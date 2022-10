MILESTONE SYSTEMS APRESENTA MILESTONE KITE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES

PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES

CDMX, MéXICO, October 28, 2022 /EINPresswire.com/ -- A Milestone Systems continua expandindo sua oferta de soluções de tecnologia de vídeo orientada por dados, para instalação local, em nuvem nativa ou nuvem híbrida. O novo serviço VSaaS (videovigilância como serviço) Milestone Kite™ complementa a implementação do XProtect na AWS (Amazon Web Services). Milestone Kite™ é a mais recente oferta em nuvem da Milestone, uma solução fácil de implementar, segura e escalável para o sistema de gerenciamento de vídeo (VMS) em nuvem, orientada para pequenas e médias empresas. Neste serviço a implementação do XProtect na AWS está otimizada para o mercado corporativo.

Milestone Kite™, com tecnologia da Arcules, é uma solução em nuvem simples de instalar, segura, escalável e econômica, com atualizações automáticas e isenta de manutenção. É a opção ideal para organizações que tenham desde uma única instalação até múltiplas instalações distribuídas que necessitem de uma forma simples de gerenciar centralmente todos as suas instalações em um sistema unificado. Empresas e negócios com altos valores, complexidade reduzida e diversas localizações geográficas, como bancos, redes de varejo, escolas e prédios residenciais, identificarão rapidamente que a Milestone Kite™ é a opção ideal para suas necessidades de segurança.

“A Milestone assimila importância de oferecer uma ampla variedade de soluções de nuvem híbrida para atender aos diferentes segmentos do mercado de segurança. Há muitos anos temos investido em ofertas de VSaaS para nos preparar para o futuro. Um número cada vez maior de pequenas e médias empresas estão buscando uma solução de VMS baseado em nuvem, fácil de implementar e de utilizar, com uma demanda reduzida de largura de banda, seguro e escalável entre as suas diferentes localizações. Para elas, a Milestone Kite é a opção ideal. A Milestone e a Arcules uniram forças a fim de atender à este segmento de mercado”, destacou Thomas Jensen, CEO da Milestone Systems.

“A Arcules foi criada para estar na vanguarda da inovação, com foco no desenvolvimento de uma inovadora oferta em nuvem, poderosa e fácil de utilizar, para organizações de pequeno porte ou de grande porte, geograficamente dispersas, com filiais ou localizações remotas. O que temos desenvolvido é uma solução de nuvem nativa, preparada para responder aos desafios futuros, que é escalável e que se caracteriza por sua simplicidade de implementação e de utilização. Os clientes da Milestone já não necessitam mais deslocar-se fisicamente até suas múltiplas instalações, nem dedicar o seu tempo para a manutenção das mesmas, eles podem simplesmente instalar a passarela e pronto. Kite integrará automaticamente os dados de controle de acesso com os dados de vídeo recebidos, para permitir a verificação em vídeo dos acessos, visualizar as imagens das câmeras e obter uma consciência situacional imediata”, destacou Andreas Pettersson, CEO da Arcules.

Sobre a Milestone Kite™

Milestone Kite™ é uma solução de videovigilância como serviço, nativa em nuvem, desenvolvida para pequenas e médias empresas e organizações. Baseada no DNA da plataforma aberta de dispositivos da Milestone, a Milestone Kite™ oferece suporte para mais de 6.000 modelos de câmeras, produzidas por mais de 100 fabricantes.

Milestone Kite™ é uma solução de rápida instalação, fácil utilização e plenamente escalável, características adequadas igualmente para implementações de vigilância em uma ou em múltiplas localizações. Milestone Kite™ também oferece armazenamento de vídeo híbrido flexível, que requer uma largura de banda reduzida e possibilita estocar dados de vídeo em nuvem ou de forma local, de acordo com a largura de banda disponível.

A solução, desenvolvida com a cibersegurança em mente, oferece contínuas atualizações de segurança e backup global para proteção contra falhas. Ela dispõe de uma opção para armazenar dados de vídeo na borda e integrou a detecção de pessoas e veículos, mapas de calor e análise forense, recursos que convertem o vídeo em dados inteligentes, que aprimoram a segurança e aumentam a eficiência operacional.