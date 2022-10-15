Submit Release
News Search

There were 363 press releases posted in the last 24 hours and 268,677 in the last 365 days.

HealthMetrix Research Selects 2023 Medicare Advantage Plans for Exceptional Benefit Value & Overall Performance

East

  * Previous 2022 Senior Choice Gold Award recipient
   

Atlanta

   Anthem  (3.5 Star)

Baltimore

   United HealthCare  (5 Star)

Bradenton

   Humana*  (4.5 Star)

Buffalo

   Humana*  (4 Star)  

Burlington VT

   MVP Health Care*  (5 Star)

Charleston SC

   Molina Healthcare  (3.5 Star)

Charlotte

   Blue Cross Blue Shield*  (4.5 Star)

Columbia SC

   Humana*  (4.5 Star)

Fort Lauderdale

   Solis HealthCare*  (3.5 Star)

Fort Myers

   Freedom Health*  (4.5 Star)

Greensboro

   Alignment Health Plan  (5 Star)

Harrisburg

   Highmark*  (5 Star)

Jacksonville

   Simply Healthcare  (4.5 Star)

Naples

   Freedom Health*  (4.5 Star)

New York City Metro Area
  Bronx, Kings, Manhattan, Queens, Staten Is.   
  Nassau, Suffolk counties 
  Bergen, Hudson, Passaic, Union NJ counties

   Healthfirst  (3.5 Star) 
   Humana    (4 Star)
   WellCare   (3.5 Star)

Ocala

   Devoted Health  (4.5 Star)

Orlando

   Devoted Health  (4.5 Star)

Pensacola

   Florida Blue  (3.5 Star)

Philadelphia

   Aetna  (4.5 Star)

Pittsburgh

   Highmark*  (5 Star) 

Portland ME

   WellCare  (3.5 Star)

Raleigh

   Alignment Health Plan  (5 Star)

Richmond VA

   Optima Health  (4 Star)

Rochester

   Humana  (4 Star)

San Juan PR

   Humana  (4.5 Star)

Springfield MA

   Blue Cross Blue Shield  (4 Star)

Syracuse

   Aetna  (3.5 Star)

Tallahassee

   Capital Health Plan  (4.5 Star)

Tampa-Saint Petersburg

   Optimum Healthcare*  (5 Star)

Washington DC
  Alexandria, Arlington, Fairfax VA counties

   United HealthCare*  (4 Star)
   Optima Health*  (4 Star)

West Palm Beach

   Humana  (4.5 Star)

Wilmington DE

   Humana  (4.5 Star)

Winston-Salem

   Alignment Health Plan  (5 Star)


Midwest

* Previous 2022 Senior Choice Gold Award recipient

Akron

   Anthem*  (4.5 Star)

Baton Rouge

   Peoples Health  (5 Star)

Charleston WV

   Highmark*  (5 Star)

Chicago

   Blue Cross & Blue Shield  (3.5 Star)

Cincinnati

   Paramount Elite  (4.5 Star)

Cleveland

   Anthem*  (4.5 Star)

Columbus

   Anthem*  (4.5 Star)

Davenport

   MediGold  (4.5 Star)

Dayton

   Paramount Elite  (4.5 Star)

Des Moines

   MediGold  (4.5 Star) 

Detroit

   HAP*  (4.5 Star)

Grand Rapids

   HAP*  (4.5 Star)

Jackson MS

   CIGNA*  (4.5 Star)

Knoxville

   Humana  (5 Star) 

Lansing

   Physicians Health Plan*  (4.5 Star)

Little Rock

   Humana  (4.5 Star)

Louisville

   Humana  (4.5 Star)

Madison

   Humana*  (4.5 Star)

Milwaukee

   Humana  (4.5 Star) 

Minneapolis-St. Paul

   United HealthCare  (3.5 Star)

Montgomery

   VIVA*  (5 Star)

New Orleans

   Peoples Health  (5 Star)

Oklahoma City

   Blue Cross & Blue Shield  (3.5 Star)

Omaha

   Humana*  (4.5 Star)

St. Louis

   United HealthCare  (4.5 Star)

Toledo

   Devoted Health  (5 Star)

Tulsa

   Blue Cross & Blue Shield  (3.5 Star)

West

* Previous 2022 Senior Choice Gold Award recipient

Albuquerque

   Humana  (4.5 Star)

Bakersfield

   Humana  (4 Star)

Billings

   PacificSource  (4 Star) 

Boise

   Saint Alphonsus Health Plan  (3.5 Star)

Denver-Colorado Springs

   Humana*  (4.5 Star)

Fresno

   Central Health Medicare Plan  (3.5 Star)

Honolulu

   Humana*  (4.5 Star)

Houston

   Devoted Health  (4.5 Star)

Las Vegas

   Alignment Health Plan  (3.5 Star) 

Los Angeles Metro Area
  Los Angeles, Orange, Riverside counties
  San Bernardino, Ventura counties

   SCAN Health Plan  (4.5 Star)
   Central Health Medicare Plan  (3.5 Star)

Modesto

   Alignment Health Plan  (4 Star) 

Oakland

   Central Health Medicare Plan  (3.5 Star)

Phoenix

   CIGNA  (4 Star)      

Portland

   Humana  (4.5 Star) 

Reno

   Alignment Health Plan  (3.5 Star) 

Sacramento

   Alignment Health Plan  (4 Star) 

Salt Lake City

   Humana  (4 Star)

San Diego

   SCAN Health Plan  (4.5 Star)

San Francisco

   Alignment Health Plan*  (4 Star) 

San Jose

   Central Health Medicare Plan  (3.5 Star)

San Mateo

   Central Health Medicare Plan  (3.5 Star)

Santa Fe

   Humana*  (4.5 Star)

Stockton

   Central Health Medicare Plan  (3.5 Star)

Tucson

   Amerigroup  (3.5 Star)

You just read:

HealthMetrix Research Selects 2023 Medicare Advantage Plans for Exceptional Benefit Value & Overall Performance

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.