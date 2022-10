Oregon’s Emergency Board approves funding to battle Emerald Ash Borer

The Oregon Department of Agriculture (ODA) recently requested and received approval from the Emergency Board for $550,000 to fund additional Emerald Ash Borer response efforts. The Board operates during the interim when the Legislature is not in session to consider and allocate agency requests for emergency funds. The money granted will pay to support the State’s “slow the spread” approach, including:

surveys in and around the city of Forest Grove

treatment

green waste collection

outreach

Emerald ash borer (EAB), an exotic beetle that infests ash trees, was discovered on June 30, 2022, in Forest Grove, marking the first confirmed sighting of the invasive pest on the West Coast. In Oregon, establishing EAB could devastate habitats dominated by native Oregon ash, such as wetlands and sensitive riparian zones, and reduce urban forest cover. In addition, the pest has proven deadly to all ash species in North America and Europe.

So far, the State has only detected EAB within the city limits of Forest Grove in Washington County. Meanwhile, ODA, in partnership with the Oregon Department of Forestry (ODF), Oregon State University, and regional, county, and city groups, is working to educate the public and those who work with trees and arborist groups about detecting and identifying EAB and the ash trees it infects. The aim is to determine how fast the destructive insect spreads in the state.

In addition, an EAB interagency task force of state, regional, county, and city representatives meets regularly to coordinate research. The task force posts agendas to www.oregonEAB.info. State agencies continue to work with the United States Department of Agriculture (USDA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) to identify suitable sites for a potential release of biological control agents or natural enemies, such as four tiny stingless wasp species, the largest is about the size of a typical mosquito. It’s hoped the wasps can slow the spread of EAB in Oregon.

ODA entomologists say the best time to see EAB is in April, May, and June, when adults emerge from under tree bark. By October, EAB adults are no longer flying and visible. ODF, county, and city partners are providing training to help people who work with and around trees correctly identify EAB and signs of infested ash trees. In the meantime, the public is encouraged to learn if they have any ash trees on their property and become familiar with EAB. There are many EAB look-alikes. ODA created an Emerald Ash Borer Look-Alikes document that helps people correctly identify EAB. Several resources are also available online by visiting Emerald Ash Borer resources.

Please report sightings of EAB online at the Oregon Invasive Species Council hotline.

La Junta de Emergencias de Oregon aprueba fondos para combatir el barrenador esmeralda del fresno (en inglés: Emerald Ash Borer)

El Departamento de Agricultura de Oregon (en inglés: Oregon Department of Agriculture, ODA) recientemente solicitó y recibió la aprobación de la Junta de Emergencia por $550,000 para financiar esfuerzos adicionales de respuesta al barrenador esmeralda del fresno (en inglés: Emerald Ash Borer, EAB). La Junta opera durante el ínterin cuando la Legislatura no está en sesión para considerar y asignar solicitudes de las agencias para fondos de emergencia. Los fondos otorgados pagarán para apoyar el enfoque de “desaceleración de la propagación” del estado, que incluye:

censos y vigilancia en y alrededor de la ciudad de Forest Grove

tratamiento

recogida de residuos verdes

educación

coordinación

EAB, un escarabajo exótico que infesta los fresnos fue descubierto el 30 de junio de 2022 en Forest Grove, marcando el primer avistamiento confirmado de la plaga invasora en la costa oeste. En Oregon, el establecimiento de EAB podría devastar hábitats dominados por fresnos nativos de Oregon, como humedales y zonas ribereñas sensibles, y reducir la cubierta forestal urbana. Además, la plaga ha demostrado ser mortal para todas las especies de fresno en América del Norte y Europa.

Hasta ahora, el estado solo ha detectado EAB dentro de los límites de la ciudad de Forest Grove en el condado de Washington. Mientras tanto, ODA, en asociación con el Departamento de Silvicultura de Oregon (en inglés: Oregon Department of Forestry, ODF), la Universidad Estatal de Oregon y grupos regionales, del condado y de la ciudad, está trabajando para educar al público, a aquellos que trabajan con árboles y a grupos de arbolistas sobre la detección e identificación de EAB y los fresnos que infecta. El objetivo es determinar qué tan rápido se propaga el insecto destructivo en el estado.

Además, un grupo de trabajo interinstitucional del EAB de representantes estatales, regionales, del condado y de la ciudad se reúne regularmente para coordinar la investigación. El grupo publica agendas en www.oregonEAB.info. Las agencias estatales continúan trabajando con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (en inglés: Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA) para identificar sitios adecuados para una posible liberación de agentes de control biológico o enemigos naturales, como cuatro pequeñas especies de avispas sin aguijón – la más grande es aproximadamente del tamaño de un mosquito típico. Se espera que las avispas puedan frenar la propagación del EAB en Oregon.

Los entomólogos de ODA dicen que el mejor momento para ver al EAB es en abril, mayo y junio, cuando los adultos emergen de debajo de la corteza de los árboles. Para octubre, los adultos del EAB ya no vuelan y no son visibles. ODF, los socios del condado y de la ciudad están brindando capacitación para ayudar a las personas que trabajan con y alrededor de los árboles a identificar correctamente al EAB y los síntomas y signos de fresnos infestados. Mientras tanto, se alienta al público a saber si tienen fresnos en su propiedad y familiarizarse con el EAB. Hay muchos insectos parecidos al EAB. ODA creó un documento de similitudes del barrenador esmeralda del fresno que ayuda a las personas a identificar correctamente al EAB. Varios recursos también están disponibles en línea visitando los recursos del barrenador esmeralda del fresno.

Reporte los avistamientos de EAB en línea en la línea directa del Consejo de Especies Invasoras de Oregon.