Meamedica lance pour l’Europe un kit de test pharmacogénétique à faire chez soi

Meamedica test ADN Personal Medicine

Meamedica lance en Europe un kit de test pharmacogénétique. La pharmacogénétique décrit comment les gènes d'une personne affectent sa réponse aux médicaments.

Nous sommes heureux de vous annoncer que Meamedica va aussi proposer les tests ADN Personal Medicine aux consommateurs du Portugal, du Royaume-Uni, de l’Autriche et de la Suisse” — Wendela Wessels, pharmacienne, fondatrice et CEO

APELDOORN, THE NETHERLANDS, November 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- Aujourd’hui, Meamedica annonce le lancement de son test ADN Personal Medicine sur meamedica.com. La pharmacogénétique permet de déterminer à l’aide de l’ADN comment le corps réagit aux médicaments. Une fois les résultats connus, le patient peut prendre avec son médecin des décisions ciblées quant au choix du médicament et du dosage lui convenant le mieux. Actuellement, Meamedica détermine au moins 28 gènes différents qui sont impliqués dans le processus d’assimilation de médicaments fréquemment prescrits.

Qu’est-ce qu’un test pharmacogénétique (PGx) ?

L’ADN détermine comment votre corps réagit à la médication.

Dans l’ADN se trouvent les gènes, des segments qui fonctionnent comme mode d’emploi pour fabriquer les protéines qui sont responsables de :

- l’absorption – comment le médicament pénètre-t-il dans le corps,

- la distribution – où va le médicament,

- le métabolisme – comment le médicament est décomposé,

- l’élimination – comment le corps l’élimine.

Par conséquent, les gènes ont une énorme influence sur la façon dont un médicament est absorbé, puis réparti dans le corps et ensuite décomposé. Les gènes peuvent donc être responsables de différences dans les réactions aux médicaments. Ces protéines qui sont impliquées dans la métabolisation d’un médicament, sont appelées ‘enzymes’. Ainsi, les gènes qui produisent ces enzymes, déterminent si votre corps va décomposer un médicament trop lentement, normalement ou trop vite. Cela peut entraîner des effets secondaires désagréables ou une diminution de l’action du médicament. Un test pharmacogénétique montre l’activité des différents enzymes concernés et donne des informations sur le type de médicament à envisager et le dosage possible pour cette personne.

"Grâce aux informations issues des tests pharmacogénétiques, les prestataires de soins de santé peuvent réduire la nécessité d’essais de dosage et d’erreurs et diminuer considérablement le risque d’effets secondaires des médicaments."

Comment cela fonctionne ?

Le test ADN Personal Medicine de Meamedica est un kit de test à utiliser chez soi. Le test est disponible pour les particuliers dans différents pays européens, à savoir le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, le Portugal, l’Italie, les Pays-Bas et la Belgique. Le test est composé d’un coton-tige à l’aide duquel il est possible de prélever rapidement et sans douleur de la muqueuse buccale en suivant un mode d’emploi joint, précis et facile. Le test peut être commandé en ligne sur meamedica.com et l’expédition comme le retour postal sont gratuits.

Les résultats sont mis à disposition dans un compte et ne sont accessibles que par l’utilisateur, ce qui est en pleine conformité avec les réglementations strictes de l’AVG / GDPR (RGPD). Les résultats peuvent être partagés avec le prestataire de soins de santé mais l’accès peut aussi à tout moment en être bloqué. Dès que le prestataire de soins de santé est invité, il ou elle a accès à un module détaillé pour pouvoir aider le patient à mieux comprendre les résultats pharmacogénétiques, à pouvoir accéder aux directives de traitement et à pouvoir prendre à l’avenir des décisions plus ciblées quant à l’usage de médicaments.

"Insight Pharma Services a lancé en 2019 des tests pharmacogénétiques sur ses web sites meamedica et mijnmedicijn avec l’intention d’aider les personnes à avoir plus de contrôle sur leur propre santé et leur bien-être. Le module pour le prestataire de soins de santé pour les tests ADN, meamedica |pro, a été lancé en 2020. Nous sommes heureux de vous annoncer que Meamedica va aussi proposer les tests ADN Personal Medicine aux consommateurs du Portugal, du Royaume-Uni, de l’Autriche et de la Suisse", informe Wendela Wessels, pharmacienne, fondatrice et directrice générale (CEO) d’ Insight Pharma Services BV.

À propos de Meamedica

Meamedica propose des solutions à des prix abordables de tests fiables de prélèvement à domicile en Europe, soutenue par une pharmacie néerlandaise. En complément du test pharmacogénétique, Meamedica propose dans le rapport Personal Medicine des tests de risque maladies, en conformité avec la réglementation de l’ACMG, et un rapport sur le système immunitaire. Les web sites meamedica et mijnmedicijn se consacrent également sur les expériences rapportées par les patients pour améliorer l’échange d’informations entre les consommateurs de médicaments et promouvoir le point de vue des utilisateurs sur l’utilisation médicamenteuse.

Meamedica Personal Medicine test ADN - pharmacogénétique pour la sécurité des médicaments