股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Rivian Automotive, Inc. 的投資者調查索償事宜 - RIVN

/EIN News/ -- 紐約, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Rivian Automotive, Inc.（「Rivian」或「公司」）(NASDAQ: RIVN) 的投資者調查索償事宜。建議相關投資者電郵至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529 內線 7980 聯絡 Robert S. Willoughby。



本次調查涉及 Rivian 和其部分高級職員及／或董事有否參與證券欺詐或其他違法商業行為。

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2022 年 10 月 7 日，Rivian 發現受影響車輛的轉向系統存在問題後，宣布召回約 13,000 部車輛。Rivian 表示，連接上控制臂和轉向節的緊固件可能安裝錯誤，或會令車輛更難控制，進而增加車禍風險。

受此消息影響，2022 年 10 月 10 日 Rivian 的股價每股下跌 2.47 美元，跌幅為 7.28%，收盤價為每股 31.48 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎及特拉維夫均設有辦事處，在企業、證券和反壟斷集體訴訟領域是公認的頂尖律師事務所。Pomerantz 由已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，開創了證券集體訴訟領域，是該領域知名的優秀事務所。Pomerantz 創立至今已超過 85 年，一直致力於傳承公司的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業不當行為的受害者爭取權益。該事務所曾多次為集體訴訟成員追回數百萬美元的損害賠償。請瀏覽 www.pomlaw.com。

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