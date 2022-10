Cansel lance une solution de surveillance des barrages

Cette nouvelle solution repose sur la technologie de pointe de Trimble en matière de surveillance.

« Une technologie de pointe, comme la Trimble SX12, ainsi que le logiciel Trimble 4D Control, rendent cette solution de surveillance des barrages à la fois fiable et facile à utiliser. »” — Sasha Nikodijevic, directeur commercial des services publics et municipaux

BURNABY, BC, CANADA, October 17, 2022 / EINPresswire.com / -- Cansel , fournisseur de logiciels, d’équipements et de services conçus pour les marchés de l'ingénierie, l'arpentage, la construction et les services publics, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution de surveillance des barrages intégrant la série de capteurs de surveillance Trimble, notamment des stations totales robotisées, des récepteurs GNSS et une large panoplie de capteurs géotechniques, tous intégrés dans le même logiciel de référence, Trimble 4D Control. Cansel propose également au marché des solutions et une expertise de pointe en matière de balayage laser afin de répondre à tous les besoins en matière de surveillance.L'annonce a été faite au cours de la conférence de l'Association canadienne des barrages aujourd'hui à Saint-Jean, Terre-Neuve.Il existe plus de 15 000 barrages au Canada, et plus de 1 100 d'entre eux sont considérés comme « grands » selon l’ACB. Ces barrages appartiennent aux gouvernements fédéral et provinciaux, à des producteurs d’électricité, à des sociétés industrielles et minières, à des districts d’irrigation, à des municipalités et à des particuliers. Toujours selon le site Web de l'ACB, « certains des plus grands barrages au monde sont liés aux aménagements hydroélectriques et aux ouvrages de retenue de résidus miniers canadiens. D'autres barrages au Canada comprennent des remblais de petite ou de moyenne envergure pour l’agriculture et l’approvisionnement en eau. Dans tous les cas, les barrages doivent être conçus, exploités et entretenus de façon à ne pas présenter de risque inacceptable pour les populations en aval. »C'est pour cette raison que les barrages et les autres infrastructures énergétiques requièrent une surveillance continue et des systèmes d'alerte fiables et opérationnels en permanence. Ainsi, afin de garantir la sécurité et d'atténuer les risques, il s'avère important de détecter le mouvement, le taux de mouvement, ainsi que le taux de progression du mouvement afin d'identifier les modes de défaillance potentiels. Les systèmes de surveillance fournissent l’information nécessaire au maintien d'un environnement de travail sécuritaire et à l'efficacité des opérations minières.La solution de surveillance des barrages de Cansel assure une surveillance incontournable de ces barrages, qui revêt une importance toute particulière compte tenu du vieillissement des structures. Les variations saisonnières des niveaux d'eau, les infiltrations, l'activité sismique et le tassement structurel sont autant de facteurs qui peuvent affecter la pérennité d'un barrage. Une solution de surveillance efficace permet d'identifier toute modification des caractéristiques de comportement de la structure - ce qui pourrait signaler un bris imminent.La solution de Cansel propose :-- Des systèmes de surveillance automatisés et en temps réel-- Des levés et recensements de déformation périodiques-- Une évaluation de la stabilité dans les zones sismiques-- Une analyse à court et long termes des comportements structurels« Cansel a pour vocation de proposer à ses clients la technologie la plus avancée, la plus fiable et la plus pratique du moment », explique Martin Trudelle, président de Cansel. « Nous sommes fiers de collaborer avec Trimble pour présenter cette solution offrant de nouveaux niveaux d'efficacité et de sécurité aux infrastructures du Canada. »« Une technologie de pointe, comme la Trimble SX12, ainsi que le logiciel Trimble 4D Control, rendent cette solution de surveillance des barrages à la fois fiable et facile à utiliser », indique Sasha Nikodijevic, directeur commercial des services publics et municipaux chez Cansel. « Grâce aux données de surveillance GNSS géodésiques en temps réel et aux enregistrements automatisés du niveau d'eau, il est possible de surveiller les barrages avec davantage de rigueur et de précision, protégeant ainsi nos sources d'énergie et prévoyant des pannes catastrophiques. »Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la solution de surveillance des barrages de Cansel, nous vous invitons à vous rendre au kiosque de Cansel lors de la conférence de l'Association canadienne des barrages, ou encore à consulter notre site Web à l'adresse suivante : https://pages.cansel.ca/solutions-trimble-pour-la-surveillance-de-barrages À propos de CanselCansel aide les clients à capturer, transformer et gérer les données, menant ainsi à une efficacité et rentabilité accrues, de la conception à la réalisation. Depuis plus de 50 ans, Cansel fournit des solutions de terrain pour les professionnels des industries de l’ingénierie, l’arpentage, la construction, l’exploitation minière, les services publics, la foresterie et les secteurs gouvernementaux. Le siège social de la compagnie est établi à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur www.cansel.ca