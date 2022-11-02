معرض التنقل السعودي يوفر منصة عالمية لخبراء الطرق والسكك الحديدية والنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
EINPresswire.com/ -- أعلنت إنفورما كونكت، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، عن انطلاق النسخة الأولى من معرض التنقل السعودي بين 29 نوفمبر و1 ديسمبر 2022 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ليكون أكبر مُلتقى لخبراء الطرق والسكك الحديدية والنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الإطلاق.
ويستضيف المعرض، الذي يمتد على مساحة 5,300 متر مربع، حوالي 100 جهة عارضة وما يزيد عن 7 آلاف زائر من 30 دولة. كما يستقطب المؤتمر التخصصي رفيع المستوى 90 متحدثاً بارزاً على مدار أكثر من 50 جلسة حوارية غنية بالمحتوى البنّاء، في إطار دعم من الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والهيئة السعودية للمقاولين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ألان كيلي، مدير الاستراتيجية والشؤون التجارية في شركة إنفورما كونكت: "تُمثل هذه الفعالية نُسخة محدثة من معرض المرور الخليجي الذي انطلق منذ عشرين عاماً، حيث يركز معرض التنقل السعودي بشكل أكبر على رؤية المملكة 2030 وأولوية قطاع النقل على أجندتها، بما ينسجم مع طموحات تحويل السعودية إلى مركز عالمي رائد للخدمات اللوجستية".
وأضاف: "يطرح المعرض قدراً هائلاً من الفرص أمام جميع الأطراف المعنية في قطاعات السكك الحديدية والطرق والنقل، ما يجعل منه منصة عالمية حقيقية للراغبين بالمشاركة في هذه الفرص الناشئة. ونعتزم تسليط الضوء على أبرز الابتكارات التقنية التي تُعيد رسم ملامح منظومة النقل بأكملها، علماً أنّ الفعالية تتماشى بالكامل مع التزام وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية بتمكين اعتماد تقنيات التنقل الجديدة. ويعزز المعرض، على مدى أيامه الثلاثة، مساعي تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من حيث رسم الملامح المستقبلية للقطاع وتحديد معالم نموذج التنقل السلس".
ويحظى معرض التنقل السعودي بدعم الهيئة السعودية للمقاولين، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع المقاولات في المملكة وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق، فضلاً عن معالجة مشكلات العمالة وتعزيز الاستدامة في جميع مفاصل القطاع.
ومن جانبه، قال المهندس ثابت بن مبارك آل سويد، أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين: "يُسهم المعرض والمؤتمر المصاحب له في تحقيق أهداف الهيئة السعودية للمقاولين من حيث تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة الموارد المتاحة حالياً وتسهيل التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع لدعم الاقتصاد السعودي وضمان ازدهاره. وتُوفر الفعالية منصة مثالية للتواصل مع الخبراء والموردين في المملكة والمنطقة والعالم والتباحث حول أبرز الفرص والتحديات والشراكات المحتملة".
والجدير بالذكر أنّ العديد من الجهات العارضة البارزة من أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط سجلت رغبتها بالحضور في المعرض في وقت مبكر. وتشمل قائمة الجهات المشاركة كُلّاً من مؤسسة مثلث الأمان للتجارة والمقاولات العامة من المملكة العربية السعودية؛ وشركة أمجارد من بلجيكا؛ وزبلن ترافيك من تركيا؛ وترافيك لاينز؛ وأورافول وشيدت وباكمان من ألمانيا؛ وإفري دينيسن من الولايات المتحدة؛ وبي إس إس وترافيكس ديفيلوبمنت من المملكة المتحدة.
كما انضمت كُلٌّ من آيديكس سيرفسز وميدساين وذا كونسلتانتس وشركة الرضا الوطنية والشركة السعودية للتحكم والصيانة المحدودة إلى قائمة الجهات الراعية الذهبية؛ وباركونيك كشريك الفعالية للمواقف الذكية للسيارات.
Pragati Malik
ويستضيف المعرض، الذي يمتد على مساحة 5,300 متر مربع، حوالي 100 جهة عارضة وما يزيد عن 7 آلاف زائر من 30 دولة. كما يستقطب المؤتمر التخصصي رفيع المستوى 90 متحدثاً بارزاً على مدار أكثر من 50 جلسة حوارية غنية بالمحتوى البنّاء، في إطار دعم من الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والهيئة السعودية للمقاولين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ألان كيلي، مدير الاستراتيجية والشؤون التجارية في شركة إنفورما كونكت: "تُمثل هذه الفعالية نُسخة محدثة من معرض المرور الخليجي الذي انطلق منذ عشرين عاماً، حيث يركز معرض التنقل السعودي بشكل أكبر على رؤية المملكة 2030 وأولوية قطاع النقل على أجندتها، بما ينسجم مع طموحات تحويل السعودية إلى مركز عالمي رائد للخدمات اللوجستية".
وأضاف: "يطرح المعرض قدراً هائلاً من الفرص أمام جميع الأطراف المعنية في قطاعات السكك الحديدية والطرق والنقل، ما يجعل منه منصة عالمية حقيقية للراغبين بالمشاركة في هذه الفرص الناشئة. ونعتزم تسليط الضوء على أبرز الابتكارات التقنية التي تُعيد رسم ملامح منظومة النقل بأكملها، علماً أنّ الفعالية تتماشى بالكامل مع التزام وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية بتمكين اعتماد تقنيات التنقل الجديدة. ويعزز المعرض، على مدى أيامه الثلاثة، مساعي تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من حيث رسم الملامح المستقبلية للقطاع وتحديد معالم نموذج التنقل السلس".
ويحظى معرض التنقل السعودي بدعم الهيئة السعودية للمقاولين، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع المقاولات في المملكة وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق، فضلاً عن معالجة مشكلات العمالة وتعزيز الاستدامة في جميع مفاصل القطاع.
ومن جانبه، قال المهندس ثابت بن مبارك آل سويد، أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين: "يُسهم المعرض والمؤتمر المصاحب له في تحقيق أهداف الهيئة السعودية للمقاولين من حيث تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة الموارد المتاحة حالياً وتسهيل التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع لدعم الاقتصاد السعودي وضمان ازدهاره. وتُوفر الفعالية منصة مثالية للتواصل مع الخبراء والموردين في المملكة والمنطقة والعالم والتباحث حول أبرز الفرص والتحديات والشراكات المحتملة".
والجدير بالذكر أنّ العديد من الجهات العارضة البارزة من أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط سجلت رغبتها بالحضور في المعرض في وقت مبكر. وتشمل قائمة الجهات المشاركة كُلّاً من مؤسسة مثلث الأمان للتجارة والمقاولات العامة من المملكة العربية السعودية؛ وشركة أمجارد من بلجيكا؛ وزبلن ترافيك من تركيا؛ وترافيك لاينز؛ وأورافول وشيدت وباكمان من ألمانيا؛ وإفري دينيسن من الولايات المتحدة؛ وبي إس إس وترافيكس ديفيلوبمنت من المملكة المتحدة.
كما انضمت كُلٌّ من آيديكس سيرفسز وميدساين وذا كونسلتانتس وشركة الرضا الوطنية والشركة السعودية للتحكم والصيانة المحدودة إلى قائمة الجهات الراعية الذهبية؛ وباركونيك كشريك الفعالية للمواقف الذكية للسيارات.
Pragati Malik
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