Interessierte können Zebra All Terrain E-Bike von Himiway auf dem Kurfürstendamm 38 in Berlin testen

Himiway Zebra Step-Thru Himiway Zebra Himiway.de Zebra ST

Das neue E-Bike Modell Zebra von Himiway, ist noch bis zum 15. Oktober auf dem Kurfürstendamm 38 in Berlin bei The Latest ausgestellt.

EL MONTE, CALIFORNIA, UNITED STATES, September 21, 2022 / EINPresswire.com / -- Seit dem 15. Juli 2022 haben bereits viele Interessierte auf dem Kurfürstendamm 38 die Möglichkeit genutzt, das neue Modell von Himiway, das Zebra All Terrain E-Bike, auszuprobieren. Ausgestellt ist das Zebra All Terrain E-Bike im Flagship Store The Latest. Das ist bekannt für sein innovatives Einkaufserlebnis. Die ausgestellten Artikel können vor Ort getestet und anschließend bestellt werden. Das Zebra All Terrain E-Bike gehört zu den vier neuen Modellen, die Himiway im Juli dieses Jahres auf den deutschen Markt gebracht hat. Alle 4 Modelle gehören zur Kategorie der Fatbikes. Besonders geeignet sind die breiten Reifen der Fabikes für Sandstrände, Bergstraßen und weiteres unwegsames Terrain.Himiway bietet breites Angebot an E-BikesAm 20. Juli 2022 fand die Markteinführung von 4 neuen Modellen des namenhaften E-Bike Herstellers Himiway auf dem deutschen Markt statt.Das Himiway Zebra All Terrain Fatbike verfügt über 26 Zoll Breitreifen und zählt zu den 4 neuen Modellen, die seit dem 20. Juli 2022 erhältlich sind. Fatbikes garantieren ein stabiles Fahrerlebnis auf Schlamm und im Schnee.Zusätzlich zum Zebra, führt Himiway noch das elektrische Lastenfahrrad Big Dog, das E-Mountainbike Cobra und das Cobra Pro.Flagship Store The Latest bietet auf dem Kurfürstendamm 38 in Berlin neue Erfahrungen Ausgestellt ist das neue Fatbike Modell von Himiway bei The Latest auf dem Kurfürstendamm 38 in Berlin. In dem innovativen Flag Ship Store können sowohl Start-Ups, als auch etablierte Marken ihre Produkte potentiellen Kunden zur Verfügung stellen. Besonders häufig vertreten sind Artikel aus der Technologie, dem Fashion- und Fitnessbereich, der Mobilität und dem Beautysektor.Kunden erleben ein neues Shopping Erlebnis und Hersteller erhalten Feedback, Verbesserungsvorschläge und eine Plattform zur Steigerung der eigene Bekanntheit.###Über HimiwayHimiway ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Produktion und Vertrieb von Pedelecs. Dabeikümmert sich Himiway nicht nur um die Herstellung, sondern auch den Vertrieb seiner E-Bikes Modelle.Die Produkte von Himiway durchlaufen strengste Qualitätskontrollen und garantieren somit eine zuverlässige Qualität. Dabei lässt der Hersteller jedoch nie den Preis außer acht. Jährlich verkauft Himiway in den USA mehr als 10.000 Pedelecs.Pressekontakt:Himiway BikeE-Mail: yuna@himiwaybike.com