Athenex 將於 2022 年 11 月 3 日公佈 2022 年第三季度企業和財務最新動態

/EIN News/ -- 紐約州布法羅, Oct. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球生物製藥公司 Athenex（納斯達克：ATNX）今天宣布，公司將於 2022 年 11 月 3 日星期四開市前公佈 2022 年第三季度企業和財務最新動態。該公司致力於探索和開發治療癌症及相關疾病的新型療法，並使其商業化。Athenex 的管理團隊將於美國東部時間上午 8:00 召開電話會議和網絡音訊直播。



要參加電話會議，請在電話會議開始前 15 分鐘撥打國內或國際電話號碼：

國內： 1-844-826-3033

國際： 1-412-317-5185

密碼： 10171709

也可以透過 此處 的網絡音訊直播連結以及公司網站 http://ir.athenex.com/ 的「活動與演講」下的「投資者關係」部分來瀏覽現場電話會議和重播。

Athenex 公司簡介

Athenex 公司成立於 2003 年，是一家全球臨床分期生物製藥公司，致力於成為用於治療癌症的下一代細胞治療藥物在探索、開發和商業化領域的領軍者。Athenex 利用多年來在研發、臨床試驗、監管標準和生產方面積累的經驗，著力實現這一使命。該公司目前的臨床管線主要來自以下核心技術：(1) 基於 NKT 細胞的細胞療法；(2) 基於 P 糖蛋白 (P-gp) 抑製劑的 Orascovery 方案。Athenex 的員工遍佈全球，致力於透過創造更主動、更易操作和更耐受的治療方法來改善癌症患者的生活。有關更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

Athenex 聯絡資料

Daniel Lang, MD

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com