FlyNava Technologies welcomes Bopanna MA, CTO, to accelerate technological innovation in the next stage of growth

FlyNava Technologies welcomes Bopanna MA, a new CTO, to accelerate technological innovation in the next stage of growth

DUBAI, UAE, September 30, 2022 /EINPresswire.com/ -- ๐—™๐—น๐˜†๐—ก๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐˜€,ย a leading software and technology startup, powers the global travel industry, today welcomes ๐—•๐—ผ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ฎ ๐— ๐—”ย as its ๐—–๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐—ณ ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐˜† ๐—ข๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ. Bopanna has rich experience in professional and customer-facing services and project deliveries, as well as years in leadership roles. He has been part of Professional Engineering Services and is responsible for developing technical strategies and solutions to meet business demands. He is focused on establishing and continually improving operational strategies, goals, and policies and ensuring customer satisfaction by continuously measuring and implementing improvement strategies.

The team at FlyNava Technologies is thrilled to welcome Bopanna MA on board as CTO," said ๐— ๐—ฎ๐—ต๐—ฒ๐˜€๐—ต ๐—ฆ๐—ต๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜†, ๐—–๐—˜๐—ข of FlyNava Technologies. "๐‘ฏ๐’Š๐’” ๐’†๐’™๐’‘๐’†๐’“๐’•๐’Š๐’”๐’† ๐’‚๐’๐’ ๐’๐’†๐’‚๐’ ๐’†๐’“๐’”๐’‰๐’Š๐’‘ ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’•๐’†๐’„๐’‰๐’๐’๐’๐’๐’ˆ๐’š ๐’”๐’†๐’„๐’•๐’๐’“ ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’–๐’๐’ ๐’๐’–๐’ƒ๐’•๐’†๐’ ๐’๐’š ๐’”๐’•๐’“๐’†๐’๐’ˆ๐’•๐’‰๐’†๐’ ๐’๐’–๐’“ ๐’•๐’†๐’‚๐’Ž ๐’‚๐’๐’ ๐’ ๐’“๐’Š๐’—๐’† ๐’๐’–๐’“ ๐’ˆ๐’“๐’๐’˜๐’•๐’‰. ๐‘จ๐’” ๐‘ช๐‘ป๐‘ถ, ๐‘ฉ๐’๐’‘๐’‚๐’๐’๐’‚ ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’‡๐’๐’„๐’–๐’” ๐’๐’ ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’“๐’๐’—๐’†๐’ ๐’ ๐’†๐’๐’Š๐’—๐’†๐’“๐’š ๐’„๐’‚๐’‘๐’‚๐’ƒ๐’Š๐’๐’Š๐’•๐’š, ๐’•๐’†๐’„๐’‰๐’๐’๐’๐’๐’ˆ๐’š ๐’–๐’‘๐’ˆ๐’“๐’‚๐’ ๐’†๐’”, ๐’‚๐’๐’ ๐’‚๐’ ๐’—๐’‚๐’๐’„๐’†๐’ ๐’„๐’๐’๐’–๐’ ๐’๐’†๐’—๐’†๐’“๐’‚๐’ˆ๐’†. ๐‘จ๐’๐’”๐’, ๐’ƒ๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’ ๐’‡๐’‚๐’”๐’•๐’†๐’“ ๐’ ๐’†๐’๐’Š๐’—๐’†๐’“๐’š ๐’๐’‡ ๐’‘๐’“๐’๐’ ๐’–๐’„๐’•๐’” ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‰๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’†๐’“ ๐‘น๐‘ถ๐‘ฐ ๐’‡๐’๐’“ ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’–๐’”๐’•๐’๐’Ž๐’†๐’“๐’”. "๐‘ฏ๐’‚๐’—๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ฉ๐’๐’‘๐’‚๐’๐’๐’‚ ๐’‚๐’• ๐’•๐’‰๐’† ๐’‰๐’†๐’๐’Ž ๐’๐’‡ ๐‘ญ๐’๐’š๐‘ต๐’‚๐’—๐’‚ ๐‘ป๐’†๐’„๐’‰๐’๐’๐’๐’๐’ˆ๐’Š๐’†๐’” ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’ ๐’“๐’Š๐’—๐’† ๐‘ญ๐’๐’š๐‘ต๐’‚๐’—๐’‚ ๐‘ป๐’†๐’„๐’‰๐’๐’๐’๐’๐’ˆ๐’Š๐’†๐’” ๐’•๐’ ๐’๐’†๐’˜ ๐’‰๐’†๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’•๐’”." ๐‘ฐ'๐’Ž ๐’†๐’™๐’„๐’Š๐’•๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’”๐’†๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’‘๐’๐’•๐’†๐’๐’•๐’Š๐’‚๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’ˆ๐’“๐’๐’˜๐’•๐’‰ ๐’‚๐’๐’ ๐’Š๐’๐’๐’๐’—๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’".

โ€œ๐‘ฐ ๐’‚๐’Ž ๐’‰๐’๐’๐’๐’“๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’‹๐’๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’•๐’†๐’‚๐’Ž ๐’‚๐’” ๐‘ช๐’‰๐’Š๐’†๐’‡ ๐‘ป๐’†๐’„๐’‰๐’๐’๐’๐’๐’ˆ๐’š ๐‘ถ๐’‡๐’‡๐’Š๐’„๐’†๐’“,โ€ said Bopanna MA. ๐‘ญ๐’๐’š๐‘ต๐’‚๐’—๐’‚ ๐‘ป๐’†๐’„๐’‰๐’๐’๐’๐’๐’ˆ๐’Š๐’†๐’” ๐’Š๐’” ๐’Š๐’ ๐’‚ ๐’–๐’๐’Š๐’’๐’–๐’† ๐’‘๐’๐’”๐’Š๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’•๐’ ๐’“๐’†๐’‚๐’๐’๐’š ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’† ๐’‰๐’๐’˜ ๐’•๐’๐’ ๐’‚๐’šโ€™๐’” ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’‚๐’๐’Š๐’†๐’” ๐’“๐’†๐’„๐’†๐’Š๐’—๐’† ๐’‚๐’๐’ ๐’Ž๐’‚๐’๐’‚๐’ˆ๐’† ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’ƒ๐’–๐’”๐’Š๐’๐’†๐’”๐’”. ๐‘ฐ ๐’‚๐’Ž ๐’๐’๐’๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‡๐’๐’“๐’˜๐’‚๐’“๐’ ๐’•๐’ ๐’„๐’๐’๐’•๐’Š๐’๐’–๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’ ๐’ ๐’“๐’Š๐’—๐’† ๐’Š๐’๐’๐’๐’—๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’‚๐’๐’š ๐’˜๐’‰๐’Š๐’๐’† ๐’”๐’–๐’”๐’•๐’‚๐’Š๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’•๐’” ๐’‡๐’๐’„๐’–๐’” ๐’๐’ ๐’Š๐’•๐’” ๐’„๐’–๐’”๐’•๐’๐’Ž๐’†๐’“๐’” ๐’‚๐’๐’ ๐’”๐’–๐’‘๐’‘๐’๐’š ๐’‘๐’‚๐’“๐’•๐’๐’†๐’“๐’”."

From the very beginning, I was intrigued by FlyNava Technologies' vision and opportunity to scale. Boppanna MA said he was excited about solving complex issues that will enable the business to deliver on its core mission. He continued, "FlyNava Technologies have a great culture, and great people make great companies. I look forward to leading and mentoring this talented team."

๐—”๐—ฏ๐—ผ๐˜‚๐˜ ๐—™๐—น๐˜†๐—ก๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐˜€

FlyNava is a software product startup that helps solve age-old problems related to reduced profitability. FlyNavaโ€™s core focus is on airlines, applying pricing optimization and decision-making frameworks for business areas like Revenue Management, Pricing, and E-Commerce. Our core products are Jupiter, ASMI (Airline Strategic Marketing Intelligence), and E-Commerce Development. Jupiter is the pricing decision support system that is designed to progressively transform the pricing distribution functions of airlines. FlyNava has 55 people strong team building new products and solutions for airlines, to address post-pandemic business needs. FlyNava has strong partnerships with AWS, Universities, and research organizations to create innovative solutions.