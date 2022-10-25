Eurora与DPDgroup合作实现跨境贸易合规流程自动化

/EIN News/ -- 爱沙尼亚塔林, Oct. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的人工智能/机器学习（AI/ML）支持跨境贸易合规平台提供商 Eurora Solutions宣布与世界领先的包裹递送网络之一DPDgroup达成合作关系。



DPDgroup每年递送21亿个包裹，这项合作关系将使其能够提高自身品质及合规流程，同时降低海关处理成本。

DPDgroup将运用Eurora的AI/ML支持平台来自动分配产品分类（HS）编码，并遵循欧盟、英国和美国适用的出口管制章程。产品分类（HS）编码和出口管制分类（ECCN编码）的分配是出口流程中的一个关键步骤，因为需要这些分类编码来证明托运商在出口物品之前已对所有限制和许可证要求进行了适当检查。

Eurora的合规平台每秒处理5000项请求，准确度为98%*，这一数字是市场上最高程度的精度、速度和自动化水准。仅在欧盟就有超过1.5万个10位数的商品代码，目前使用最广泛的手动或混合方法难以达到这种速度和成本要求。

下一步，这两家公司将竭力寻求拓展出口合规服务的地理覆盖范围，即拓展到中东和亚洲。

Eurora创始人兼集团首席执行官Marko Lastik表示：“自2022年初以来，Eurora和DPDgroup一直密切合作，制定了不同司法管辖区所适用的规则，其中包含Eurora机器‘所学习’的各种分类章程及限制。”

DPDgroup每天在全球范围内交付840万个包裹，目前正在寻找可加强其包裹交付业务能力的解决方案。DPDgroup监管与全球贸易事务高级总监Olivier Tsalpatouros表示：“在产品安全性和运输安全流程均具有关键作用的背景下，随着国际活动不断增加，我们始终致力于提高品质与合规性。使用人工智能和机器学习解决方案将帮助我们提高国际运营的可扩展性与可靠性，同时为新客户服务、新地理环境和进一步自动化等未来机遇铺平道路。”

Marko Lastik解释说：“多年来的科学研究和机器学习能力的发展让Eurora能够证明我们颇受物流和邮政行业的信赖。通过从不断增加的数据中学习和总结经验，Eurora人工智能引擎可以从大量数据中找到最合适的响应措施。”

Eurora的人工智能运用了来自世界上规模最大物流服务提供商众多实际交易项目的5亿余项培训数据记录。本平台可供线上销售商、市场、物流和邮政公司使用，以实现税务和关税申报自动化并分配适当的HS编码。

*2022年在Eurora的总体合规平台解决方案中观察到的水平。

照片：请使用 此处 链接访问DPD和Eurora合作的照片、视频和标志。

关于GeoPost/DPDgroup

DPDgroup是世界领先的包裹递送网络之一，其宗旨是成就可持续递送领域的标杆企业，并成为加速电子商务的主要推动者。我们将创新技术与当地知识相结合，为托运商和购物者提供灵活的用户友好型服务。

DPDgroup在近50个国家和地区拥有12万名递送专员，并拥有7万个收件点网络，通过DPD、Chronopost、SEUR、BRT和Jadlog等品牌，每天在全球范围内递送840万个包裹，每年递送21亿个包裹。DPDgroup是GeoPost的包裹递送网络。2021年，GeoPost的销售额为147亿欧元。

关于Eurora Solutions

Eurora运用人工智能和机器学习来自动管理跨境增值税、关税及申报。

最近几个月，Eurora在伦敦开设了一家 英国中央办事处 ，在迈阿密开设了一家美国中央办事处。 Chris Lentjes 曾是Pitney Bowes暨DHL的资深员工，拥有20余年的行业经验，现担任Eurora美国首席执行官；电子商务领域重量级人物 Walter Trezek 已加入Eurora，担任监事会非执行主席。

Eurora由全球物流专家Marko Lastik于2018年创立，他拥有30余年的专业经验，其中大部分与亚洲地区业务有关。Eurora在18个国家和地区拥有超过165名员工。

如需了解更多信息，请联系： Mari-Liis Kitter 新闻联系方式 pr@eurora.com