"مايكروسوفت العربية" تُشارك في الدورة الجديدة لمؤتمر “فيرتشوبورت" لحلول أمن المعلومات

تُشارك "مايكروسوفت" كراعي بلاتيني في الدورة التاسعة لمؤتمر "فيرتشوبورت"

على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

RIYADH, NOT APPLICABLE, SAUDI ARABIA, September 6, 2022 /EINPresswire.com/ -- تُشارك "مايكروسوفت" كراعي بلاتيني في الدورة التاسعة لمؤتمر "فيرتشوبورت" لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيُعقد في الرياض خلال الفترة (06 – 07 سبتمبر 2022)، تحت عنوان "الاندماج السيبراني.. تقارب المعلومات السيبرانية الاستباقية: البنية التحتية الحساسة لتقنية المعلومات، والتقنيات التشغيلية، وإنترنت الأشياء".

وتأتي الدورة الجديدة للمؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد تصاعد الهجمات السيبرانية على مستوى العالم عامة، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص؛ وذلك بسبب تسريعها لوتيرة التحول الرقمي بشكل نوعي في كافة المجالات والقطاعات بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة 2030.

وحول مشاركة مايكروسوفت العربية في المؤتمر، أكد الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "مايكروسوفت العربية"، ريان زاهد، أنهم يستهدفون من خلاله إلى استعراض الحلول المتقدمة السحابية (الذكية) لمايكروسوفت، التي تُعد رائدة في مجال الأمن السيبراني، والتي تعمل وفق نهج شامل لتحسين الوضع الأمني ​​عبر الشبكة والبنية التحتية والبيانات والتطبيقات؛ من أجل الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للعملاء من التهديدات السيبرانية.

ومن جهة أخرى أشاد زاهد بتقدم السعودية المتصاعد في الأمن السيبراني على مستوى العالم، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي، والذي يتطلب الحماية والأمن المعلوماتي على أفضل وأعلى المستويات، الأمر الذي دفعها إلى التوسع بالأمن السيبراني، استجابة للطلب المتزايد على ذلك في كافة القطاعات، واستخدام تقنيات ذات موثوقية عالية جداً، والاستجابة السريعة لأي هجمات سيبرانية تتعرض لها تقنيات تلك القطاعات.

وفي مجال مكافحة الهجمات السيبرانية نجحت مايكروسوفت في تقديم حلولها المختلفة، ومنها: Microsoft Defender Experts for Hunting للعملاء الذين يملكون مركز عمليات أمان قوي، ومساعدتهم في البحث عن التهديدات بشكل استباقي باستخدام بيانات Microsoft Defender Experts for Hunting وهي خدمة استباقية للبحث عن التهديدات تتجاوز نقطة النهاية للبحث عبر نقاط النهاية.

ومن المنتجات السحابية التي ستسلط مايكروسوفت الضوء عليها في المؤتمر المقبل، Microsoft Defender، ومن مزاياه الرئيسية تحديد التهديدات السيبرانية ومكافحتها عبر الخدمات السحابية باستخدام Defender for Cloud Apps، بالإضافة إلى تمكين العمل الآمن عن بُعد والحماية من التهديدات، حماية المعلومات الحساسة في أي مكان بالسحابة، المساعدة في تأمين المؤسسة من خلال عناصر تحكم الوقت الحقيقي، الحصول على نتائج تحليلات حول سلوكيات تطبيق Microsoft 365، توفير رؤية متعددة الوظائف، التحكم في نقل البيانات والتحليلات المتطورة، الوصول إلى التطبيقات والخدمات السحابية المُستخدمة والموارد والمعلومات الرقمية الخاصة بالمؤسسة، فضلًا عن تقييم مستويات المخاطر، لحماية الأعمال، وإدارة أكثر من 28 ألف تطبيق لتقييم أكثر من 90 عامل خطر.

وفي سياق متصل، يقوم خبراء مايكروسوفت بالكشف عن التهديدات المتقدمة وتحديد نطاق وحجم تأثيرها ومن ثم تسليم المعلومات التنبيهية للعملاء؛ لمعرفة الوضع الراهن وتقديم الإرشاد العلاجي من أجل بناء صورة متكاملة عن الاستجابة السريعة لمواجهة التهديد المحتمل.

ومن المقرر أن تُقدم مايكروسوفت عرض رئيسي في المؤتمر حول الحلول الدفاعية في تطبيقات إنترنت الأشياء، إلى جانب ورشتي عمل متخصصتين، الأولى عن الحلول السحابية المتعددة ودورها المحوري في الحماية من الهجمات السيبرانية، والثانية بعنوان "أنجز المزيد بالقليل : توجه مفصل عن التهديدات الإدارية للمؤسسات".

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