juntamente com o seu prestador de cuidados de saúde, de forma mais informada sobre qual o medicamento que melhor lhe convém e em que dose/força. Atualmente, a meamedica analisa 28 genes diferentes, que estão envolvidos no processamento de muitos medicamentos que são atualmente prescritos.

O que é o teste de Farmacogenética (PGx)?

O seu ADN determina a forma como responde aos medicamentos. No ADN, os genes são segmentos que atuam como manuais de instruções para produzir proteínas que são responsavéis pela:

 absorção – como é que o medicamento entra,

 distribuição – para onde vai,

 metabolismo – como é que é decomposto,

 excreção – como é que sai.

Deste modo, os seus genes têm uma enorme influência na forma como um medicamento é tomado, dividido no corpo e decomposto novamente. Assim, os seus genes podem ser responsáveis pelas diferenças na resposta a um medicamento. Estas proteínas envolvidas na forma como um medicamento é metabolizado são chamadas de enzimas. Deste modo, os genes que produzem estas enzimas determinam se o seu corpo decompõe um medicamento muito lentamente, normalmente ou demasiado depressa, o que pode resultar em efeitos colaterais desagradáveis ou fazer com que o medicamento não exerça qualquer efeito. Um teste farmacogenético revela a atividade das diferentes enzimas envolvidas e fornece informações sobre o tipo de medicamento mais adequado para si e a dose correspondente.

“Com os conhecimentos derivados dos testes farmacogenéticos, os prestadores de cuidados de saúde podem diminuir a necessidade de dosagem por tentativa e erro e podem reduzir substancialmente o risco de eventos adversos provocados pelos medicamentos”

Como é que funciona?

O kit de colheita domiciliária do teste meamedica PGx é um kit de teste de colheita domiciliária disponível por correio para indivíduos em vários países da Europa, tais como o Reino Unido, França, Alemanha, Áustria, Suiça, Portugal, Itália, Países Baixos e Bélgica. Este teste fornece uma zaragatoa não invasiva para uma experiência rápida e indolor, juntamente com um manual de instruções claro e fácil de seguir. O teste estará disponível para encomenda online em meamedica.com com envio gratuito, tanto para receber como para enviar.

Os resultados serão disponibilizados na sua conta e só poderão ser consultados por si, cumprindo integralmente os rigorosos regulamentos do GDPR. Pode partilhar os seus resultados com o seu prestador de cuidados de saúde ou decidir retirar esse acesso. Ao seu prestador de cuidados de saúde é oferecido um módulo abrangente para o ajudar a compreender melhor os resultados, obter acesso às orientações de tratamento e tomar decisões mais informadas sobre a utilização futura dos medicamentos.

"A Insight Pharma Services, uma farmácia holandesa acreditada, lançou o teste farmacogenético online nos seus websites meamedica e mijnmedicijn em 2019 com a intenção de ajudar as pessoas a ter mais controlo sobre a sua própria saúde e bem-estar. O módulo de prestadores de cuidados de saúde para testes de ADN, meamedica | pro, foi lançado em 2020. Temos o prazer de anunciar que a meamedica oferece agora testes de ADN de Medicina Pessoal para consumidores em Portugal, Reino Unido, Áustria e Suíça também", disse Wendela Wessels, farmacêutica, fundadora e CEO da Insight Pharma Services BV.

Sobre a meamedica

A meamedica fornece soluções de diagnóstico com testes domiciliários acessíveis e confiáveis em toda a Europa, apoiados por uma farmácia holandesa. A meamedica está concentrada em fornecer testes de risco de doença de acordo com as diretrizes ACMG, bem como testes farmacogenéticos através dos seus kits de testes de Medicine Pessoal e relatórios do Sistema Imune como um suplemento aos relatórios de ADN acima referidos. Os websites meamedica e mijnmedicijn também se concentram nas experiências relatadas pelos doentes para melhorar a troca de informação entre os utilizadores de medicamentos e promover a perspetiva do utilizador do uso de medicamentos.

Meamedica Personal Medicine teste de ADN - farmacogenética para segurança de medicamentos