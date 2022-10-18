Submit Release
News Search

There were 1,879 press releases posted in the last 24 hours and 272,964 in the last 365 days.

Pliops在OCP全球峰会上推出加速键-值存储，将RocksDB性能提升20倍

新的XDP-Rocks将键-值性能提升至突破性水平，帮助客户简化并加速基于KV的数据库

/EIN News/ -- 加利福尼亚州圣何塞, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向云端和企业数据中心的领先数据处理器提供商Pliops即将参加本周举行的“2022年OCP全球峰会”，届时将推出其最新的加速键-值存储XDP-Rocks。XDP-Rocks设计用于克服传统RocksDB部署的架构局限性，精简了架构并消除了复杂性，以实现突破性的工作负载性能、可扩展性和效率。XDP-Rocks将吞吐量增加了20倍，同时在基于RocksDB的数据库中将尾端延迟降低了100倍，并将标准化CPU减少了10倍。

XDP-Rocks与开源存储引擎技术RocksDB兼容，该技术已成为构建现代数据管理软件服务的事实标准。XDP-Rocks利用屡获殊荣的Pliops极速数据处理器 (XDP) 加速器硬件，与RocksDB相比，可实现多个数量级的性能改进。与RocksDB的即用型兼容消除了将应用从传统存储引擎上迁移的复杂性。

XDP-Rocks可优化CPU和存储资源，从而实现：

  • 大规模应用性能加速
  • 降低基础设施成本
  • 通过使用更大的数据集实现更大的可扩展性
  • 更快的分析和更高的时间洞察力
  • 缩小影响范围
  • 提高耐久性

Pliops设计了XDP-Rocks，以克服现代企业（包括云计算和数据服务提供商）面临的非结构化数据挑战。浪潮存储首席建筑师潘为民表示：“在浪潮，我们打造高度可靠的全对称分布式企业级存储平台。我们的客户依靠我们在这些平台上运行他们的大规模数据处理应用。我们在不断探索技术和产品，以提高节点密度和可靠性，Pliops极速数据处理器和XDP-Rocks的API功能符合我们的需求。”

10月18日至20日，在圣何塞会议中心展厅的Pliops B33号展位将进行演示，其中包括：

  • 借助XDP-Rocks，在Redis和KV-Rocks内进行更快的分析
  • XDP-Rocks对OSS分布式NoSQL数据库的影响
  • 出色的XDP-Rocks性能和延迟测量

Pliops还将在OCP峰会上举办一场技术研讨会。Pliops技术副总裁Edward Bortnikov将于太平洋时间10月19日上午9:10演讲，题为“通过键-值加速器实现创新存储性能”。 PT. 此次研讨会将探讨一类新的数据处理器，它们使用类似固态硬盘（SSD）等具有成本效益的存储来实现In-Memory类型的性能，而不会影响性能和数据集。

Pliops创始人兼首席执行官Uri Beitler表示：“凭借XDP-Rock，我们正在加强行业领导地位，并在降低相关成本的同时，在改进数据基础设施性能方面取得飞跃。我们不断努力，在价值和功能方面提升我们的数据服务引擎——引入XDP-Rocks仅仅是冰山一角。XDP-Rocks使我们的客户能够简化和加速基于键-值的应用，包括MySQL、MyRocks、Redis、KV-Rocks、TiDB、Kafka、Spark等。”

如需了解更多信息，请访问：www.pliops.com

关于Pliops

Pliops是一家技术创新公司，致力于提高数据中心的运行速度和效率。公司的极速数据处理器（XDP）从根本上简化了数据处理和闪存管理的方式。Pliops克服了存储效率低下的问题，极大地提高了性能，并大幅降低了需要大量数据的应用程序的总体基础设施成本。Pliops成立于2017年，在2020年和2021年被评为最热门的10家半导体初创公司之一，迄今已通过主要投资者筹资超过2亿美元，这些投资方包括Koch Disruptive Technologies、State of Mind Ventures Momentum、Intel Capital、Viola Ventures、SoftBank Ventures Asia、Expon Capital、NVIDIA、AMD、Western Digital、SK hynix和Alicorn。如需了解更多信息，请访问www.pliops.com，或通过TwitterLinkedIn与我们联系。

媒体联系人：
Stephanie Olsen
Lages & Associates
（949）453-8080
stephanie@lages.com

此公告随附图片请在以下网页查看：
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/547ecde8-1734-4be4-acc8-1f2546ad66e7 


Primary Logo

You just read:

Pliops在OCP全球峰会上推出加速键-值存储，将RocksDB性能提升20倍

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle, Media, Advertising & PR


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.