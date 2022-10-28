Submit Release
News Search

There were 1,215 press releases posted in the last 24 hours and 281,301 in the last 365 days.

Cybrexa Therapeutics在第34届EORTC-NCI-AACR研讨会上作全体口头报告，介绍CBX-12的首次人类研究结果

  • 积极的FIH安全性和耐受性数据支持将CBX-12推进到多项II期研究
  • 结果显示疗效的早期迹象，伴有良好的安全性

/EIN News/ -- 康涅狄格州纽黑文, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cybrexa Therapeutics是一家开发新型肿瘤靶向多肽偶联药物（PDC）疗法的临床阶段肿瘤生物技术公司，该公司今日在年度EORTC-NCI-AACR（ENA）分子靶向和癌症治疗专题研讨会上作了全体口头报告。CBX-12（一种alphalex™ PDC）在晚期或转移性实体瘤患者中的首次人类研究证明了其耐受性、安全性和单药抗肿瘤活性，包括对接受CBX-12患者的两种确认反应。

得克萨斯大学安德森癌症中心癌症研究治疗科主任、首席研究员Funda Meric-Bernstam医学博士表示：“在这项I期研究中，CBX-12显示了安全性和耐受性，且肠道毒性不大。我们还在多种肿瘤类型中看到了抗肿瘤活性的信号。”

在18名接受过大量晚期或转移性癌症治疗的患者中，其中有1名卵巢癌患者获得完全缓解（CR），1名乳腺癌患者获得部分缓解（PR），13名患者保持病情稳定（SD）。进行中的研究正在评估安全性和耐受性，这些数据将为建议的II期剂量提供依据。这项研究还评估了血浆药代动力学（PK）、抗药物抗体、肿瘤内CBX-12和依喜替康（Exatecan）的水平及抗肿瘤活性。

Cybrexa Therapeutics首席医疗官Arthur DeCillis医学博士表示：“该研究的数据为我们提供了Cybrexa的Alphalex技术平台临床可行性的重要早期迹象，这为我们打开了快速推进管线开发的大门。“

CBX-12是一种PDC，包括强效拓扑异构酶I型抑制剂依喜替康。这项资产利用了Cybrexa的Alphalex技术平台，这是一种新型的抗原独立PDC平台，能够提供高效的靶向抗癌治疗。 该Alphaalex技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，可实现细胞内高效抗癌治疗疗效。 Cybrexa对CBX-12的进一步开发将在该公司位于康涅狄格州纽黑文的实验室进行。

关于演讲报告

摘要标题：CBX-12-101：关于晚期或转移性实体肿瘤患者中Alphalex多肽偶联药物（PDC）CBX-12的首次人类研究

时间和日期：10月28日星期五，15:15—15:25

专题讨论会信息：www.eortc.org/ena

关于试验

I期试验中的患者队列接受了三种剂量递增的CBX-12治疗方案，即每三周每天5次（方案A）、每三周每天3次（方案B）和 每周一次（方案C）。可评估患者包括卵巢癌、睾丸癌、阑尾癌、乳腺癌、结直肠癌、小细胞肺癌、胃癌、唾液腺癌、胰腺癌或子宫内膜癌患者。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营临床阶段生物技术公司，致力于开创新型抗原独立肿瘤靶向多肽偶联药物（PDC）疗法。公司由一支非常成功、充满活力的生命科学企业家和资深药物开发科学家团队所领导。Cybrexa投资方包括Advantage Capital Connecticut、Connecticut Innovations、Elm Street Ventures和HighCape Capital。Cybrexa的使命是创造彻底改变肿瘤学护理标准的疗法， 其强大的产品管线旨在对抗乳腺癌、卵巢癌、非小细胞肺癌和各种其他肿瘤。Cybrexa的资产建立在其Alphalex技术平台之上，该平台由pHLIP肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现细胞内高效抗癌治疗。pHLIP多肽是一类靶向酸性细胞表面的低pH值插入肽家族。pHLIP由耶鲁大学和罗德岛大学开发，并向pHLIP Inc独家授权。Cybrexa成立于2017年，总部位于康涅狄格州纽黑文。如需了解有关Cybrexa的更多信息，请访问：www.cybrexa.com或在LinkedInTwitter上关注我们。

联系人

Cybrexa Therapeutics投资者关系

Stephen Basso

stephen.basso@cybrexa.com

Cybrexa Therapeutics媒体关系

Tara DiMilia

Tara.dimilia@tmstrat.com

 


Primary Logo

You just read:

Cybrexa Therapeutics在第34届EORTC-NCI-AACR研讨会上作全体口头报告，介绍CBX-12的首次人类研究结果

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle, Healthcare & Pharmaceuticals Industry


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.