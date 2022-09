soluções de acesso móvel

A HID Global demonstra suas soluções de acesso móvel na ISC Brasil 2022

CDMX, MEXICO, September 20, 2022 /EINPresswire.com/ -- AUSTIN, Texas, 20 de setembro de 2022 – A HID Global aproveita a nova versão da ISC Brasil para apresentar suas mais recentes soluções confiáveis de identificação. A empresa realizará ao vivo diversas demonstrações das tecnologias que acompanham o mundo híbrido de hoje, tais como soluções de controle de acesso móvel e suas vantagens de segurança adicionais em setores-chave, como bancos, escolas e todas as infraestruturas críticas.

Acesso móvel, protagonista das organizações modernas

Conforme confirmado por Rogério Coradini, Diretor de Vendas de Controle de Acesso Físico da HID Global para a América Latina, a marca apresentará uma ampla gama de leitores na ISC Brasil, projetados para funcionar com cartões físicos e virtuais.

“Os visitantes do estande poderão interagir com nossos leitores dinâmicos que têm a capacidade de ler 13,56 MHz, suportando uma ampla gama de tecnologias e vários formatos, como cartões, chaveiros de segurança e dispositivos móveis”, disse Coradini.

Essas soluções já estão sendo implementadas com sucesso no país; O grupo financeiro YDUQS, uma das maiores organizações de ensino superior, selecionou a solução HID Mobile Access e os leitores HID® para fornecer acesso seguro e conveniente em quatro de seus campi universitários no Brasil. A solução se integra ao sistema de controle de acesso existente nas instituições e permite que professores e funcionários acessem os campi com seus dispositivos móveis.

Onde e quando?

A HID Global estará no estande E35 da feira ISC Brasil 2022, que acontecerá de 21 a 23 de setembro no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo, Brasil.

Sobre a HID Global

A HID Global é a fonte de identidades confiáveis das pessoas, lugares e coisas no mundo. Nós tornamos possível que as pessoas trabalhem com segurança, trabalhem de forma produtiva e viajem livremente. Nossas soluções de identidade confiáveis oferecem às pessoas acesso conveniente a lugares físicos e digitais e conectam coisas que podem ser identificadas, verificadas e rastreadas digitalmente. Milhões de pessoas em todo o mundo usam produtos e serviços HID para navegar em suas vidas cotidianas e mais de 2 bilhões de coisas estão conectadas através da tecnologia HID. Trabalhamos com governos, instituições educacionais, hospitais, instituições financeiras, empresas industriais e algumas das empresas mais inovadoras do planeta. Com sede em Austin, Texas, a HID Global tem mais de 4.000 funcionários em todo o mundo e opera escritórios internacionais que atendem a mais de 100 países. HID Global® é uma marca do grupo ASSA ABLOY. Para mais informações, visite www.hidglobal.com.br.

