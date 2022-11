Meamedica annuncia il kit di test per la raccolta domestica di farmacogenetica

Meamedica Personal Medicine Testkit - PGx

Meamedica annuncia il kit di test di farmacogenetica. La farmacogenetica descrive come i geni di una persona influenzano la sua risposta ai farmaci.

APELDOORN, THE NETHERLANDS, November 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- Oggi, meamedica annuncia il lancio del test del DNA di Medicina Personale su meamedica.com. La farmacogenetica determina come il tuo corpo scompone i farmaci in base al tuo DNA. Con questi risultati puoi, insieme al tuo medico, prendere decisioni più informate su quale medicinale si adatta meglio a te e con quale dose/forza. Attualmente, meamedica verifica 28 geni diversi, coinvolti nell'elaborazione di molti farmaci attualmente prescritti.

Che cos'è il test di farmacogenetica (PGx)?

Il tuo DNA determina come rispondi ai farmaci.

Nel DNA, i geni sono segmenti che fungono da manuali di istruzioni per produrre proteine che sono responsabili per:

- l'assorbimento - come entra un medicinale,

- distribuzione - dove sta andando,

- metabolismo - come viene scomposto,

- e l'escrezione - come sta uscendo

Pertanto, i tuoi geni hanno un'enorme influenza sul modo in cui una medicina viene assorbita, divisa nel corpo e scomposta nuovamente. Possono quindi essere responsabili delle differenze nella risposta a un farmaco. Queste proteine coinvolte nel modo in cui un farmaco viene metabolizzato sono chiamate enzimi. Pertanto, i geni che producono questi enzimi determinano se il tuo corpo scompone un farmaco troppo lentamente, normalmente o troppo rapidamente, il che può provocare spiacevoli effetti collaterali o nessun effetto. Un test farmacogenetico mostra l'attività dei diversi enzimi coinvolti e fornisce informazioni sul tipo di medicinale adatto a te e sulla dose corrispondente.

"Grazie alle intuizioni derivate dai test farmacogenetici, gli operatori sanitari possono ridurre la necessità di dosaggi per tentativi ed errori e potrebbero ridurre sostanzialmente il rischio di eventi avversi da farmaci".

Come funziona?

Il meamedica PGx Test Home Collection Kit è un kit di test per la raccolta a domicilio per posta disponibile per individui in diversi paesi europei, come Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Portogallo, Italia, Paesi Bassi e Belgio. Questo test fornisce un tampone guanciale non invasivo per un'esperienza rapida e indolore, insieme a un manuale di istruzioni chiaro e facile da seguire. Il test sarà disponibile per l'ordine online su meamedica.com con spedizione gratuita in entrambe le direzioni.

I risultati saranno resi disponibili nel tuo account e sono accessibili solo da te, aderendo pienamente alle rigide normative GDPR. Puoi condividere i tuoi risultati con il tuo medico o decidere di ritirare tale accesso. Al tuo medico viene offerto un modulo completo per aiutarti a comprendere meglio i risultati, ottenere l'accesso alle linee guida terapeutiche e prendere decisioni più informate sull'uso futuro dei farmaci.

"Insight Pharma Services, una farmacia olandese accreditata, ha lanciato i test farmacogenetici online sui suoi siti web meamedica e mijnmedicijn nel 2019 con l'intenzione di aiutare le persone ad assumere un maggiore controllo sulla propria salute e benessere. Il modulo del fornitore di servizi sanitari per i test del DNA, meamedica |pro, è stato lanciato nel 2020. Siamo lieti di annunciare che meamedica ora offre test del DNA per la medicina personale per i consumatori anche in Portogallo, Regno Unito, Austria e Svizzera", ha affermato Wendela Wessels, farmacista, fondatrice e CEO di Insight Pharma Services BV.

A proposito di meamedica

meamedica fornisce soluzioni di test diagnostici domiciliari convenienti e affidabili in tutta Europa, con il supporto di una farmacia olandese. Meamedica si concentra sulla fornitura di test per Rischio di Malattie in conformità alle linee guida ACMG, nonché test farmacogenetici attraverso i loro kit di test di medicina personale e rapporti sul sistema immunitario come aggiunta ai rapporti sul DNA di cui sopra. I siti web meamedica e mijnmedicijn si concentrano anche sui risultati riportati dai pazienti per migliorare lo scambio di informazioni tra i consumatori di medicinali e promuovere la prospettiva dell'utente sull'uso dei medicinali.

