Cellebrite Nomeia Adv. Ayala Berler Shapira como General Council

/EIN News/ -- PETAH TIKVA, Israel e TYSONS CORNER, Va., Oct. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, anunciou hoje a nomeação da Ayala Berler Shapira como General Counsel - GC da empresa.



Como parte do crescimento da empresa, Ayala Berler Shapira gerenciará estrategicamente todos os aspectos jurídicos, assumirá total responsabilidade e liderará a organização jurídica e de Compliance da Cellebrite. Ela também será membro da equipe de gestão executiva da Cellebrite.

Ayala tem 27 anos de experiência com empresas globais de tecnologia e com alguns dos principais escritórios de advocacia de Israel. Antes de ingressar na Cellebrite, Ayala atuou como Vice-Diretora Jurídica da Amdocs, onde liderou as áreas de Negócios Globais e Jurídica Corporativa , apoiou atividades de fusão e aquisição da empresa; e atuou como Chefe de Compliance. Antes disso, ela foi Diretora Jurídica da Jungo, uma empresa de software israelense que opera no mercado de telecomunicações.

Ayala é formada em Direito e Administração de Empresas (LL.B, B.A) pela Universidade de Tel-Aviv e é membro das Associações de Advogados do Estado de Israel e Nova York.

Yossi Carmil, Diretor Executivo da Cellebrite, comentou: “Estamos contentes com a entrada de Ayala para a família e equipe administrativa da Cellebrite. Com o desenvolvimento contínuo da Cellebrite, o papel do GC está se expandindo e se tornando cada vez mais importante para a execução dos planos estratégicos e de crescimento da empresa. Estou certo de que Ayala será uma grande parceira dos nossos negócios e que, sob sua liderança, as equipes jurídicas e de compliance continuarão desenvolvendo intensamente nossa infraestrutura para apoiar os objetivos estratégicos e empresariais da Cellebrite em um ambiente regulatório em constante evolução.”

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite.

Cellebrite Media

Victor Cooper

Diretor de Relações Públicas e de Comunicações Corporativas

Victor.Cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910