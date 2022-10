Centrarse en el individuo: El foco del Enhancing Life & Well-Being Summit de INCmty

INCmty es el festival de emprendimiento más grande de América Latina. INCmty es el vehículo para conectar a las y los emprendedores de América Latina con sus futuros inversionistas.

INCmty, el festival de emprendimiento INCmty del 15 al 17 de noviembre y generará espacios para resolver problemáticas alrededor de salud física y emocional.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MéXICO, October 11, 2022 / EINPresswire.com / -- INCmty , la plataforma de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey , impulsa espacios de intercambio y reflexión para resolver las problemáticas alrededor de la salud. La conversación se centrará en el individuo como pieza angular para generar, desde ese punto, propuestas innovadoras que engloben diferentes sectores de la sociedad a través de prácticas que fomenten el desarrollo sostenible, cuidado humano y medio ambiente.Importantes personalidades estarán compartiendo, en el marco del Summit, su visión para mejorar diferentes ámbitos de las personas como Penny Locaso, la primera Happiness Hacker del mundo y que ha trabajado con gobiernos, empresas y educadores para construir una sociedad más intencionadamente adaptable. Locaso ofrecerá la ponencia interactiva ‘Los ocupados heredarán el futuro; los que se adaptan intencionadamente le darán forma’ en donde se pone en manifiesto que la vida no se trata de estar crónicamente ocupado y proporciona herramientas prácticas para eliminar las barreras que se crean entre las personas y su capacidad de prosperar.Igualmente, Simon Mainwaring, el fundador y CEO de We First, una consultora creativa que crea marcas con un propósito específico, resaltará en su ponencia ‘El CEO del Futuro: Cómo Liderar en un Mundo Cambiante y Desafiante’ la transformación del rol de líder empresarial ante las recientes conmociones y desorientación en el panorama económico mundial. La “próxima normalidad'' se caracteriza por la coexistencia de desafíos desestabilizadores, con negocios posicionados en primera línea. Y aquellas empresas que perduren y prosperen serán las que tengan líderes que LIDEREN CON NOSOTROS, que acepten y actúen sobre el hecho de que el mundo seguirá cambiando para peor si seguimos con el “negocio como siempre”.Este summit se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en el marco del festival de INCmty, que estará festejando 10 años de promover el ecosistema emprendedor en la región. Los principales temas que serán abordados serán el Cambio Climático, el Futuro del Trabajo y Educación, Alimentos y Agro Tech, Felicidad y Bienestar, Salud y Medtech y para terminar, Agenda 2030.Del lado del Cambio Climático, se profundizará sobre las evidencias del cambio climático y sus impactos que van desde ecológicos hasta psicosociales. Esta situación conlleva una gran reto para todos, pero también presenta un espacio abierto para generar soluciones innovadoras. Un primer paso es replantear la forma en la que se mide la prosperidad y cambiar los modelos económicos para capturar mejor la relación recíproca que hay entre las personas y su entorno, como se verá en la conferencia de Vanessa Pérez-Cirer, Directora del Centro Global de Economía del World Resources Institute (WRI), ‘El papel de la nueva economía en el emprendimiento con impacto social’.Para el Futuro del Trabajo y Educación se plantearán los principales retos que enfrentan tanto los estudiantes como los trabajadores en el día a día y cómo la tecnología puede ser la clave para mejorar la calidad de vida de todos. Un ejemplo de cómo la tecnología cambiará la educación se verá con la implementación de los NFT ’s en la conferencia ‘Cambiando la Educación con NFT´s’ por Juan Pablo Arciga, CEO de Witlabs.En Alimentos y Agro Tech se observará los cambios de hábitos de los consumidores ya que son cada vez más conscientes de su propio impacto por lo que el mercado debe de adaptarse rápidamente para poder satisfacer esta demanda conocedora y exigente tal y como lo profundizará Jesús Nuñez en su conferencia ‘El nuevo consumidor "plant based" y la búsqueda de una vida sustentable’.Para Felicidad y Bienestar se tendrán actividades que abarcan temas que son clave para las personas, como el desarrollo de competencias socioemocionales conectadas con la tecnología hasta las mejores prácticas para generar un florecimiento humano creativo. Antonio Rodríguez, CEO de Efficient Happiness, abordará en su conferencia ‘Felicidad Eficiente’, cuestión de supervivencia empresarial’ el nuevo paradigma de la Felicidad Eficiente, en donde las personas están alineadas con el negocio, dando su mejor versión, obteniendo un propósito y creando, desde sus posiciones, los mejores lugares para trabajar.En Salud y Medtech se discutirá el desfase que existe entre los avances científicos y las necesidades de la sociedad y por qué se debe de entender la problemática a profundidad para aplicar la ciencia en un marco práctico. Jorge Carrasco, Director Comercial de Biosafety compartirá en su conferencia ‘Biotecnología Urgente. Del papel al campo. Método Lean Startup’ la importancia de llevar a la práctica los conocimientos para resolver de manera rápida, sencilla y accesible los problemas socioambientales.Y para la Agenda 2030, se hablará de casos reales del futuro de diferentes sectores económicos, como el de la moda o el de la hospitalidad, que están rompiendo paradigmas. En el panel ‘El primer hotel comercial en el espacio’ Rhonda Stevenson, CEO de Orbital Assembly Corporation (OAC), y Juan de Lascurain hablarán sobre el lanzamiento del primer hotel comercial en el espacio. Cómo surgió la idea, los obstáculos para llevarla a cabo, los procesos tecnológicos para lanzarla y cuándo estará lista.“La salud y el bienestar no es exclusivamente del cuerpo, sino abarca todos los aspectos de la persona, por lo que se debe de volver a ponerlo en como el punto de partida al desarrollar las nuevas propuestas que saldrán del Enhancing Life & well-being Summit”, comentó Josué Delgado, director de INCmty. “Estamos muy emocionados de escuchar las conversaciones e intercambios de ideas que se darán durante el festival y que determinarán el futuro del sector.INCmty cumple 10 años de apoyar a la profesionalización de las y los emprendedores y ha logrado ser la plataforma más relevante para el ecosistema emprendedor de la región. Durante este evento se llevarán a cabo más de 200 momentos y actividades para detonar el crecimiento acelerado de los emprendimientos.Acerca del Tecnológico de MonterreyEl Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.Acerca de INCmtyINCmty es un festival de emprendimiento que se realiza cada año durante 3 días. Funge como una plataforma del Tec de Monterrey, única para el impulso y la promoción del emprendimiento innovador; su propósito es inspirar, conectar y empoderar a emprendedores, inversionistas, empresarios y corporativos, activando un ecosistema para crear e impulsar ideas e iniciativas para que se conviertan en empresas innovadoras y transformadoras. Se ha realizado desde 2013 y ha tenido un crecimiento consistente con una comunidad de cerca de 90 mil emprendedoras y emprendedores en sus 9 ediciones anteriores. Ha contado con personalidades tan relevantes como: Gary Vaynerchuk, Jeremy Gutsche, Mayim Bialik, Guy Kawasaki, Peter Diamandis, Jason Silva, Richard Branson, Kevin O´leary, Jenn Lim, Alexander Osterwaider, Martha Debayle, Maye Musk, Daymond John y emprendedores inspiradores como Tanya Moss y Xavier López Ancona, entre cientos más. INCmty es producto de muchas alianzas que, en conjunto, se traducen en contenidos y apoyos que permiten que grandes cosas sucedan. Organizaciones como: Google, Facebook, Silicon Valley Bank, Draper Network, IBM, Amazon, Ashoka, Hult Prize, Hootsuite, Global Entrepreneurship Network, WeXchange, International Accelerator, HEINEKEN México, Telcel, Santander, SAP, Banorte, Openpay, DocuSign, Daikin, OCV Monterrey, Startup Bootcamp, Growth Institute, entre muchas otras, han sido cruciales en su desarrollo. Más información en incmty.com