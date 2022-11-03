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Athenex 宣佈收到積極的Nasdaq上市決定

Nasdaq聽證委員會批准 Athenex 繼續上市及延期，以重新符合最低出價要求

/EIN News/ -- 紐約水牛城, Nov. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力於癌症及相關疾病新療法的發現、開發和商業化的全球性生物製藥公司 Athenex, Inc.（NASDAQ證券交易代碼：ATNX）日前宣佈，Nasdaq聽證委員會已批准該公司繼續於Nasdaq股票市場上市的申請，惟該公司須於 2023 年 3 月 14 日之前滿足 1.00 美元的最低出價要求。

倘須證明符合該最低出價要求，該公司普通股須於 2023 年 3 月 14 日之前至少連續 10 日（但通常不超過 20 日）收報每股 1.00 美元或以上。

Athenex, Inc. 簡介

Athenex, Inc. 成立於 2003 年，是一家全球性臨床分期生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化用於治療癌症的下一代細胞治療藥物，並成為該領域的領軍者。Athenex 利用多年來在研發、臨床試驗、監管標準和生產方面積累的經驗，著力完成這一使命。該公司目前的臨床管線主要來自以下核心技術：(1) 基於 NKT 細胞的細胞療法；(2) 基於 P 糖蛋白 (P-gp) 抑製劑的 Orascovery 方案。Athenex 的員工遍佈全球，致力於透過創造更主動、更易操作和更易忍受的治療方法改善癌症患者的生活。有關更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com

Athenex 聯絡資料

Daniel Lang, MD
Athenex, Inc.
電郵：danlang@athenex.com


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Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Healthcare & Pharmaceuticals Industry


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