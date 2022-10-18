Pliops於OCP全球峰會發佈可將RocksDB性能提升20倍的加速鍵值存儲產品

全新XDP-Rocks可將鍵值性能提升至突破層次，幫助客戶簡化並加速基於鍵值的數據庫

/EIN News/ -- 加州聖何塞, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 於本週舉行的2022年OCP全球峰會上，致力為雲及企業數據中心提供數據處理器的領先供應商 Pliops 發佈其全新的加速鍵值存儲產品XDP-Rocks。XDP-Rocks旨在克服傳統RocksDB部署的架構限制，簡化架構及消除複雜性，提供突破性工作荷載性能、可擴展性及效率。在基於RocksDB的數據庫中，XDP-Rocks可將吞吐量提高20倍，同時將尾延遲降低100倍，並將規範化CPU佔用率降低10倍。



XDP-Rocks可透過API兼容RocksDB（一種開源存儲引擎技術，現已成為構建現代數據管理軟件服務的業界標準）。憑藉屢獲殊榮的Pliops Extreme Data Processor (XDP)加速器硬件，相較RocksDB，XDP-Rocks可在通用NVMe存儲上實現數量級的性能提升。該產品與RocksDB的插入式兼容性可消除從舊存儲引擎遷移應用程式的複雜性。

XDP-Rocks可優化CPU和存儲資源，從而：

實現大規模的應用程式性能加速

降低架構成本

提高可擴展性，從而能夠利用更大的數據集

實現更快的分析及洞察

縮小爆炸半徑

提高耐用性

Pliops設計的XDP-Rocks旨在克服現代企業（包括雲計算及數據服務供應商）面臨的非結構化數據挑戰。「在浪潮，我們打造高可靠性全對稱分佈式企業級存儲平台，」浪潮存儲首席架構師潘為民表示。「客戶依靠我們在這些平台上運行他們的巨量數據處理應用程式。我們一直在尋找提高節點密度和可靠性的技術和產品，XDP-Rocks配備的Pliops Extreme Data Processor和API能力能夠完全滿足我們的要求。」

演示將於10月18日至20日在聖何塞會議中心展示層的Pliops展位（B33號）進行，包括：

在搭配XDP-Rocks的Redis和KV-Rocks上實現更快的分析

XDP-Rocks對OSS分佈式NoSQL數據庫的影響

XDP-Rocks的超卓性能及延遲衡量





Pliops還將在OCP舉行技術發佈會。該發佈會名為「以鍵值加速器實現存儲性能創新」，將由Pliops技術副總裁Edward Bortnikov於10月19日上午9:10（太平洋時間）主持。該發佈會將展示新款數據處理器，該處理器能夠在不影響性能和數據集的情況下，以類似SSD的成本經濟實現內存類型的性能。

Pliops創始人兼行政總裁Uri Beitler表示：「憑藉XDP-Rocks，我們將加強行業領導地位，並在數據架構性能改進方面實現飛躍，同時降低相關成本，我們一直努力提升數據服務引擎的價值和功能，推出XDP-Rocks只是冰山一角。XDP-Rocks能讓我們的客戶簡化並加速基於鍵值的應用程式，包括MySQL、MyRocks、Redis、KV-Rocks、TiDB、Kafka、Spark等等。」

若需了解更多資訊，請訪問 www.pliops.com 。

關於Pliops

Pliops是專注於提升數據中心的運行速度及效率的技術創新者。該公司的Extreme Data Processor (XDP)可大幅簡化處理數據及管理閃存的方式。Pliops克服了存儲效率低下的問題，極大地提高了數據饑渴型應用程式的性能，同時大幅降低其總體架構成本。Pliops成立於2017年，於2020年和2021年均入選最熱門的10家半導體初創公司。該公司迄今已自包括Koch Disruptive Technologies、State of Mind Ventures Momentum、英特爾資本、Viola Ventures、軟銀風投亞洲、Expon Capital、英偉達、AMD、西部數據、SK hynix和Alicorn在內的主力投資者手中籌資超過2億美元。若需了解更多資訊，請訪問 www.pliops.com 或關注 Twitter 及 LinkedIn 。

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