Creatio, kurumların iş uygulamalarını kodsuz olarak sunmalarını sağlayan 200 sayfalık uçtan uca bir kılavuz olan No-Code Playbook'u yayınladı

TURKEY, October 4, 2022 / EINPresswire.com / -- İş akışlarını ve CRM'i kodsuz ve maksimum serbestlikle otomatikleştiren platformu, global olarak sunan Creatio, No-Code Playbook'u yayınladı. Kitap, Creatio CEO'su Katherine Kostereva ve önde gelen bir yazılım ürünü yöneticisi olan Burley Kawasaki tarafından birlikte yazıldı. Uygulamalı kılavuz, iş liderliğindeki ve füzyon ekipleri tarafından kod gerektirmeyen geliştirme sürecini organize etmek için özel olarak oluşturuldu. No-Code Playbook, teknik olmayan profesyonellerin derin teknik ve kodlama becerileri olmadan iş uygulamalarını devreye almalarını sağlar, bu sayede kuruluşların verimli, yalın ve sürekli bir geliştirme sürecini benimsemelerine yardımcı olur.Creatio CEO'su Katherine Kostereva, "Dijital dönüşüm, üst düzey yöneticilerin gündeminin ön saflarında yer alıyor ve dünyanın dört bir yanındaki şirketler, iş otomasyonu taleplerine ayak uydurmanın yeni yollarını arıyor" dedi. “Kodsuz yaklaşım, kuruluşların pazara sunma süresini önemli ölçüde hızlandırmalarına ve iş ile BT arasındaki uyumu artırmalarına olanak tanır. Bu kitabı, kuruluşların iş sonuçlarını benimserken en üst düzeye çıkarabilmeleri için kodsuz geliştirmenin benzersiz doğasını ele almak için yazdık. Her şirketin, kodsuz otomasyonlara sahip olma özgürlüğünün keyfini çıkarmasını sağlamayı amaçlıyoruz”.No-Code Playbook üç ilkeye dayanmaktadır:1. Gereksinimleri ve prototipi anında oluşturmak için kodsuz platformların kullanımı;2. Kodsuz geliştirilebilecek her şeyin kodsuz geliştirilmesi;3. Olabildiğince hızlı bir şekilde son kullanıcılara teslim edilebilmesi.Ayrıca, tasarım, canlı yayın ve günlük teslimat olmak üzere üç ana aşamadan oluşan Kodsuz Yaşam Döngüsü'nün adım adım açıklamasını da içerir. Ek olarak, Başucu Kitabı, uygulama karmaşıklığını değerlendirmek ve doğru dağıtım stratejisini uygulamak için araçlar sağlar: Kendin Yap, Mükemmellik Merkezi veya Fusion Team teslimi. No-Code Playbook, kodsuz bir yönetişim modelini, kodsuz proje rollerinin tanımını, Mükemmellik Merkezi modelini ve daha fazlasını içerir.Creatio, marka bağımsız kullanabilecek Playbook'un endüstriyi daha da ilerletmeye, en iyi uygulamalarını standartlaştırmaya ve orta ölçekli ve kurumsal düzeydeki kuruluşlarda kodsuz teknolojilerin benimsenmesini artırmaya yardımcı olacağına inanıyor.No-Code Playbook, dünya çapında binlerce dijital liderin katıldığı etkileyici bir sanal gösteri sırasında tanıtıldı. Katherine Kostereva ve Burley Kawasaki, Playbook'un temel kavramlarını ve çerçevesini sundu ve kodsuz iş uygulamalarının nasıl geliştirileceğine dair pratik örnekler ve ipuçları sağladı. Etkinlikte, teknolojinin evrimi hakkındaki görüşlerini paylaşan, Silikon Vadisi İkonu ve Apple'ın Kurucu Ortağı Steve Wozniak konuk olarak yer aldı. Creatio'nun müşterisi Virgin Media O2 Business, Creatio platformunu kullanarak hızla ve yüksek ölçekte yeni uygulamalar oluşturmak için No-Code Playbook'u nasıl kullandıklarını aktardı.Kitabın elektronik versiyonu artık Amazon'da ve Creatio web sitesinde yer alırken, kitabın basılı versiyonu bu yıl içinde satışa sunulacak.Creatio HakkındaCreatio, endüstri iş akışlarını ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)'i kodsuz ve maksimum düzeyde özgürlükle otomatikleştiren platformun küresel üreticisidir. Platformumuzda her gün 100 ülkede binlerce müşteri tarafından milyonlarca iş akışı başlatılıyor. Müşterilerimiz ve ortaklarımız için gerçek özen, Creatio DNA'sının belirleyici bir parçasıdır.Daha fazla bilgi için lütfen www.creatio.com adresini ziyaret edin.