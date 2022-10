Note du directeur (French)

Note du directeur

Chers résidents, voisins et amis,

Joyeux automne ! Le mois d’octobre nous offre l’occasion de commémorer plusieurs avancées telles que l’héritage hispanique (Hispanic Heritage), les droits des populations autochtones, l’accès des personnes vivant avec un handicap à l’emploi, l’histoire LGBTQ et bien plus. Au Bureau des Droits humains, la clôture de l’exercice 2022 et l’ouverture de l’exercice 2023 nous donnent l’opportunité de saluer les réalisations de notre personnel dévoué et impliqué.

En octobre 2021 au début de l’exercice, l’OHR s’est fixé tellement d’objectifs et nous sommes fiers de partager quelques-uns avec vous. Grâce à plusieurs nouvelles lois et secteurs de programme en vigueur en 2022, l’OHR a connu une phase de croissance et de renaissance. Afin de soutenir sa croissance, l’OHR a recruté 20 nouveaux employés, pour une augmentation d’environ 39 % du personnel. Cette croissance a entraîné une baisse d’environ 37 % de la charge de travail de nos enquêteurs. L’augmentation du personnel a permis à NOTRE cellule juridique non seulement de conclure plusieurs contrats de conformité volontaire par lesquels les employeurs acceptent de modifier les politiques et les pratiques en matière de lutte contre la discrimination, mais aussi de convaincre plusieurs entreprises à respecter la D.C. Human Rights Act.

L’OHR a aussi mis un point d’honneur à fournir plus de moyens dans la prévention de l’intimidation en milieu jeune et nous avons le plaisir d’annoncer qu’en partenariat avec la D.C. Public Libraries, nous avons distribué plus de 1400 fiches sur les astuces d’intimidation et un autre lot de 1400 brochures sur la prévention de l’intimidation parentale. Ces documents sont disponibles sur notre site internet ici.

Avec le soutien du personnel nouvellement recruté à l’OHR, l’équipe a restructuré notre formation en Human Rights Liaison. Cette année, nous avons donc pu former 143 nouveaux HRL. Cette formation, faut-il le souligner, est ouverte à tous et si vous n’y avez jamais pris part, nous vous invitons vivement à prendre des informations sur la prochaine session. D’ici à là, vous pouvez en savoir plus sur les prochaines formations à travers notre bulletin d’informations.

Enfin, mais pas des moindres, l’OHR a élaboré un nouveau programme, connu sous le nom de programme de création d’espaces plus sûr, « Creating Safer Spaces Program » (CSSP), dont le but est de fournir des certifications à des spécialistes en harcèlement sexuel chargés d’offrir des formations au sein des entreprises aux salaires élevés et aux formateurs en droits humains dans des établissements de soins prolongés. Les formations destinées aux établissements de soins prolongés mettront l’accent sur l’orientation et l’identité sexuelles ou les formes de discrimination. Au terme de l’exercice 2022, l’OHR a formé plus de 40 formateurs professionnels en formation sur le harcèlement sexuel et au premier mois de l’étude de conformité, l’OHR a reçu plus de 150 politiques en matière de harcèlement sexuel de la part d’entreprises.

Nous pouvons en citer davantage. Restons donc en attente de notre rapport annuel 2022. Mais si vous êtes impatients, vous pouvez parcourir notre Rapport annuel 2021 pour en savoir plus sur la croissance de l’OHR. Pendant ce temps, l’OHR en partenariat avec la Commission on Human Rights organisera trois éditions de distinctions communautaires pour honorer nos héros locaux lors du gala Human Rights 2022 en décembre. Pour en savoir plus sur le processus de nomination d’une personne que vous connaissez, allez sur notre lien ici.

Comme toujours, nous vous souhaitons un chaleureux et paisible mois d’octobre.

Votre dévoué,

Hnin Khaing