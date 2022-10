Sunwing offre aux résidents d’Ottawa des vols abordables et plus de routes directes vers les tropiques cet hiver

Avec le retour fort attendu du voyagiste, les clients peuvent facilement avoir accès à plus de destinations et à plus de forfaits vacances

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 28 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La reprise des activités de Sunwing dans la capitale nationale cet hiver donne aux résidents d’Ottawa plus d’occasions de troquer la neige contre certaines des destinations les plus populaires sous les tropiques. À compter du début novembre, Sunwing offrira chaque semaine des vols directs depuis Ottawa vers des coins paradisiaques convoités sur la plage au Mexique, en Jamaïque, en République dominicaine et à Cuba, avec des hôtels-boutique repensés à Cayo Largo, qui ouvriront leurs portes en novembre.



« À l’approche de l’un des hivers les plus rudes au Canada, nous sommes ravis d’être de retour dans notre capitale adorée cette saison et d’offrir à nos clients plus de vols, plus de routes directes et plus de destinations ensoleillées vers lesquelles ils peuvent s’envoler au départ de l’aéroport d’Ottawa », a affirmé Andrew Dawson, président de la division Vacances Sunwing. « Avec la hausse rapide de la demande pour les voyages tout compris combinée à la vaste sélection de forfaits vacances Sunwing abordables convenant à tous les types de voyages, allant des vacances de dernière minute aux escapades d’une longue fin de semaine, nous prévoyons que les forfaits vacances pour la période hivernale s’envoleront rapidement. Par conséquent, c’est le moment pour nos clients d’effectuer leurs réservations. »

« Chaque année, les vacanciers d’Ottawa et de Gatineau attendent avec impatience l’horaire hivernal de Sunwing à partir de l’aéroport d’Ottawa », a affirmé Mark Laroche, président et chef de l’exploitation de l’administration aéroportuaire de l’aéroport international d’Ottawa. « L’éventail sensationnel des destinations vacances offertes par Sunwing au Mexique, à Cuba, en Jamaïque et en République dominicaine saura assurément plaire aux amoureux du soleil demeurant dans la région de la capitale canadienne. »

Voici l’horaire des vols au départ d’Ottawa :

Destination Fréquence en

période de pointe Du Au Cancún 4 fois par semaine 5 nov. 2022 10 avr. 2023 Cayo Coco 2 fois par semaine 15 nov. 2022 11 avr. 2023 Cayo Largo 1 fois par semaine 17 déc. 2022 1er avril 2023 Holguín 1 fois par semaine 13 déc. 2022 21 mars 2023 Los Cabos 1 fois par semaine 15 déc. 2022 6 avr. 2023 Montego Bay 1 fois par semaine 11 déc. 2022 9 avr. 2023 Puerto Plata 1 fois par semaine 6 déc. 2022 11 avr. 2023 Puerto Vallarta 1 fois par semaine 16 déc. 2022 7 avr. 2023 Punta Cana 4 fois par semaine 5 nov. 2022 10 avr. 2023 Santa Clara 2 fois par semaine 13 déc. 2022 31 mars 2023 Varadero 2 fois par semaine 6 nov. 2022 9 avr. 2023

Les résidents d’Ottawa peuvent profiter plus de leurs escapades hivernales avec Sunwing et économiser jusqu’à 40 % sur des forfaits vacances, tout en bénéficiant de surclassements de chambres dans certaines propriétés grâce à l’événement Économisez plus*, en vigueur jusqu’au 6 novembre 2022. Pour une durée limitée, les clients peuvent également profiter du solde de sièges de Sunwing, où ils peuvent acheter un siège et économiser 40 % sur le deuxième lors des nouvelles réservations de vols* effectuées d’ici le 13 novembre 2022, pour les départs hivernaux entre le 26 octobre 2022 et le 30 avril 2023.

Pour encore plus de valeur et une plus grande tranquillité d’esprit, les clients pourront acheter l’une des options d’assurance voyage complètes de Sunwing au moment de réserver leurs vacances d’hiver.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés vers les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

