Taconic Biosciences推出首款也是唯一一款缺乏残留鼠源Fc伽马受体的超级免疫缺陷小鼠模型，用于改善抗体治疗评估

FcResolv™ NOG模型可提供更清晰且更可转译的数据

/EIN News/ -- 纽约州伦斯勒, Oct. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供药物发现动物模型解决方案的全球领先企业Taconic Biosciences推出了FcResolv™ NOG产品组合，这是首款也是唯一一款缺乏残留鼠源Fc伽马受体（FcγRs）的超级免疫缺陷小鼠模型，已知该模型推翻了抗体治疗研究的相关结果。



鼠源FcγRs可能造成假阳性或假阴性问题，从而导致错误的结论并扰乱药物发现进程。FcResolv NOG模型在抗体药物研究中剔除了这些受体，实现了更大的清晰度；研究人员运用此模型，能够使用更少的实验动物来实施研究工作，从而信心满满地获得更可转译的数据。FcResolv NOG模型适用于肿瘤学、免疫肿瘤学和自体免疫性疾病，适合移植各种人类细胞和组织，包括同时进行人类肿瘤移植和免疫系统人源化。

Taconic商业产品副总裁Michael Seiler博士表示：“抗体治疗是增长最快的药物类别之一，迫切需要更好的临床前工具来评估单克隆抗体、抗体药物偶联物和双特异性抗体等疗法。Taconic的FcResolv NOG产品组合让研究人员能够根据自身优点对这类候选药物进行评估，而不受残留鼠源Fc伽马受体活性的干扰。”

FcResolv NOG模型消除了抗体疗法Fc结构域与鼠源FcγRs相互作用时产生的假阴性问题，以及FcγRs触发残留鼠源免疫活性时产生的假阳性问题。该模型还消除了代价高昂的反褶积步骤，否则将需要把真实的药物疗效与通过小鼠免疫系统介导的脱靶效应区分开来。凭借更可靠的结果和数据，研究人员能够在锁定其药物发现投资项目时更具有战略眼光且更加高效。

FcResolv NOG模型产品组合基于超级免疫缺陷CIEA NOG小鼠®。该产品组合目前包括两种模型：

FcResolv NOG， 该模型用于使用细胞系或人源性肿瘤实现肿瘤异种移植、移植其他正常或病理性人类细胞和组织，以及免疫系统人源化研究

该模型用于使用细胞系或人源性肿瘤实现肿瘤异种移植、移植其他正常或病理性人类细胞和组织，以及免疫系统人源化研究 FcResolv hIL-15 NOG，该模型支持人类自然杀伤（NK）细胞的移植，适用于具有抗体依赖性细胞毒性（ADCC）作用机制的抗体疗法疗效研究

如需了解有关FcResolv NOG产品组合的更多信息，请访问 www.Taconic.com/fcresolv 。也可致电1-888-TACONIC（888-822-6642）（美国）、+45 70 23 04 05（欧洲）或发送电子邮件至 info@taconic.com 。

关于Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences是一家在基因工程啮齿动物模型及服务领域获得全面许可的全球性领先企业。Taconic成立于1952年，提供最佳动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生成、培育、预处理、测试和分销重要的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物组、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和育种服务方面的专家，在美国和欧洲运营众多服务实验室及育种设施，在亚洲拥有分销商关系，并拥有全球性运输能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

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Louise Baskin，新产品管线高级总监

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