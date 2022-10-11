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Athenex提交股東特別大會的受委代表聲明終定本

  • 股東特別大會將以虛擬會議形式於2022年11月22日上午9:30（東部時間）舉行

/EIN News/ -- 紐約水牛城, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 是致力於發現、開發及將治療癌症與相關疾病的新療法商業化的全球生物製藥公司，今日宣佈已向美國證券交易委員會提交有關計劃於2022年11月22日舉行的股東特別大會（將以虛擬方式通過網絡直播舉行，下文簡稱「特別大會」）的受委代表聲明終定本。特別大會將就三項議題舉行投票，包括增加本公司獲授權普通股的總數、對已發行及發行在外的普通股進行股份合併，以及增加本公司2017年綜合激勵計劃項下可供發行的股份數目。本公司董事會已建議股東投票「贊成」提呈特別大會審議的各項議案。

若經股東批准及本公司董事會執行，股份合併主要目的是提高本公司普通股的每股價格，以便遵循納斯達克的持續上市規定。通過增加獲授權股份數目，本公司亦可靈活將其普通股用於商業和財務目的，並作為日後交易架構的替代方案。本公司認為，該等行動可支持推進細胞治療研發，從而為癌症患者提供創新產品的持續策略。

「我們致力將Athenex轉變為一家擁有穩健資產負債表的精簡型純NKT細胞治療公司，而公司保留納斯達克上市地位，對實現此目標至關重要。」Athenex行政總裁劉耀南博士表示：「我們將繼續執行藉著非核心資產獲利的計劃，同時專注於為癌症患者帶來創新的治療方法，相信這些舉措將為我們成功創造價值奠定堅實的基礎。」

其他資料及如何查閱

2022年10月11日，本公司向美國證券交易委員會（下文簡稱「美國證監會」）提交有關股東特別大會（下文簡稱「特別大會」）的受委代表聲明。敬請股東在可行情況下仔細及完整閱讀該受委代表聲明終定本（包括其任何修訂及補充）以及本公司提交美國證監會的任何其他相關文件（如有），理由是該等文件載有重要資訊。股東可於美國證監會網站(http://www.sec.gov)及本公司網站(http://www.athenex.com/)免費獲取受委代表聲明、其任何修訂或補充以及本公司提交美國證監會的任何其他文件。

關於Athenex, Inc.

Athenex, Inc.成立於2003年，是一家全球性臨床階段生物製藥公司，亦致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex在研發、臨床試驗、監管標準和製造等方面擁有多年的經驗，並致力以其豐富的經驗實現此使命。本公司目前的臨床開發工作主要源自以下核心技術：(1)基於NKT細胞的細胞治療；(2)基於P-糖蛋白抑制劑的Orascovery。Athenex的全球員工致力於透過創造療效更佳、更易獲取和耐受性更強的療法，改善癌症患者生活品質。若要了解更多資訊，請瀏覽www.athenex.com

前瞻性陳述

除歷史資訊外，本新聞稿所載的所有陳述、預期和假設均為前瞻性陳述。該等前瞻性陳述通常可透過「認為」、「目標」、「意圖」、「可能」、「使命」、「計劃」、「將」等詞彙及類似表達識別。實際結果可能與該等前瞻性陳述明示或暗示的結果截然不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們的經營虧損歷史以及外界對我們的持續經營能力的重大質疑；我們的戰略重心轉向細胞治療平台及計劃出售非核心資產；我們獲取融資而為運營提供資金、成功重新分配資源及減少運營費用的能力；我們對欠付優先擔保貸款人的巨額貸款進行再融資、延期或償還的能力；我們的主要臨床候選藥物（包括NKT細胞療法）的開發階段以及與藥物開發、臨床試驗、監管、監管審查和批准有關的不確定性風險；Athenex候選藥物的臨床前和臨床結果（該等結果可能不支持進一步開發候選藥物）；本公司能否及時成功展示其候選藥物的安全性和有效性，並獲得候選藥物的批文；有關正在進行的法律程序的不確定性；與我們能否將Kuur業務成功整合至現有業務有關的風險，包括維持與客戶、供應商和員工關係的不確定性，以及運營、文化和管理理念的差異（這些差異可能會延遲成功整合），以及我們為Kuur業務成本負擔增加提供支援的能力；與交易對手業績相關的風險，包括我們在Athenex的若干業務領域成功與否對第三方有所依賴；訴訟（包括可能的股東集體訴訟）固有的風險及不確定性；新冠疫情及其他宏觀經濟因素（包括俄烏衝突）的影響及這些因素對我們的業務、供應鏈、現金流和財務狀況的持續影響；競爭；知識產權風險；與在全球及中國開展業務有關的風險；開發、運營延誤、生產放緩或停產或我們生產設施出現其他中斷的風險，以及我們尋找替代供應來源以滿足我們的義務和要求的能力；若我們無法獲得再次符合納斯達克持續上市標準的寬限期，我們的普通股將面臨被納斯達克全球精選市場除牌的風險，以及即使我們獲得寬限期，我們依然無法再次符合納斯達克持續上市標準的風險；以及我們提交美國證監會的文件不時載列的其他風險因素（該等文件可於www.sec.gov以及我們網站的投資者關係部分(http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec)免費查閱，或可向我們的投資者關係部免費索取。本新聞稿中提供的所有資訊均截至發佈日期，除法律規定者外，我們概無義務亦無意更新該等前瞻性陳述。

Athenex聯絡人

Daniel Lang, MD
Athenex, Inc.
電郵：danlang@athenex.com 


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Distribution channels: Business & Economy, Healthcare & Pharmaceuticals Industry


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