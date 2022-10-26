46 种 TALQ 认证产品让智能城市领域的投资决策更轻松
TALQ 联盟根据 TALQ 标准宣布了多项新的认证
但我们的事业任重而道远。我们正通过新的智慧城市配置文件继续改进和扩大协议，同时进一步打磨我们精妙的测试工具套件和认证流程”PISCATAWAY, NJ, USA, October 26, 2022 /EINPresswire.com/ -- TALQ 联盟开发了“智慧城市协议”，这是一种用于智慧城市设备网络的 OpenAPI 接口标准， 已拥有46 种获得正式 TALQ 认证的产品。获得认证的产品包括来自全球 32 家不同供应商的中心管理系统 (CMS) 和户外设备网络（ODN；网关），这些产品广泛用于各种智慧城市应用领域。
— Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium
供应商按照智慧城市协议标准-TALQ标准申请产品认证，以确保其产品与其他制造商的产品可实现互操作。随着获得 TALQ 认证的产品越来越多，城市和市政当局可从中进行自由选择，从而在进行投资智慧城市应用（如智能街道照明、垃圾管理或交通管控等）时，可避免被少数供应商垄断。
在全球范围内针对各种智慧城市应用的公在全球范围内针对各种智慧城市应用的公开招标中，越来越多地要求产品必须符合国际标准。因此，TALQ 的认证数量几乎每月都在增加。供应商希望确保其系统经得起未来发展的考验，同时还能与市场上其他同行的产品实现互操作。2022 年，恰逢 TALQ 联盟成立 10 周年。自 2017 年以来，联盟始终通过严格的认证程序验证其接口协议在众多智慧城市解决方案中是否正确实施。
目前，实施 TALQ 版本 2 的 46 种认证产品中包括 21 种中央管理软件 (CMS) 和 25 种网关（户外设备网络，ODN）。联盟网站上汇总了获得正式 TALQ认证的所有解决方案，且本网站为唯一可靠的信息来源。
“我们功能强大的 BrightCity 中心管理系统被纳入到了 TALQ 认证产品名单中，我们对此倍感骄傲。我们会继续向着提供互操作产品的目标迈进，而在努力实现将多个路灯控制网络集于一个卓越平台的过程中，TALQ 认证是又一重要举措。我们希望，这将继续加快关键基础设施监控设备的采用，”ST Engineering Telematics Wireless Ltd. 公司业务发展部 Amir Hirsch 表示。
“TALQ 为城市市政当局提供了标准化通信协议，使城市能够混合搭配来自不同供应商的产品。通过推行此举，市政当局不必采用单一供应商的解决方案，从而在实施长期智慧城市计划时更加便捷透明，”Sicom Electronics International S.A. 公司所有人 Carlos Bay-Schmith 补充道。
“我们感到非常骄傲和开心的是，Luminizer CMS 成功通过了 TALQ 智慧城市协议的认证流程，这为我们实现全面的互操作目标又向前迈进了一步，同时也使得我们的客户能够在获得 TALQ 认证的各种系统中自主择优，并在他们的城市中轻松集成，”Luminext B.V. 公司总经理 Robert Tissing 表示。
“在过去十年中，我们为制定适当的标准而共同努力，并欣喜地见证了所取得的成功。但我们的事业任重而道远。我们正通过新的智慧城市配置文件继续改进和扩大协议，同时进一步打磨我们精妙的测试工具套件和认证流程，”TALQ 联盟秘书长 Simon Dunkley 总结道。
Eva Jubitz
TALQ Consortium
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