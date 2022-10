Creatio wydało Poradnik No-Code, który umożliwia zespołom dostarczanie aplikacji biznesowych bez użycia kodu

Poradnik zawiera wskazówki, jak zorganizować wydajną współpracę IT i biznesu oraz dostarczać przełomowe rezultaty

POLAND, October 4, 2022 / EINPresswire.com / -- Creatio, globalny dostawca jednolitej platformy do automatyzacji przepływów pracy i CRM bez użycia kodu i z maksymalnym stopniem swobody w jej tworzeniu, wydał Poradnik No-Code. Współautorami książki są Katherine Kostereva, dyrektor generalna Creatio i Burley Kawasaki, uznany dyrektor wykonawczy ds. oprogramowania. Praktyczny przewodnik został stworzony specjalnie w celu zorganizowania procesu rozwoju no-code przez zespoły biznesowe i multidyscyplinarne.Poradnik No-Code pomaga organizacjom wdrożyć wydajny, oszczędny i iteracyjny proces rozwoju, umożliwiając specjalistom z różnych dziedzin wdrażanie aplikacji biznesowych bez wysokich umiejętności technicznych i kodowania.„Cyfrowa transformacja znajduje się na czele programu C-suite, a przedsiębiorstwa na całym świecie szukają nowych sposobów, aby nadażyć za wymaganiami związanym z automatyzacją biznesu” – powiedziała Katherine Kostereva, dyrektor generalna Creatio. „Podejście no-code pozwala organizacjom znacznie przyspieszyć czas wprowadzania produktów na rynek i zwiększyć dopasowanie między biznesem a IT. Napisaliśmy tę książkę, aby zająć się unikalną naturą rozwoju no-code, tak aby organizacje mogły zmaksymalizować swoje wyniki biznesowe podczas jego wdrażania. Dążymy do tego, aby każda firma mogła cieszyć się wolnością posiadania własnej automatyzacji bez użycia kodu”.Poradnik No-Code opiera się na trzech zasadach: 1. Używaj no-code do gromadzenia wymagań i tworzenia prototypów w locie; 2. Wszystko, co można rozwijać bez kodu, powinno być rozwijane bez kodu; 3. Dostarcz jak najszybciej użytkownikom końcowym. Zawiera również opis krok po kroku cyklu życia bez kodu, który składa się z trzech głównych faz — projektowania, uruchomienia i codziennej dostawy. Ponadto Playbook zawiera narzędzia do oceny złożoności aplikacji i zastosowania odpowiedniej strategii wdrażania — Zrób To Sam, Centrum Doskonałości lub poprzez Dostarczanie przez Zespół multidyscyplinarny łączący wiedzę technologiczną lub analityczną z dziedziną biznesową (Fusion). Poradnik zawiera model zarządzania bez kodu, opis ról projektu bez kodu, model Centrum Doskonałości i wiele innych.Creatio wierzy, że niezależny od dostawcy podręcznik Playbook pomoże w dalszym rozwoju branży, ustandaryzowaniu najlepszych praktyk i zwiększeniu stosowania technologii niewymagających kodu w organizacjach średnich i przedsiębiorstw.Poradnik „No-Code Playbook” został zaprezentowany podczas imponującego wirtualnego pokazu, w którym wzięło udział tysiące cyfrowych liderów na całym świecie. Katherine Kostereva i Burley Kawasaki przedstawili kluczowe koncepcje i ramy Playbooka oraz dostarczyli praktycznych przykładów i wskazówek, jak tworzyć aplikacje biznesowe bez użycia kodu. W programie wystąpił gość specjalny, Steve Wozniak, ikona Doliny Krzemowej i współzałożyciel Apple, który podzielił się swoimi poglądami na temat ewolucji technologii. Klient Creatio, Virgin Media O2 Business, pokazał w jaki sposób korzysta z podręcznika No-Code Playbook do tworzenia nowych aplikacji z dużą szybkością i skalą przy użyciu platformy Creatio.Elektroniczna wersja książki jest już dostępna na Amazon na stronie Creatio . Drukowana wersja książki będzie dostępna jeszcze w tym roku.O CreatioCreatio jest globalnym dostawcą jednolitej platformy do automatyzacji przepływów pracy i CRM bez kodu i z maksymalnym stopniem swobody. Miliony przepływów pracy są codziennie uruchamiane na naszej platformie w 100 krajach przez tysiące klientów. Prawdziwa troska o naszych klientów i partnerów to definiująca część DNA Creatio.Więcej informacji można znaleźć na stronie www.creatio.com