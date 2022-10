Global Dental Hygiene Market Share to Hit USD 10,570.6 Million by 2025 - ZMR Statistics Report

Global Dental Hygiene Market Global Dental Hygiene Market

Demand for the dental hygiene market is expected to generate revenue of around USD 10,570.6 mn by the end of 2025, growing at a CAGR of around 4.7% in 2025.

Global Dental Hygiene Devices Market Size is estimated to reach USD 10,570.6 Million by 2025 at a CAGR of 4.7%, Driven by Rising in the dental clinic's Research Sector for developing countries ” — Zion Market Research

SARASOTA, FLORIDA, UNITED STATES, October 7, 2022 /EINPresswire.com/ -- Zion Market Research has published a new report titled โ€œDental Hygiene Devices Market by Product (Dental Lasers [Diode Lasers, Carbon Dioxide Lasers, and Yttrium Aluminum Garnet Lasers], Radiology Equipments [Intra Oral Equipments, and Extra Oral Equipments], System and Parts [Cast Machine, Vacuums & Compressors, Cone Beam CT Systems, Instrument Delivery Systems, and Other System & Parts], Laboratory Machines [Ceramic Furnaces, Hydraulic Press, Suction Unit, and Others], Hygiene Maintenance Devices [Sterilizers, Air Purification and Filters, and Hypodermic Needle Incinerator], and Other Equipments), and by Distribution Channel (Hospital Pharmacies, E-Commerce, Retail Pharmacies, and Others): Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis and Forecast, 2019 โ€“ 2025โ€.

๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐ก๐ฒ๐ ๐ข๐ž๐ง๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฑ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ฅ๐ฒ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ•,๐Ÿ”๐Ÿ”๐Ÿ’.๐Ÿ‘ ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–, ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ž ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐š๐ซ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ๐ŸŽ,๐Ÿ“๐Ÿ•๐ŸŽ.๐Ÿ” ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐ž๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“, ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐š๐ซ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐Ÿ’.๐Ÿ•% ๐›๐ž๐ญ๐ฐ๐ž๐ž๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ— ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“.

๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐ญ๐ก๐ซ๐จ๐ฎ๐ ๐ก ๐Ÿ“๐Ÿ’ ๐“๐š๐›๐ฅ๐ž๐ฌ & ๐Ÿ๐Ÿ ๐ ๐ข๐ ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฌ ๐ฌ๐ฉ๐ซ๐ž๐š๐ ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ ๐Ÿ๐Ÿ๐ŸŽ ๐๐š๐ ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ข๐ง-๐๐ž๐ฉ๐ญ๐ก ๐“๐Ž๐‚ ๐จ๐ง โ€œ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐‡๐ฒ๐ ๐ข๐ž๐ง๐ž ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ, ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ, ๐Ÿ๐ŸŽ22โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ8โ€.

๐†๐ž๐ญ ๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐ƒ๐ ๐๐ซ๐จ๐œ๐ก๐ฎ๐ซ๐ž: https://www.zionmarketresearch.com/sample/dental-hygiene-devices-market

Oral hygiene helps in prevention of cavities and improves oral health. Consistent cleaning of teeth from the dentist is very essential to remove plaque that develops even after daily brushing of the teeth. Bad breath known as halitosis, tooth erosion, tooth decay, tooth sensitivity, oral cancer, mouth sores are some of the major dental problems observed among people. Dental hygiene devices are used in the diagnosis and cure such dental conditions.

The market for dental hygiene device is distributed on the basis of product, and distribution channel. Based on product type the market is bifurcated into radiology equipments, dental lasers, hygiene maintenance devices, laboratory machines, system and parts, and other equipment.

The radiology equipments market is segmented into extra oral equipments, and intra oral equipments. The system and parts market is further segmented into vacuums & compressors, cast machine, instrument delivery systems, cone beam CT systems, and other system & parts.

The dental lasers market is further segmented into carbon dioxide lasers, diode lasers, and yttrium aluminum garnet lasers. The hygiene maintenance devices market is segmented into air purification and filters, sterilizers, and hypodermic needle incinerator.

The laboratory machines market is divided into hydraulic press, suction unit, ceramic furnaces, and others. Technology innovation, product life extension, ever rising demand for dental hygiene devices, growing awareness of dental and oral health, and rise in cases of dental conditions are some of the drivers boosting market growth for dental hygiene devices.

๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐‘๐ž๐ฅ๐ž๐š๐ฌ๐ž @ https://www.zionmarketresearch.com/news/dental-hygiene-devices-market

Based on distribution channel the market for dental hygiene devices is divided into retail pharmacies, e-commerce, hospital pharmacies and others. The use of advanced technology and improvement in the distribution network is providing profitable opportunities in dental hygiene devices market. Besides, increase in establishment of dental clinics in developing countries, and government initiatives for establishment of new dental clinics in under-developed countries are some of the factors driving the growth of dental hygiene devices market globally.

The market for dental hygiene devices is fragmented regionally into North America, Latin America, Asia-Pacific, Europe, and Middle East & Africa. North America conquered highest share of the dental hygiene devices market in 2018. Presence of highly advanced technologies, growing number of patients suffering from oral disorders, increase in tooth decays due to changing lifestyle, and introduction of new reimbursement policies for dental treatments are some of the factors fueling the growth of the dental hygiene devices market in North America. Growing geriatric population base, presence of a large number of dental care units, and presence of major giant companies are some of the reasons for the progress of dental hygiene devices market in the Europe.

๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ

๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐ก๐ฒ๐ ๐ข๐ž๐ง๐ž ๐๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ก๐š๐ฏ๐ž ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐ ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ฌ, ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐ข๐จ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐š๐ซ๐ž

-A-Dec, Inc.

-Planmeca Oy

-Carestream Health Inc.

-DENTSPLY International Inc.

-Danaher Corporation

-GC Corporation

-Patterson Companies Inc.

-Biolase Inc.

-Sirona Dental Systems, Inc.

-The 3M Company.

๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ @ https://www.zionmarketresearch.com/inquiry/dental-hygiene-devices-market

This report segments the dental hygiene devices market as follows:

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐‡๐ฒ๐ ๐ข๐ž๐ง๐ž ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ

Dental Lasers

Diode Lasers

Carbon Dioxide Lasers

Yttrium Aluminum Garnet Lasers

Radiology Equipments

Intra Oral Equipments

Extra Oral Equipments

System and Parts

Cast Machine

Vacuums & Compressors

Cone Beam CT Systems

Instrument Delivery Systems

Other System & Parts

Laboratory Machines

Ceramic Furnaces

Hydraulic Press

Suction Unit

Others

๐‡๐ฒ๐ ๐ข๐ž๐ง๐ž ๐Œ๐š๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ง๐š๐ง๐œ๐ž ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ

Sterilizers

Air Purification and Filters

Hypodermic Needle Incinerator

Other Equipments

๐‘ท๐’–๐’“๐’„๐’‰๐’‚๐’”๐’† ๐’‚ ๐’ ๐’Š๐’“๐’†๐’„๐’• ๐’„๐’๐’‘๐’š ๐’๐’‡ ๐’“๐’†๐’‘๐’๐’“๐’• ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐‘ป๐‘ถ๐‘ช @ https://www.zionmarketresearch.com/toc/dental-hygiene-devices-market

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐‡๐ฒ๐ ๐ข๐ž๐ง๐ž ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ

Hospital Pharmacies

E-Commerce

Retail Pharmacies

Others

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐‡๐ฒ๐ ๐ข๐ž๐ง๐ž ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ

North America

U.S.

Europe

UK

France

Germany

Asia Pacific

China

Japan

India

Latin America

Brazil

Middle East and Africa

๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐ž๐ ๐œ๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‡๐„๐‘๐„

๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐€๐ฏ๐š๐ข๐ฅ๐š๐›๐ฅ๐ž โ€“

ZMR is a pioneer in cutting-edge formative research. Weโ€™re proud to provide data and analysis thatโ€™s tailored to each clientโ€™s specific needs. Inquire about the list of countries where the research can be customised to include pricing trend analysis of target brands, clinical trial data, literature study, and refurbished market and product base analysis. Target rival market analysis can be examined from technology to market portfolio strategies. As many rivals as you need, in the format and data type you like, can be added to our database. It is possible to obtain raw data from the study or work with our analysts to create presentations using the data sets offered in the report.

๐ ๐‘๐„๐๐”๐„๐๐“๐‹๐˜ ๐€๐’๐Š๐„๐ƒ ๐๐”๐„๐’๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

1) Which key factors will influence the Dental Hygiene Devices Market growth over 2022-2028?

2) What will be the value of the Dental Hygiene Devices Market during 2022-2028?

3) Which region will contribute notably towards the Dental Hygiene Devices Market value?

4) Which are the major players leveraging the Dental Hygiene Devices Market growth?

๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐›๐ฒ ๐™๐ข๐จ๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก โ€“

https://www.einpresswire.com/article/594685195/global-hemoglobin-testing-devices-market-expected-to-touch-worth-5-095-63-million-by-2025-cagr-5-32-zmr-report

https://www.einpresswire.com/article/594677595/global-lipid-disorder-treatment-market-will-reach-38-04-billion-cagr-7-9-by-2025-forecast-zmr-statistics-report

https://www.linkedin.com/pulse/global-infrastructure-market-size-share-surpass-usd-59-maria-howard/

https://www.zionmarketresearch.com/news/cellular-health-screening-industry

Global Burn Injury Treatment Market