Cybrexa Therapeutics在第34届EORTC-NCI-AACR研讨会上作全体口头报告，介绍CBX-12的首次人类研究结果

积极的FIH安全性和耐受性数据支持将CBX-12推进到多项II期研究

结果显示疗效的早期迹象，伴有良好的安全性

/EIN News/ -- 康涅狄格州纽黑文, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cybrexa Therapeutics是一家开发新型肿瘤靶向多肽偶联药物（PDC）疗法的临床阶段肿瘤生物技术公司，该公司今日在年度EORTC-NCI-AACR（ENA）分子靶向和癌症治疗专题研讨会上作了全体口头报告。CBX-12（一种alphalex™ PDC）在晚期或转移性实体瘤患者中的首次人类研究证明了其耐受性、安全性和单药抗肿瘤活性，包括对接受CBX-12患者的两种确认反应。

得克萨斯大学安德森癌症中心癌症研究治疗科主任、首席研究员Funda Meric-Bernstam医学博士表示：“在这项I期研究中，CBX-12显示了安全性和耐受性，且肠道毒性不大。我们还在多种肿瘤类型中看到了抗肿瘤活性的信号。”

在18名接受过大量晚期或转移性癌症治疗的患者中，其中有1名卵巢癌患者获得完全缓解（CR），1名乳腺癌患者获得部分缓解（PR），13名患者保持病情稳定（SD）。进行中的研究正在评估安全性和耐受性，这些数据将为建议的II期剂量提供依据。这项研究还评估了血浆药代动力学（PK）、抗药物抗体、肿瘤内CBX-12和依喜替康（Exatecan）的水平及抗肿瘤活性。

Cybrexa Therapeutics首席医疗官Arthur DeCillis医学博士表示：“该研究的数据为我们提供了Cybrexa的Alphalex技术平台临床可行性的重要早期迹象，这为我们打开了快速推进管线开发的大门。“

CBX-12是一种PDC，包括强效拓扑异构酶I型抑制剂依喜替康。这项资产利用了Cybrexa的Alphalex技术平台，这是一种新型的抗原独立PDC平台，能够提供高效的靶向抗癌治疗。 该Alphaalex技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，可实现细胞内高效抗癌治疗疗效。 Cybrexa对CBX-12的进一步开发将在该公司位于康涅狄格州纽黑文的实验室进行。

关于演讲报告



摘要标题：CBX-12-101：关于晚期或转移性实体肿瘤患者中Alphalex多肽偶联药物（PDC）CBX-12的首次人类研究

时间和日期：10月28日星期五，15:15—15:25

专题讨论会信息：www.eortc.org/ena

关于试验

I期试验中的患者队列接受了三种剂量递增的CBX-12治疗方案，即每三周每天5次（方案A）、每三周每天3次（方案B）和 每周一次（方案C）。可评估患者包括卵巢癌、睾丸癌、阑尾癌、乳腺癌、结直肠癌、小细胞肺癌、胃癌、唾液腺癌、胰腺癌或子宫内膜癌患者。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营临床阶段生物技术公司，致力于开创新型抗原独立肿瘤靶向多肽偶联药物（PDC）疗法。公司由一支非常成功、充满活力的生命科学企业家和资深药物开发科学家团队所领导。Cybrexa投资方包括Advantage Capital Connecticut、Connecticut Innovations、Elm Street Ventures和HighCape Capital。Cybrexa的使命是创造彻底改变肿瘤学护理标准的疗法， 其强大的产品管线旨在对抗乳腺癌、卵巢癌、非小细胞肺癌和各种其他肿瘤。Cybrexa的资产建立在其Alphalex技术平台之上，该平台由pHLIP肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现细胞内高效抗癌治疗。pHLIP多肽是一类靶向酸性细胞表面的低pH值插入肽家族。pHLIP由耶鲁大学和罗德岛大学开发，并向pHLIP Inc独家授权。Cybrexa成立于2017年，总部位于康涅狄格州纽黑文。如需了解有关Cybrexa的更多信息，请访问：www.cybrexa.com或在LinkedIn和Twitter上关注我们。

联系人

Cybrexa Therapeutics投资者关系

Stephen Basso

stephen.basso@cybrexa.com

Cybrexa Therapeutics媒体关系

Tara DiMilia

Tara.dimilia@tmstrat.com