ترانسلوسيا تتعاون مع سانوفاتيك لبناء مجموعة من عوالم الميتافيرس المترابطة بقيمة 3 مليار دولار أمريكي
RIYADH , RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, October 6, 2022 /EINPresswire.com/ -- أعلنت ترانسلوسيا، الشركة التابعة لمؤسسة تي آند بي ميديا جلوبال (تايلند)، اليوم عن تعاونها مع سانوفاتيك، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الواقع التفاعلي والموسع، لبناء منظومة شاملة من عناصر الميتافيرس لتأسيس عالم افتراضي متكامل بقيمة 3 مليار دولار أمريكي. ويضمّ هذا التحالف العالمي العديد من الشركاء، بما فيهم سيجنوم، أول مصرف متخصص بالأصول الرقمية في العالم وأول مؤسسة مالية تقدم خدمات الوصاية الآمنة على الأصول الرقمية؛ وتو بولز، مركز الأبحاث والتطوير المتخصص بتكنولوجيا الميتافيرس في ملبورن؛ وبلاك فليم. وتتحول سانوفاتيك بموجب الشراكة إلى مركز إنتاج لتطوير الأصول والبيئات والنماذج ثلاثية الأبعاد الخاصة بعالم الميتافيرس.
وتتولى سانوفاتيك تصميم تجربة واقع افتراضي ثلاثي الأبعاد لصالح ترانسلوسيا. كما تعمل الشركة بالاعتماد على خبرتها في وضع نماذج التصاميم ثلاثية الأبعاد وتنفيذها، على تطوير أصول وبيئات ثلاثية الأبعاد لترانسلوسيا، بالاستفادة من جهودها المميزة في تطوير تكنولوجيا محرك الألعاب أنريل إنجن وفريقها من الأخصائيين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور جوانوات أهريافرارومب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسس تي آند بي ميديا جلوبال ومؤسس ترانسلوسيا: "يسرّنا التعاون مع الخبراء العالميين لشركة ترانسلوسيا، بما يحقق أفضل مستويات التكامل مع عوالم الميتافيرس الأخرى. كما يسعدنا إرساء علاقات التعاون مع سانوفاتيك وبقية الشركاء العالميين، حيث تتيح للشركة الاستفادة من خبراتهم ومواهبهم وحلولهم التقنية الفريدة لتعزيز جهودها الرامية لتحقيق أهدافها. ونُدرك مدى أهمية المساهمة التي تُقدمها سانوفاتيك لما تتميز به من رصيد كبير من المواهب سيوفر الجودة وسرعة الإنتاج وفعالية التكلفة والالتزام".
وتهدف ترانسلوسيا إلى الاستفادة من إمكانات تكنولوجيا الويب 3.0 لتطوير عالم لا متناهٍ بإمكانه الترابط مع بقية عوالم الميتافيرس، بفضل اعتماده على بنى تحتية ومرافق وتقنيات ومعدات وبرمجيات مشتركة. ويوفر المشروع تجربة جديدة تصطحب المستخدمين في رحلة غامرة تربط بين العالمين الحقيقي والافتراضي.
وأضاف الدكتور جوانوات: "سنظهر في بداية العام المقبل القدرات الفريدة التي تتمتع بها ترانسلوسيا من خلال إطلاق تلك التجربة الافتراضية، لنتيح لجميع المهتمين فرصة التعرف على ترانسلوسيا للمرة الأولى".
بدوره قال السيد ريشي أهوجا، مؤسس شركة سانوفاتيك: "نحن سعداء بهذا التعاون الذي يتيح لنا المشاركة في هذا المشروع المميز، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حجم كبير من الأصول ثلاثية الأبعاد التي تملكها سانوفاتيك. وسنسهم في تسريع الإنتاج وتقديم أفضل عمليات الميتافيرس المنسجمة مع المعايير الدولية، إلى جانب قاعدة الإنتاج المُدارة. كما ستقوم موارد سانوفاتيك ببناء العديد من مكونات وأصول الميتافيرس بموجب عقد مع مُختلف الأطراف المعنية لإنجاز عالم ميتافيرس ترانسلوسيا المترابط".
Pragati Malik
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