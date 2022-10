Lançamento Global de Kingdom Hunter pela RedFox Games

Kingdom Hunter chega às plataformas iOS e Android no dia 15 de Novembro de 2022, com mais de 1 milhão de pré-registros feitos!

CALIFORNIA, USA, October 28, 2022 / EINPresswire.com / -- Após dois testes beta, Kingdom Hunter anunciou uma data oficial de lançamento, 15 de novembro de 2022! Para quem ainda não ouviu falar, Kingdom Hunter é um jogo desenvolvido pela RedFox Games e TTRIGGER, e é o sucessor espiritual do popular jogo para celular, Legionz: Battle for the Throne. A RedFox Games se juntará a outros jogos Play and Earn integrando a plataforma WeMix criada pela WeMade, uma empresa líder de jogos Play and Earn conhecida pelo sucesso do Mir4, e introduzirá duas novas moedas em sua economia, Runestones e Lord Coin. Kingdom Hunter será lançado globalmente para iOS e Android.Com o lançamento do Kingdom Hunter se aproximando, aqui estão alguns detalhes essenciais para ajudá-lo a se familiarizar com o jogo:A administração é o pilar de um Poderoso Reino - Existem mais de 15 tipos de edifícios para desenvolver em seu Reino, cada um com seu propósito. Como um Lorde de seu próprio reino, você deve concentrar os esforços de seu Reino na Produção de Recursos, Unidades de Treinamento, Pesquisa, Recrutamento de Heróis e muito mais.Uma jornada épica com atrativas cartas de heróis - Existem mais de 150 heróis com habilidades únicas para ajudá-lo a desenvolver e lutar pelo mundo de Kingdom Hunter. Cada Herói também pode ser personalizado para atender às necessidades do seu Reino, dando a você a liberdade de desenvolver seus Heróis da maneira que achar melhor!Jogo Estratégico - Com mais de 80 tipos de unidades e classes para seus heróis comandarem, personalize suas habilidades de exército e herói para ganhar vantagem em batalhas por turnos. Decida como e onde posicionar seus heróis para virar a maré da batalha a seu favor!Campos de batalha temíveis em um vasto Mapa Mundial - O enorme mapa mundial oferece espaço para campos de batalha e bases estratégicas onde você pode encontrar recursos e itens essenciais necessários para construir seu reino. Reúna-se com os membros da sua Aliança e participe de batalhas ferozes contra outros jogadores em todo o mundo!Capture heróis inimigos e convença-os a se unirem às suas forças! - Este sistema principal do nosso título anterior, Battle For The Throne, voltou com novas melhorias. Depois de conquistar um Reino inimigo, você terá a chance de capturar Heróis Inimigos. Use suas habilidades diplomáticas para persuadir os heróis capturados a se juntarem ao seu exército.Jogue e Ganhe - O mundo de Kingdom Hunter está estruturado em um mapa enorme onde até 1 milhão de jogadores podem unir forças para formar alianças poderosas e assumir o controle de locais centrais, incluindo a lendária ''Árvore de Runas'' para adquirir Runestones. Runestone é uma moeda usada pelos Deuses e podem ser adquirida através de atividades no jogo, como Eventos, Missões Diárias e muitas outras maneiras. Elas são vitais para o desenvolvimento do seu Reino e Heróis e também podem ser trocadas por ‘'LORDCOINS'’ através do Posto de Troca no jogo. O LORDCOIN é um novo ativo digital que pode ser trocado com a moeda do jogo (Runestones) para negociar através do aplicativo WEMIX Wallet.Todos os jogadores pré-registrados receberão $100 USD em itens do jogo e Runestones que podem ser trocadas pelo novo token do jogo, LORDCOIN! Faça o pré-registro agora no site oficial ( https://playredfox.com/kingdomhunter ), na Google Play Store ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playredfox.kh ), ou faça uma pré-reserva na iOS App Store ( https://apps.apple.com/us/app/the-kingdom-hunter/id1617199292 ) antes do lançamento global no dia 14 de Novembro de 2022!Para mais informações sobre Kingdom Hunter, visite nosso site oficial e conecte-se conosco através do Discord Reddit , e Facebook