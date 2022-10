Erstes weltweites virtuelles Tennisturnier „Tennis Esports Cup 2022“ vom 5.11.2022 bis 15.1.2023 mit Preisgeld bis zu 10.000,- US$

VIENNA, AUSTRIA, October 31, 2022 / EINPresswire.com / -- Das österreichische Startup VR Motion Learning GmbH & Co KG veranstaltet das erste virtuelle weltweit ausgetragene Tennisturnier. Mit der innovativen Sport-Applikation „ Tennis Esports “ kann man von jedem Land der Welt jederzeit von zu Hause aus an diesem Cup teilnehmen („virtually anywhere“).Die Entwicklerfirma VR Motion Learning gewann bereits den A1-Innovations-Preis und den im Bereich Virtual Reality renommierten europäischen Laval Award in der Kategorie Sport und hat im Juli 2022 die Applikation “Tennis Esports” in der Oculus App-Lab auf den Markt gebracht.„Tennis Esports“ bietet u.a. Tennis-Trainingseinheiten mit virtuellen Ballmaschinen, einem Spiel gegen sich selbst, High-Score-Wettbewerbsspiele und nicht zuletzt Online-Matches mit Freunden, anderen Spielern und in Form von virtuellen Turnieren.Was benötigt man?Einen Meta (Facebook)-Account, ein Oculus Quest 2 Headset, eine gute WLAN-Internetverbindung sowie die „Tennis Esports“-App aus dem Internet.Die Teilnahme am „Tennis Esports Cup 2022“ ist kostenlos und innerhalb des Spielzeitraums jederzeit möglich. Je früher man einsteigt und je öfter man spielt, desto mehr Punkte kann man sammeln, desto größer ist die Gewinnchance! Für den Turniersieger gibt es zwischen US$ 1.000,-- und US$ 10.000,--, die drei besten Spieler erhalten Preisgelder. Je mehr Teilnehmer mitspielen desto größer wird die Gewinnsumme.Anbei der Link zum Turnier: http://www.tennis-esports.com/cup Ein großes tennisbegeistertes Publikum konnte sich bereits bei den US-Open 2022 in Flushing Medows von dieser virtuellen, realistischen und interaktiven Tennisapplikation überzeugen und begeistern lassen.Medienberichte in den ABC News, ESPN, ESTV und andere TV-Sender haben diese Begeisterung aufgenommen und weltweit übertragen.Dieser innovative virtuelle Sportwettbewerb kann ihr Einstieg in das Metaverse werden.