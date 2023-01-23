迪里耶双年展基金会公布参加首届伊斯兰艺术双年展的艺术家名单 双年展将于2023年1月23日至4月23日举行
EINPresswire.com/ -- 迪里耶双年展基金会（DBF）由沙特文化部创办于2020年。基金会每年在迪里耶和吉达交替举办双年展，分别为当代艺术双年展和伊斯兰艺术双年展。2021年12月至2022年3月，基金会在迪里耶的JAX创意区举办了沙特阿拉伯首届艺术双年展——迪里耶当代艺术双年展。
2023年1月23日至4月23日，基金会将在吉达市阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场著名的西朝觐航站楼（Western Hajj Terminal）举办首届伊斯兰艺术双年展。基金会欣然宣布参加本次双年展的艺术家名单。本次双年展将展出向多家机构借出的丰富历史文物。
本次展览以Awwal Bait（意为“最古老的清真寺”）为主题，由著名策展人苏马亚·瓦利（Sumayya Vally）、朱利安·拉比博士（Dr. Julian Raby）、萨阿德·阿拉希德博士（Dr. Saad Alrashid）和奥米亚·阿卜杜勒·巴尔博士（Dr. Omniya Abdel Barr）组成的团队策划展出。在由著名建筑工作室OMA精心设计的展览场馆中，当代艺术品将与珍贵的历史文物交融互动，为参观者开启一场前所未有的感官盛宴。
对于这场沙特文化史上具有开创意义的展览盛会，伊斯兰艺术双年展总监法里达·阿尔侯赛尼（Farida Alhusseini）这样评论道：“随着伊斯兰艺术双年展在吉达开幕，我们饱含深情地回顾伊斯兰艺术丰富多彩的过去，同时也在满怀信心地展望它的未来。双年展在手工艺和学术与艺术和创造力之间建立起桥梁，希望本次以及未来的双年展能够创造更广阔的空间，供艺术家表达新观点，展示不同事物之间的新奇联系，为新理念的诞生提供灵感。”
Awwal Bait“最古老的清真寺”主题展览由两个互为补充的部分组成：思考“天房”（Ka‘bah，即麦加的神殿）在全球穆斯林生活中的重要地位，并通过跨学科的庆典方式，展示过去和现在身为穆斯林的意义。Qiblah（天房方向）采用错综复杂的展示方式，遍布整个展厅；Hijrah（迁移）则通过朝觐航站楼顶篷下的大型户外装置体现展览主题。
在思索双年展的创意方向时，苏马亚·瓦利表示：“参加本次展览的艺术家有一个共性，他们的艺术实践方式，都以具身、听觉、集体性和精神性为基础。Awwal Bait（最古老的清真寺）体现了麦加天房所唤起的尊崇感和象征性的统一，也强调了本次双年展所处位置的重要性。另一方面，这次展览也通过伊斯兰的精神和文化仪式体现‘家’的建设过程；这个过程将我们团结在一起，来庆祝伊斯兰文化的多样性和融合性。 我很荣幸能与这样一群优秀的艺术家共事，我相信每一位艺术家都将为伊斯兰艺术事业做出重要贡献。这些艺术家深刻反射出当前和未来，我们在的艺术语境与实践下的强大传承能力。”
朱利安·拉比博士补充说：“这次展览将麦加视为所有穆斯林的焦点——无论在精神上、身体上，还是在想象中和记忆里。 我们强调潜移默化的感知，不流于肤浅的描述。这种方法之所以成为可能，是因为双年展为历史文物与当代艺术作品的融合提供了无与伦比的平台。这次展览的重点不是伊斯兰艺术的多样性，而是伊斯兰艺术本身，它所展示的是‘作为穆斯林’的艺术。”
双年展融合了过去、现在和未来，为参观者提供了一次接触和体验当代艺术，并与不同时期的丰富多彩的历史珍宝进行对话的宝贵机会。本次展出的展品来自四大洲的最富盛名的本地和国际机构，参观者将有机会饱览富丽奢华的镀金手稿、繁复精致的烛台和其他精彩绝伦的展品。这些艺术品因艺术知识和传统与现代技能的结合而不断完善，都是多年经验的结晶。
航站楼顶篷还将设立两处独立展馆，展示多件前所未有的精美历史文物，这些文物最初保存于麦地那先知清真寺（Prophet’s Mosque）和麦加大清真寺（Masjid al-Haram），都是受圣地启发而产生的当代艺术作品。
萨阿德·阿拉希德博士还透露：“首届伊斯兰艺术双年展意在向沙特阿拉伯丰富的文化遗产致敬。来自沙特王国的十几家公共和私人机构首次齐聚一堂，展示他们珍藏的杰作，其中许多作品从未公开展示。展出作品包括来自伊斯兰两座著名圣城——麦加和麦地那的艺术品，使参观者得以切身体验朝圣仪式，而朝圣仪式正是本次展览的重要灵感来源。这次开创性的双年展让我无比自豪，在沙特阿拉伯各地文化机构工作的同事们能够借此机会聚在一起，展示各个机构珍藏的优秀作品。”
奥米亚·阿卜杜勒·巴尔博士补充说：“我们曾尝试了解麦加和麦地那的朝圣仪式，展现穆斯林文化的多样性，与参观者交流经验。我们也曾精心选择历史文物，以体现艺术交融的意义，展示丰富的物质文化。最让我欣慰的是，我在这次展览中发现了诸多沙特历史藏品，在圣城麦地那，人们每年都用阿拉伯语和其他74种语言制作数百万份《古兰经》，这份努力让人感动。最重要的是，我意识到最伟大的成就并不在于创造这些物品，而在于将它们奉献给大清真寺和先知清真寺这一无私行为——在我看来，这是最美的礼拜方式。”
迪里耶双年展基金会还将推出新项目AlMadar（意为“轨道”）。 AlMadar 作为伊斯兰艺术双年展的卫星展，将为未来合作和伙伴关系敞开大门。该展邀请了世界各地的艺术机构，利用专用画廊空间展示伊斯兰世界有形和无形的艺术与文化传统，同时推动思想交流。基金会将适时公布展览细节。
Rasim Alhussaini
2023年1月23日至4月23日，基金会将在吉达市阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场著名的西朝觐航站楼（Western Hajj Terminal）举办首届伊斯兰艺术双年展。基金会欣然宣布参加本次双年展的艺术家名单。本次双年展将展出向多家机构借出的丰富历史文物。
本次展览以Awwal Bait（意为“最古老的清真寺”）为主题，由著名策展人苏马亚·瓦利（Sumayya Vally）、朱利安·拉比博士（Dr. Julian Raby）、萨阿德·阿拉希德博士（Dr. Saad Alrashid）和奥米亚·阿卜杜勒·巴尔博士（Dr. Omniya Abdel Barr）组成的团队策划展出。在由著名建筑工作室OMA精心设计的展览场馆中，当代艺术品将与珍贵的历史文物交融互动，为参观者开启一场前所未有的感官盛宴。
对于这场沙特文化史上具有开创意义的展览盛会，伊斯兰艺术双年展总监法里达·阿尔侯赛尼（Farida Alhusseini）这样评论道：“随着伊斯兰艺术双年展在吉达开幕，我们饱含深情地回顾伊斯兰艺术丰富多彩的过去，同时也在满怀信心地展望它的未来。双年展在手工艺和学术与艺术和创造力之间建立起桥梁，希望本次以及未来的双年展能够创造更广阔的空间，供艺术家表达新观点，展示不同事物之间的新奇联系，为新理念的诞生提供灵感。”
Awwal Bait“最古老的清真寺”主题展览由两个互为补充的部分组成：思考“天房”（Ka‘bah，即麦加的神殿）在全球穆斯林生活中的重要地位，并通过跨学科的庆典方式，展示过去和现在身为穆斯林的意义。Qiblah（天房方向）采用错综复杂的展示方式，遍布整个展厅；Hijrah（迁移）则通过朝觐航站楼顶篷下的大型户外装置体现展览主题。
在思索双年展的创意方向时，苏马亚·瓦利表示：“参加本次展览的艺术家有一个共性，他们的艺术实践方式，都以具身、听觉、集体性和精神性为基础。Awwal Bait（最古老的清真寺）体现了麦加天房所唤起的尊崇感和象征性的统一，也强调了本次双年展所处位置的重要性。另一方面，这次展览也通过伊斯兰的精神和文化仪式体现‘家’的建设过程；这个过程将我们团结在一起，来庆祝伊斯兰文化的多样性和融合性。 我很荣幸能与这样一群优秀的艺术家共事，我相信每一位艺术家都将为伊斯兰艺术事业做出重要贡献。这些艺术家深刻反射出当前和未来，我们在的艺术语境与实践下的强大传承能力。”
朱利安·拉比博士补充说：“这次展览将麦加视为所有穆斯林的焦点——无论在精神上、身体上，还是在想象中和记忆里。 我们强调潜移默化的感知，不流于肤浅的描述。这种方法之所以成为可能，是因为双年展为历史文物与当代艺术作品的融合提供了无与伦比的平台。这次展览的重点不是伊斯兰艺术的多样性，而是伊斯兰艺术本身，它所展示的是‘作为穆斯林’的艺术。”
双年展融合了过去、现在和未来，为参观者提供了一次接触和体验当代艺术，并与不同时期的丰富多彩的历史珍宝进行对话的宝贵机会。本次展出的展品来自四大洲的最富盛名的本地和国际机构，参观者将有机会饱览富丽奢华的镀金手稿、繁复精致的烛台和其他精彩绝伦的展品。这些艺术品因艺术知识和传统与现代技能的结合而不断完善，都是多年经验的结晶。
航站楼顶篷还将设立两处独立展馆，展示多件前所未有的精美历史文物，这些文物最初保存于麦地那先知清真寺（Prophet’s Mosque）和麦加大清真寺（Masjid al-Haram），都是受圣地启发而产生的当代艺术作品。
萨阿德·阿拉希德博士还透露：“首届伊斯兰艺术双年展意在向沙特阿拉伯丰富的文化遗产致敬。来自沙特王国的十几家公共和私人机构首次齐聚一堂，展示他们珍藏的杰作，其中许多作品从未公开展示。展出作品包括来自伊斯兰两座著名圣城——麦加和麦地那的艺术品，使参观者得以切身体验朝圣仪式，而朝圣仪式正是本次展览的重要灵感来源。这次开创性的双年展让我无比自豪，在沙特阿拉伯各地文化机构工作的同事们能够借此机会聚在一起，展示各个机构珍藏的优秀作品。”
奥米亚·阿卜杜勒·巴尔博士补充说：“我们曾尝试了解麦加和麦地那的朝圣仪式，展现穆斯林文化的多样性，与参观者交流经验。我们也曾精心选择历史文物，以体现艺术交融的意义，展示丰富的物质文化。最让我欣慰的是，我在这次展览中发现了诸多沙特历史藏品，在圣城麦地那，人们每年都用阿拉伯语和其他74种语言制作数百万份《古兰经》，这份努力让人感动。最重要的是，我意识到最伟大的成就并不在于创造这些物品，而在于将它们奉献给大清真寺和先知清真寺这一无私行为——在我看来，这是最美的礼拜方式。”
迪里耶双年展基金会还将推出新项目AlMadar（意为“轨道”）。 AlMadar 作为伊斯兰艺术双年展的卫星展，将为未来合作和伙伴关系敞开大门。该展邀请了世界各地的艺术机构，利用专用画廊空间展示伊斯兰世界有形和无形的艺术与文化传统，同时推动思想交流。基金会将适时公布展览细节。
Rasim Alhussaini
Ministry of Culture
ralhussaini@moc.gov.sa