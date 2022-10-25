Eurora 與 DPDgroup 合作，實現跨境貿易合規性自動化

/EIN News/ -- 愛沙尼亞塔林, Oct. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eurora Solutions 是領先的 AI/ML(人工智能/機器學習) 支援跨境貿易合規性平台的供應商，與全球領先的包裹派遞網絡之一的 DPDgroup 建立合作夥伴關係。



這項合作夥伴關係將讓每年派送 21 億包裹的 DPDgroup 降低其海關處理的成本，並提高其品質和合規性。

DPDgroup 將使用 Eurora 的 AI/ML 技術支援平台自動來分配產品分類（HS）代碼，並遵守歐盟、英國和美國適用的出口控制規則。產品分類（HS）代碼和出口控制分類（ECCN代碼）的分配是出口過程中的關鍵，因為在出口物品之前，需要這些分類來證明托運人已對所有限制和許可證要求進行了合適的檢查。

Eurora 的合規平台每秒處理多達 5,000 項要求，精度高達98%*，即市場上最高的精準度、速度及自動化水平。由於在歐盟就有超過15,000個10位數的商品代碼，因此目前最常用的手動或混合方法，與這速度和成本是不可能相匹配的。

作為下一步，兩家公司都希望將出口合規性服務的地理覆蓋範圍擴展到中東與亞洲。

Eurora 創辦人兼集團行政總裁 Marko Lastik 表示：「自 2022 年初以來， Eurora 和 DPDgroup 一直緊密合作，以製定不同司法管轄區的規則，其中包含被 Eurora 機器學習的廣泛分類規則與限制。」

DPDgroup 每天在全球遞送超過 840 萬個包裹，正在尋找可增強其包裹派遞業務的解決方案。DPDgroup 監管與全球貿易事務高級總監 Oliver Tsalpatouros 表示：「在產品安全和運輸安全流程至關重要且國際活動日益增多的情況下，我們一直致力於提高質素與合規性。利用人工智能和機器學習解決方案將幫助我們改善國際營運的可擴展性和可靠性，同時為新的客戶服務、新地理和進一步的自動化的發展鋪路。」

Marko Lastik 解釋道：「多年的科學研究與開發機器學習能力讓 Eurora 證明我們受到物流及郵政行業的信任。Eurora 人工智能引擎可透過不斷添加數據來學習，從大量數據中找到最合適的回應。」

Eurora 的人工智能使用超過 5 億項培訓數據記錄，記錄是來自全球最大物流服務供應商的實際交易。該平台可被網上賣家、市集、物流及郵政公司用於自動化稅務和關稅申報，並分配合適的 HS 代碼。

*Eurora 在 2022 年的整體合規性平台解決方案上觀察到的水平。

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關於 GeoPost/DPDgroup

DPDgroup 是全球領先的包裹派遞網絡之一，旨在成為可持續派遞的標杆，並成為電子商務加速發展的主要推動者。我們結合了創新技術和本地知識，為發貨人及購物者提供靈活和簡便的服務。

DPDgroup 擁有 120,000 名來自近 50 個國家的派遞專員，且擁有 70,000 個取件點網絡，每天透過 DPD、Chronopost、SEUR、BRT 及 Jadlog 等的品牌在全球遞送 840 萬個包裹（每年 21 億個包裹）。DPDgroup 是 GeoPost 的包裹派遞網絡。GeoPost 在 2021 年公佈的銷售額為 147 億歐元。

關於 Eurora Solutions

Eurora 使用人工智能與機器學習以自動管理跨境增值稅、關稅金額及報關。

最近幾個月，Eurora 在倫敦開設了 英國中央辦事處 ，並在邁阿密開設美國中央辦事處。 Chris Lentjes 擁有超過 20 年行業經驗，是 Pitney Bowes 和 DHL 的資深人士，成為 Eurora 的美國行政總裁；電子商務巨頭 Walter Trezek 加入了 Eurora 成為監事會非執行主席。

Eurora 由擁有 30 多年經驗的全球物流專家 Marko Lastik 於 2018 年創立，其中大部分與亞洲相關。Eurora 在 18 個國家擁有超過165 名員工。





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