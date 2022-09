Fernando Lelo Fernando Lelo de Larrea economista del ITAM Fernando Lelo de Larrea economista del ITAM Fernando Lelo de Larrea economista del ITAM Fernando Lelo de Larrea

Fernando Lelo de Larrea: 6 maneras de convertirse en el líder que su empresa de capital riesgo necesita

La mayoría de la gente entra en el capital riesgo porque quiere ser capaz de salir de su inversión y sacar su dinero de la empresa” — Fernando Lelo de Larrea

MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, September 29, 2022 / EINPresswire.com / -- No es ningún secreto que ser un VC es mucho trabajo. Incluso las empresas más pequeñas trabajan al máximo de su capacidad con sus empresas en cartera, supervisando su progreso y siguiendo el panorama de la competencia. Para la mayoría de los inversores de capital riesgo , esto significa dedicar más horas que nunca, lo que puede afectar a las relaciones personales y al bienestar general. O, como dijo uno de nuestros amigos de otra empresa: "Este sentimiento ha dado lugar a una interesante tendencia a que los inversores de capital riesgo abandonen las empresas para fundar otras nuevas, o al menos se unan a ellas como socios inversores o asesores. Cada vez es más frecuente que los CR asuman funciones no habituales en otras empresas de capital riesgo. Al fin y al cabo, no todo el que quiere ser un VC puede o debe dirigir una.El coste de ser un CREl coste de ser un CR no es sólo financiero. También es el coste de su tiempo, su salud y sus relaciones. Ser un CR es una montaña rusa ininterrumpida que no tiene fin. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un trabajo a tiempo completo. No vas a poder dirigir un fondo como si fuera un trabajo secundario. Ser un VC requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Incluso en las empresas más pequeñas, donde tu equipo es sólo tú, va a ser un trabajo a tiempo completo. Si quieres tener éxito, estarás trabajando en tu negocio las 24 horas del día, los 365 días del año. Tendrá que estar al tanto de todo. Tendrá que leer diariamente las noticias y tendencias del sector y reunirse con las empresas de su cartera al menos una vez a la semana. Tendrá que establecer contactos con otros inversores, empresarios y cualquier otra persona que crea que puede ayudarle. Debido a todas estas exigencias de tiempo, puede ser difícil encontrar personas dispuestas a unirse a su equipo. Y puede ser difícil encontrar a la persona adecuada para desempeñar cada función.Seguimiento del panorama competitivoEl sector del capital riesgo es muy competitivo. Como inversor, tendrá que vigilar constantemente a sus competidores para estar al tanto de las últimas tendencias. Con la aparición de tantas empresas nuevas y el aumento de los fondos de las empresas veteranas, es fundamental estar al tanto de quién está trabajando en qué y cómo están abordando las inversiones. Para mantener su ventaja competitiva, tendrá que vigilar las operaciones de sus competidores. Puede ser útil crear una hoja de cálculo con pestañas para cada uno de sus competidores, que le permita seguir las empresas de sus carteras y cualquier tendencia que pueda identificar. Esta hoja de cálculo puede ser increíblemente útil a la hora de hacer un trato con una empresa de la cartera de tu competidor: podrás aprender de sus errores y éxitos y asegurarte de que ofreces algo mejor gracias a tu minuciosa investigación.Estar siempre de guardiaSer un VC es un trabajo que requiere estar de guardia las 24 horas del día, porque sus empresas lo están. Aunque hay algunas empresas que sólo se ponen en contacto con usted cuando tienen algo urgente entre manos, la mayoría de las empresas de su cartera se pondrán en contacto con usted de forma regular. Te enviarán correos electrónicos o te llamarán para preguntarte cómo mejorar su producto, con qué inversores potenciales deberían hablar y cómo pueden hacer crecer su negocio. Siempre que seas socio de una empresa de capital riesgo, habrá momentos en los que estarás sentado esperando a que ocurra algo, y no ocurrirá rápidamente. Esto puede ser frustrante cuando hay muchas cosas que podrías estar haciendo pero no puedes porque tienes que esperar a que otro actúe.Falta de oportunidades de salida"La mayoría de la gente entra en el capital riesgo porque quiere ser capaz de salir de su inversión y sacar su dinero de la empresa", dice Fernando Lelo de Larrea , experto en liderazgo.La verdad es que las oportunidades de salida en el capital riesgo son escasas y distantes entre sí; en muchos casos, los inversores esperan años para salir. Si decides entrar en el capital riesgo, asegúrate de que eres consciente de que las salidas no se producirán rápidamente. La buena noticia es que, como VC, a veces puede ayudar a sus empresas a mejorar su crecimiento hasta el punto de que puedan ser adquiridas. Si añade valor a su empresa y la hace más atractiva para los adquirentes, puede empezar a ganar algo de dinero extra con su inversión.Aburrimiento y agotamientoEl aburrimiento y el agotamiento son dos cosas muy reales que pueden ocurrir si no se tiene cuidado como VC. Para mucha gente, la mejor solución es encontrar un nuevo fondo de capital riesgo o unirse a un fondo más grande. En cualquiera de los dos casos, la persona puede disfrutar de la emoción de invertir y de la gratificación de ayudar a crear nuevas empresas sin la frustración y la molestia que conlleva ser un fondo más pequeño. Si lleva un tiempo en el sector del capital riesgo y sigue sintiéndose aburrido, puede considerar la posibilidad de cambiar de fondo. Si lleva algún tiempo en el sector, también puede plantearse cambiar de fondo si es socio de un fondo pequeño. Es posible que se aburra del puesto o del tamaño del fondo, o que quiera cambiarse a un fondo que pueda proporcionarle más capital.ResumenSer un VC es el trabajo soñado por muchas personas, y es un trabajo que se está haciendo cada vez más popular. No hay un único camino para llegar a ser un VC, aunque algunos caminos están más abiertos que otros. Si quieres convertirte en un VC, lo que hagas antes de entrar en la industria puede importar más que lo que hagas una vez que estés en ella. Si quieres entrar en el sector del capital riesgo, puedes empezar por establecer una red de contactos con los actuales inversores. Acércate a ellos y pregúntales cómo puedes participar en su negocio. Tal vez puedas ayudarles con tareas administrativas o asistiendo a eventos en tu zona en los que puedas relacionarte con gente del sector. Puede que sientas la necesidad de empezar en un fondo más pequeño, donde puedas aprender a desenvolverte y demostrar a los inversores que tienes lo que hay que tener para triunfar. Una vez que haya adquirido cierta experiencia, podrá salir a recaudar su propio fondo.

