業界領先的法律事務所 ROSEN 鼓勵 Barclays PLC 投資人在 BCS 證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見

/EIN News/ -- 紐約, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：紐約州紐約，2022 年 10 月 10 日全球投資人權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在2021 年 2 月 18 日至 2022 年 3 月 25 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Barclays PLC (NYSE: BCS) 證券的人士注意，原告代表的重要截止日期為 2022 年 11 月 22 日。



影響性：倘若您在集體訴訟期內曾購買 Barclays 證券，您可能有權獲得賠償，透過後酬約定而無需支付任何自付費用或成本。

下一步：如欲加入 Barclays 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8877 ，或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任原告代表，請務必於 2022 年 11 月 22 日前向法院提出申請。原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資人選擇在領導職位上具有成功記錄的合格律師。通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類法律事務所實際上並不處理證券集體訴訟業務，而僅充當中間人，將客戶介紹給真正提起訴訟的法律事務所，或與真正提起訴訟的法律事務所合作。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳細資料：根據訴訟內容，在整個集體訴訟期間，被告作出重大虛假及誤導性陳述或遺漏了重大資訊：(1) 在 Barclays 提報的財務報表中（已重申）；(2) 陳述 Barclays 對財務報告的內部控制是有效（Barclays 承認這點無效且存在重大缺陷）；以及 (3) 由於未能披露超額發行，且其全資子公司 Barclays Bank PLC（「BBPLC」）違反了美國證券法和/或證券交易委員會的規定，Barclays 將承擔法律責任。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者已遭受損失。

如欲加入 Barclays 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8877 ，或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在此之前，除受聘之外，律師將不會為個人提供法律服務。個人可自行選擇聘請律師，也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資人在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為原告代表無關。

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