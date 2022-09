EasyDMARC ontvangt $2,3mln uit startkapitaalfondsen om productaanbod uit te breiden en het klantenportolio te vergroten

MIDDLETOWN, DELAWARE, THE USA, September 13, 2022 /EINPresswire.com/ -- EasyDMARC, leverancier van het alles-in-eenplatform voor e-mailbeveiliging en -bezorging, kondigde vandaag aan dat het $ 2,3 miljoen aan startkapitaal bijeengebracht heeft, onder leiding van Acrobator Ventures met deelname van het Formula VC-fonds. De nieuwe financiering zal gebruikt worden om het product verder uit te bouwen en het wereldwijde marktbereik ervan uit te breiden, zodat meer bedrijven en merken aanvallen van social engineering kunnen bestrijden met de geïntegreerde cloudoplossing van EasyDMARC.

Ondanks de opkomst van socialemediaplatforms blijft e-mail de belangrijkste bron voor communicatie met klanten en bedrijven. Hoewel bedrijven hun e-mailinfrastructuur bezitten en beheren, blijft het kanaal zwak en onveilig. Volgens Statista worden er dagelijks 333 miljard e-mails verstuurd, waarvan 84% spam is (juli 2021). Verison DBIR 2021 vermeldt dat 93% van 's werelds succesvolle cyberaanvallen werden uitgevoerd via phishing-e-mails.

EasyDMARC pakt deze problemen aan door ervoor te zorgen dat de e-mailinfrastructuur van de klant de e-mailbeveiligingsprotocollen naleeft en een alles-in-eenoplossing biedt tegen e-mailbedreigingen, waaronder phishing, spoofing en spam. Het brengt frauduleuze wijzigingen aan het licht, blokkeert elke poging tot merkimitatie en zorgt ervoor dat e-mails in de juiste inboxen belanden. EasyDMARC biedt een gebruikersvriendelijke interface die het eenvoudig maakt e-mailauthenticatie in te zetten en de bezorgbaarheid van e-mail te verbeteren. Bovendien biedt het platform een reeks functies om organisaties te helpen problemen met e-mailbezorging op te lossen en hun bezorgbaarheid te verbeteren.

"E-mail is de levensader van communicatie voor bedrijven en het meest voorkomende doelwit van cyberaanvallen", -- zei Gerasim Hovhannisyan, mede-oprichter en CEO van EasyDMARC, die op het idee was gekomen nadat hij eerder een heftige phishingaanval via e-mail had ervaren. De aanval leidde tot financieële schade, waarbij er geen doeltreffende oplossing op de markt was. "We hebben onze AI-gestuurde oplossing ontwikkeld om de geldige verzendbronnen van een organisatie te identificeren en zo in de kortst mogelijk tijd de beste beveiligingstoestand te bereiken. EasyDMARC zorgt uiteindelijk voor gemoedsrust, zodat zijn klanten zich kunnen concentreren op het bereiken van hun zakelijke doelstellingen in plaats van zich bezig te houden met de zorgen en problemen die met beveiliging gepaard gaan."

Sinds het in 2018 voor het publiek beschikbaar is gesteld, heeft EasyDMARC een exponentiële groei doorgemaakt en voert het momenteel de markt aan met de volgende mijlpalen die tijdens zijn levensduur bereikt werden.

● 30.000 klanten uit 130 landen vertrouwen op EasyDMARC voor de beveiliging van hun domeinen. Op de lijst staan Ferrari, Panasonic, Tel Aviv Stock Exchange, SimilarWeb, Florida State University en meer.

● Het platform heeft maandelijks 80.000 actieve bezoekers, waarbij dagelijks 10.000 domeinen op eventuele beveiligingsproblemen gecontroleerd worden.

● Sinds 2017 zijn in totaal 82 miljoen cyberbeveiligingsaanvallen voorkomen, waarbij elke maand 9 miljard gegevenspunten worden geanalyseerd.

"Cyberaanvallen eisen een steeds grotere tol van ons leven, zowel privé, zakelijk als op overheidsniveau." -- zegt Joachim Laqueur, algemeen partner en mede-oprichter bij Acrobator Ventures. "Met meer dan 300 miljard e-mails die elke dag verstuurd worden, is e-mail het meest blootgestelde beveiligingslek. DMARC brengt een beveiligingslaag aan, maar is moeilijk om goed te implementeren. Geras, Avag en hun team hebben een missie om het bedrijven gemakkelijk te maken hun domeinen te beschermen en ervoor te zorgen dat e-mails aankomen waar ze moeten aankomen. Dit team uit Armenië doet iets bijzonders, getuige de groei van bijna 3x de marktgroei."

Over het bedrijf

EasyDMARC is een B2B SaaS dat problemen met e-mailbeveiliging en -bezorging in een paar klikken oplost. Met geavanceerde hulpmiddelen, zoals DMARC Reporting, DMARC Record Generator, SPF Wizard, Blacklist Checking and Delisting, en Leaked Email Alerting, helpt ons systeem klanten veilig te blijven en de "gezondheid" van hun domeinen op peil te houden.

Met kantoren in de Verenigde Staten, Nederland en Armenië leveren we de meest uitgebreide producten voor iedereen die streeft naar de best mogelijke verdediging van zijn e-mailecosysteem. EasyDMARC zorgt uiteindelijk voor gemoedsrust, zodat klanten zich kunnen concentreren op het bereiken van hun zakelijke doelstellingen in plaats van zich bezig te houden met de zorgen en problemen die met cyberbeveiliging gepaard gaan.