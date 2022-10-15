HealthMetrix Research Selects 2023 Medicare Advantage Plans for Exceptional Benefit Value & Overall Performance
|
East
|
* Previous 2022 Senior Choice Gold Award recipient
|
Atlanta
|
Anthem (3.5 Star)
|
Baltimore
|
United HealthCare (5 Star)
|
Bradenton
|
Humana* (4.5 Star)
|
Buffalo
|
Humana* (4 Star)
|
Burlington VT
|
MVP Health Care* (5 Star)
|
Charleston SC
|
Molina Healthcare (3.5 Star)
|
Charlotte
|
Blue Cross Blue Shield* (4.5 Star)
|
Columbia SC
|
Humana* (4.5 Star)
|
Fort Lauderdale
|
Solis HealthCare* (3.5 Star)
|
Fort Myers
|
Freedom Health* (4.5 Star)
|
Greensboro
|
Alignment Health Plan (5 Star)
|
Harrisburg
|
Highmark* (5 Star)
|
Jacksonville
|
Simply Healthcare (4.5 Star)
|
Naples
|
Freedom Health* (4.5 Star)
|
New York City Metro Area
|
Healthfirst (3.5 Star)
|
Ocala
|
Devoted Health (4.5 Star)
|
Orlando
|
Devoted Health (4.5 Star)
|
Pensacola
|
Florida Blue (3.5 Star)
|
Philadelphia
|
Aetna (4.5 Star)
|
Pittsburgh
|
Highmark* (5 Star)
|
Portland ME
|
WellCare (3.5 Star)
|
Raleigh
|
Alignment Health Plan (5 Star)
|
Richmond VA
|
Optima Health (4 Star)
|
Rochester
|
Humana (4 Star)
|
San Juan PR
|
Humana (4.5 Star)
|
Springfield MA
|
Blue Cross Blue Shield (4 Star)
|
Syracuse
|
Aetna (3.5 Star)
|
Tallahassee
|
Capital Health Plan (4.5 Star)
|
Tampa-Saint Petersburg
|
Optimum Healthcare* (5 Star)
|
Washington DC
|
United HealthCare* (4 Star)
|
West Palm Beach
|
Humana (4.5 Star)
|
Wilmington DE
|
Humana (4.5 Star)
|
Winston-Salem
|
Alignment Health Plan (5 Star)
|
|
|
Midwest
|
* Previous 2022 Senior Choice Gold Award recipient
|
Akron
|
Anthem* (4.5 Star)
|
Baton Rouge
|
Peoples Health (5 Star)
|
Charleston WV
|
Highmark* (5 Star)
|
Chicago
|
Blue Cross & Blue Shield (3.5 Star)
|
Cincinnati
|
Paramount Elite (4.5 Star)
|
Cleveland
|
Anthem* (4.5 Star)
|
Columbus
|
Anthem* (4.5 Star)
|
Davenport
|
MediGold (4.5 Star)
|
Dayton
|
Paramount Elite (4.5 Star)
|
Des Moines
|
MediGold (4.5 Star)
|
Detroit
|
HAP* (4.5 Star)
|
Grand Rapids
|
HAP* (4.5 Star)
|
Jackson MS
|
CIGNA* (4.5 Star)
|
Knoxville
|
Humana (5 Star)
|
Lansing
|
Physicians Health Plan* (4.5 Star)
|
Little Rock
|
Humana (4.5 Star)
|
Louisville
|
Humana (4.5 Star)
|
Madison
|
Humana* (4.5 Star)
|
Milwaukee
|
Humana (4.5 Star)
|
Minneapolis-St. Paul
|
United HealthCare (3.5 Star)
|
Montgomery
|
VIVA* (5 Star)
|
New Orleans
|
Peoples Health (5 Star)
|
Oklahoma City
|
Blue Cross & Blue Shield (3.5 Star)
|
Omaha
|
Humana* (4.5 Star)
|
St. Louis
|
United HealthCare (4.5 Star)
|
Toledo
|
Devoted Health (5 Star)
|
Tulsa
|
Blue Cross & Blue Shield (3.5 Star)
|
West
|
* Previous 2022 Senior Choice Gold Award recipient
|
Albuquerque
|
Humana (4.5 Star)
|
Bakersfield
|
Humana (4 Star)
|
Billings
|
PacificSource (4 Star)
|
Boise
|
Saint Alphonsus Health Plan (3.5 Star)
|
Denver-Colorado Springs
|
Humana* (4.5 Star)
|
Fresno
|
Central Health Medicare Plan (3.5 Star)
|
Honolulu
|
Humana* (4.5 Star)
|
Houston
|
Devoted Health (4.5 Star)
|
Las Vegas
|
Alignment Health Plan (3.5 Star)
|
Los Angeles Metro Area
|
SCAN Health Plan (4.5 Star)
|
Modesto
|
Alignment Health Plan (4 Star)
|
Oakland
|
Central Health Medicare Plan (3.5 Star)
|
Phoenix
|
CIGNA (4 Star)
|
Portland
|
Humana (4.5 Star)
|
Reno
|
Alignment Health Plan (3.5 Star)
|
Sacramento
|
Alignment Health Plan (4 Star)
|
Salt Lake City
|
Humana (4 Star)
|
San Diego
|
SCAN Health Plan (4.5 Star)
|
San Francisco
|
Alignment Health Plan* (4 Star)
|
San Jose
|
Central Health Medicare Plan (3.5 Star)
|
San Mateo
|
Central Health Medicare Plan (3.5 Star)
|
Santa Fe
|
Humana* (4.5 Star)
|
Stockton
|
Central Health Medicare Plan (3.5 Star)
|
Tucson
|
Amerigroup (3.5 Star)